Участником Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» стал коллектив «Солисты Москвы» и его художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет. В Сыктывкар приехал оркестр в полном составе – 18 человек. Концерт в двух отделениях прошел 19 апреля на сцене Театра оперы и балета Коми. Перед концертом маэстро встретился с сыктывкарскими журналистами и ответил на их вопросы.



Музыкант дает больше двухсот концертов за сезон. Он рассказал о нескольких их них. В частности, на днях в Театре Нации коллектив дал благотворительный концерт для фонда Евгения Миронова. Это симбиоз рассказов Максима Горького и музыки Эдварда Грига. Рассказы Горького «Страсти-мордасти» и «Рождение человека» прочитали артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сопровождении ансамбля «Комонь» и оркестра «Солисты Москвы».



– Казалось бы, совершенно несочетающиеся фамилии – где Горький и где Григ, – рассказал Башмет. – Если только общая буква в фамилии. Но на самом деле Горький любил музыку Грига.

Рассказал Башмет и о своей работе над повестью Достоевского «Кроткая», по переписке Чехова и Чайковского.

– Все это очень увлекательно, когда с этим сталкиваешься, – отметил музыкант.

По мнению Башмета, классическая музыка нужна во все времена.

В первом отделении концерта в Сыктывкаре прозвучала сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Эдварда Грига. Сюита была написана композитором в 1884 году и приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга Людвига Хольберга. Во втором отделении «Солисты Москвы» исполнили версию для струнного оркестра одного из последних крупных сочинений Чайковского «Воспоминание о Флоренции».



Юрий Башмет является создателем ансамбля, художественным руководителем, дирижером и солистом камерного ансамбля «Солисты Москвы». В 2022 году ансамбль отметил 30-летие. Многие из артистов – известные солисты, лауреаты международных конкурсов, а сам коллектив – лауреат премии Grammy-2008.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.