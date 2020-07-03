Чем удивила республика? Низкая явка, скандал на старте и высокий процент протестного голосования

1 июля завершился недельный марафон голосования о поправках в Конституцию. 77,9% россиян, принявших участие в плебисците, проголосовали «за». 21,2% – «против». Явка по стране – почти 68 процентов.

В Коми явка оказалась гораздо ниже – 51,8%. Из тех, кто проголосовал, 65% одобрили изменения в Конституцию. А каждый третий (33,9%) – отверг поправки. То есть наши показатели заметно «скромнее» общероссийских. И уж совсем далеки от тех, что продемонстрировали некоторые регионы (политологи называют их «электоральными султанатами»).

«Неприличное» число

В девять вечера, через час после начала подсчета голосов, на лентах федеральных информагентств появилась сенсационная новость о протестном голосовании в Коми: 69% – против поправок! Это сакральное число, известное по древнеиндийскому трактату «Камасутра», у многих вызвало настоящий шок. Причем на тот момент в регионе было подсчитано уже 6% бюллетеней (что отнюдь не мало).

Однако новость провисела недолго – цифра осталась, а результат быстро изменился на противоположный: 69% – «за». Замглавы ЦИКа господин Булаев так пояснил эту загадочную метаморфозу: «Была такая информация, она теперь ушла, появилась новая». По утверждению избиркомовцев, новые данные по Коми появились после обработки 28% протоколов.

Ненцы сказали» «Нет!»

В итоге Коми не подарила стране сенсации. И единственным протестным регионом оказался Ненецкий автономный округ, где 54,5% избирателей сказали «нет» изменению Конституции.

В Кремле объяснили это тем, что жители НАО недовольны планами присоединения округа к Архангельской области. Кстати, наши соседи-архангелогородцы в точности повторили «расклад» по Коми: 65% – «за», 33% – «против». В Мурманской области процент «неодобрения» еще выше – 36.

А к числу рекордсменов по голосованию «за» относятся Дагестан, Чечня и Тыва (около 90%). Башкирия выдала «на-гора» 88 процентов, Мордовия – 85.

Вот моя деревня…

Зато в Коми есть, как минимум, два населенных пункта, которые переплюнули (в электоральном смысле) и Дагестан, и Чечню. Это сосногорская деревенька Порожск и троицко-печорский поселок Палью – там около 95 процентов местных избирателей проголосовали за «путинские поправки».

В Сысольском, Прилузском, Удорском, Койгородском, Усть-Цилемском, Корткеросском и Троицко-Печорском районах процент одобривших – от 71 до 76.

На этом фоне удивительными кажутся результаты, полученные на 14-ти избирательных участках Коми. Их уже окрестили «протестными». В частности, это УИК № 651 в Воркуте (72,7% – против), УИК № 452 в поселке Мадмас (58% – против), УИК № 83 (Сыктывкар) – 51%, УИК № 404 (Ухта) – 54,8% и ряд других.

Даже в сельских населенных пунктах цифры разительно отличаются. Кто может внятно объяснить, почему, скажем, усть-цилемская деревня Загривочная почти поголовно одобрила поправки, а усть-куломское село Вольдино или печорский поселок Чикшино проголосовали против?

В последний раз «политические разногласия» между соседними деревнями наблюдались, наверное, во времена гражданской войны. Хотя, возможно, дело тут вовсе не в конституционных поправках, а в конкретных претензиях местных жителей. Например, тот же поселок Мадмас до сих пор не отошел от шока по поводу Шиеса, где москвичи пытались устроить грандиозную свалку.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже назвал итоги голосования «триумфальными». Более того, он расценил их как проявление вотума доверия лично Путину.

Что ж, если главная цель этой многодневной избирательной акции состояла именно в этом, то она достигнута. И Владимир Путин теперь имеет право пожизненно оставаться у власти.

Кроме того, г-н Песков заявил, что Кремль не намерен устраивать «разбор» по тем регионам, где явка была ниже средней, а процент «одобряющих» оказался меньше, чем в целом по стране.

Другими словами, наказывать губернаторов не будут. Так ли это на самом деле – мы скоро узнаем. Скоро исчезнут и огромные агитационные билборды с надписью «1 июля – наше будущее». В стране демонтируют не только билборды, но и всю прежнюю политическую систему.

1 июля – это теперь наше прошлое.

Виктор СЕМЕНОВ.