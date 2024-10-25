Год назад в поселке Жешарт Усть-Вымского района неизвестные лица зачем-то порушили баню на одном из дачных участков. Эта история поучительна во всех смыслах, поскольку показывает, насколько хрупки у нас права собственности и насколько масштабна вседозволенность людей, оказавшихся при власти.

В конце прошлого года «Трибуна» уже писала об этом инциденте на дачном участке и последовавших затем событиях. Напомним некоторые ключевые моменты.

Топорная работа

О том, что баня уничтожена, ее хозяйка Татьяна Просужих узнала от соседей по дачному участку. Сообщила об этом факте в полицию, где через два дня выяснили, что следы ведут в поселковую администрацию. Надо признать, что ее сотрудники сработали весьма топорно: получили предписание о приведении в порядок территории, по которой проходит линия электропередачи, ну и сразу все «привели в порядок».

Неужели можно просто так, без решения суда, выломать двери, сломать крышу, то есть разрушить частную собственность? Местные чиновники посчитали, что – можно.

Лишь после того, как Татьяна Просужих подключила правоохранительные органы, появилось решение поселковой администрации «О сносе самовольной постройки в границах зоны с особыми условиями использования территории». Заметим, что сперва хозпостройку разрушили, а через почти две недели появился этот документ, оформленный задним числом. Причем в нем прописано, что баню надо убрать до 1 мая 2024 года, а на календаре был еще октябрь 2023 года.

Заметим, что ЛЭП была введена в эксплуатацию в 1971 году. К брежневским временам относится и возведение бани. И эти два объекта мирно сосуществовали еще с советских времен, никаких особых разрешений не требовалось, а теперь вдруг выясняется, что такое «соседство» противозаконно.

Тема закрыта?

В Жешарте Татьяна Просужих достаточно известный человек, является депутатом местного Совета, на заседаниях которого последовательно критикует действия той самой поселковой администрации, уничтожившей ее хозпостройку. Понятно, что искать правду она пошла в районный суд. После долгих разбирательств суд занял сторону поселковой администрации. Все, тема закрыта, баня порушена на законных основаниях, пусть и оформленных задним числом.

Заметим, что такой же точки зрения придерживается и республиканская прокуратура, которая к «банной» истории подключилась после обращения депутата Госдумы России Олега Михайлова. Ее вывод: «Оснований для прокурорского вмешательства не имеется».

Вспомнили деда

Но есть еще Верховный суд Республики Коми, где недавно рассматривался этот скандальный случай. Там пришли к совершенно другим выводам.

Из решения Верховного суда следует, что «спорное имущество к самовольной постройке не относится, оснований для признания его таковой не имеется, так как баня была построена ее дедом (то есть дедом Татьяны Просужих – Прим. ред.) в 1975 году, зарегистрирована в техническом паспорте на индивидуальный жилой дом… инвентарный № 156, составленном по состоянию на 26 октября 1985 года, и расположенном на земельном участке, выделенном ее деду Агафонову В.П. по Государственному акту на право пожизненного наследуемого владения землей, на основании решения администрации п. Жешарт № 177 от 1 августа 1998 года».

«В силу статьи 69 Закона о государственной регистрации недвижимости от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ обязательной регистрации бани не требовалось, поскольку права на нее возникли до вступления в силу данного закона…»

А еще в этом же документе отмечено: решение о сносе хозяйственной постройки могло быть принято только в судебном порядке.

«Боритесь за свои права»

Еще раз подчеркнем: баню даже не снесли, а просто разрушили. Но кто-то ведь должен нести ответственность за порчу чужого имущества? Очевидно, что предстоят новые судебные разбирательства, чтобы Татьяне Просужих хотя бы частично возместили нанесенный материальный ущерб (а есть еще и моральный).

Татьяна Просужих готова к новым тяжбам и советует тем, кто столкнулся с произволом со стороны органов власти: «Боритесь за свои права, честь и достоинство – хорошие качества в жизни, а справедливость всегда восторжествует!»

Сергей МОРОХИН.