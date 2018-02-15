Чем закончится скандал вокруг «Додо Пиццы»?

В прошедшую пятницу интернет взорвался от поста в Facebook Федора Овчинникова, который поведал о своем походе в московскую полицию. Он рассказал, что возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков. Сам он фигурирует в деле пока как свидетель, но вполне может оказаться и обвиняемым.

Сообщение о том, что один из самых успешных предпринимателей России может оказаться за решеткой, напугало деловой мир. Появилось много версий — от происков конкурентов до наезда мафии или даже силовиков, которые якобы хотят «отжать» бизнес.

Федор Владимирович родился и вырос в семье известных в республике журналистов — Владимира и Елены Овчинниковых. Он начинал свой бизнес с нуля, не имея стартового капитала. И за его невероятными успехами все эти годы напряженно следили земляки — одни с гордостью, другие с завистью…

Наркотики в туалете

В ноябре 2017 года сотрудники одной из московских пиццерий нашли в туалете пакет с «подозрительным веществом весом более 550 граммов» и сообщили об этом в полицию. В пакете оказались синтетические наркотики.

В январе 2018 года в той же «Додо»-пиццерии работники нашли и передали полицейским еще один такой же пакет весом более 200 граммов. А 7 февраля на допрос был вызван основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников. Здесь он узнал, что дело возбуждено по жалобе неизвестной ему Екатерины Прониной. Она сообщила, что торговая сеть ресторанов «Додо Пицца» является прикрытием по продаже наркотиков, а сами пиццерии — это всего лишь ширма. Более того, она утверждала, что Овчинников «слишком часто мотается в Латинскую Америку», откуда якобы и привозит наркотики.

В связи с этим полиция возбудила дело по «тяжкой» (вплоть до пожизненного заключения) статье 228.1 пункт 5 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах». При этом к пиццериям, в которых нашли закладки, Овчинников юридически не имеет никакого отношения — они работают по франшизе. А франшиза — это право открыть бизнес под эгидой известной торговой марки (бренда), используя его правила и технологии.

Проще говоря, Очинников просто мог и не знать о существовании «засвеченной» пиццерии: их в фирме «Додо Пицца» на сегодняшний день насчитывается 298, и находятся они не только в Москве, но и в других городах страны, а также за рубежом — в США, в Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, США, Китае и даже Японии. А вот в Латинской Америке их нет вообще, и там Федор не бывал ни разу…

Основная бизнес-идея проекта Овчинникова— использование интернет-технологий при управлении работой пиццерий. В частности — так называемой облачной информационной системы. В 2016 году, по данным компании, выручка всех пиццерий сети «Додо Пицца» составила 2,89 миллиарда рублей, а по итогам 2017 года превысила 7 миллиардов рублей.

Сыктывкарский «ботаник»

История предпринимателя Овчинникова подробно рассказана в книге «И ботаники делают бизнес». Федор родился в 1981 году, окончил исторический факультет Сыктывкарского университета, но почти сразу пошел в бизнес: работал в нескольких компаниях, а в 2006 году решил открыть свое дело.

Первым его проектом стал книжный магазин. 100 тысяч рублей он занял у друзей, а еще 400 тысяч — в банке. Чтобы получить кредит, пришлось пойти на хитрость: сотруднику банка он сообщил, что берет деньги на ремонт квартиры — на малый бизнес получить ссуду было куда сложнее.

Затем Федор завел в интернете блог «Сила ума» (так называлась и сеть книжных магазинов), в котором пошагово рассказывал о становлении своего бизнеса. Вскоре «Сила ума» разрослась до девяти магазинов. В 2008 году грянул кризис, дела пошли хуже, отношения с инвесторами испортились, и Овчинников был вынужден продать свою долю.

После этого он решил открыть новое дело — пиццерию. Но сначала Федор поехал в Петербург и несколько месяцев работал официантом в McDonald’s и Papa John’s. Набравшись опыта, вернулся в Сыктывкар, где занял денег и открыл пиццерию, которая стала первенцем в компании, выросшей затем в многомиллиардный бизнес.

Бизнес «в складчину»

Одна из фишек бизнеса «Додо» — так называемые крауд-инвестиции. Идея в том, чтобы развивать сеть «в складчину» — на средства небогатых частных лиц. Минимальный пакет, который компания предлагала инвесторам — 300 тысяч рублей. Это помогло быстро привлечь нужные средства.

Сегодня УК «Додо Пицца» управляет бизнесом, который состоит из трех основных частей: собственные пиццерии, рестораны партнеров-франчайзи и компания по производству информационных систем.

Ложный донос

В ходе допросов Федору пояснили, что «закладки» наркотических средств якобы найдены в нескольких пиццериях Москвы. В свою очередь, бизнесмен назвал выдвинутые обвинения абсурдными, а заявление в полицию — заведомо ложным доносом.

Вскоре Овчинников выяснил, что Екатерина Пронина приезжала в «Додо Пиццу» на обучение, но поняла, что ей не очень подходит этот бизнес. В итоге она не стала покупать франшизу сама, но вложила средства в пиццерию. Федор считает, что имя Прониной кто-то использовал просто для того, чтобы донос выглядел более убедительно.

Узнав о заявлении в полицию, на основании которого было возбуждено уголовное дело, Екатерина Пронина заявила, что оно сфабриковано. «Подпись там не моя, просто взяли фамилию кого-то из инвесторов. Это происки кого-то из конкурентов, к кому-то попала информация с нашими данными… Я, естественно, обращусь в органы с целью защиты своего имени, которое использовали для фабрикации заявления», — сказала Е. Пронина.

Это ошибка?

Ситуация, в которую попал Овчинников, бурно обсуждается в соцсетях.

Так, известный блогер Илья Варламов считает, что «система решила сожрать ботаника»: «Каждый раз, читая подобные новости, думаешь, что это просто ошибка, что сейчас быстро разберутся, извинятся и Федор и дальше будет честно развивать свой бизнес. Но, к сожалению, все мы знаем, что заднего хода у дела быть не может. Даже если обвинения абсурдны. Государственная машина работает на то, чтобы сожрать человека. Очень надеюсь, что Федор отобьется и не сдастся. Он один из самых крутых бизнесменов, которых я знаю».

В ситуацию вмешался Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов: «Я через моего общественного представителя получил обращение от Федора, и хотя это пока только вызов в качестве свидетеля, мы информируем Генеральную прокуратуру и попросим взять дело под надзор».

Виктор СЕМЕНОВ.