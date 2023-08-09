Чем занимался депутат от Коми? Олег Михайлов предоставил «Трибуне» отчет о своей деятельности в федеральном парламенте

Необычно поздно – 26 июля – завершилась весенняя сессия Государственной Думы России (длилась почти семь месяцев). Представитель нашей республики в парламенте Олег Михайлов перед уходом в отпуск направил в адрес редакции отчет о своей работе за истекший период.



Отметим, что за всю историю современного парламентаризма ранее ни один депутат от Коми в Госдуме РФ не давал в СМИ развернутой информации о своей деятельности.

Кстати, доступ к официальным средствам массовой информации у Олега Михайлова закрыт по причине его последовательной критики республиканской власти.

Отметим также, что в этом году лишь Олег Михайлов и вся фракция КПРФ в Госсовете Коми (четыре депутата) представили декларации о доходах и материальном положении за 2022 год. Все остальные депутаты и чиновники «отмолчались».

Итак, обратимся непосредственно к отчету депутата Госдумы РФ. С января по июль 2023 года работа выстраивалась по основным направлениям: работа с обращениями граждан, встречи с избирателями и личный прием граждан, законотворческая деятельность, информирование граждан о депутатской деятельности.

Работа с обращениями

В 2023 году через систему интернет-приемной Государственной Думы ФС РФ в адрес О. Михайлова поступило 231 обращение граждан. Кроме того, в рамках личных приемов поступило 55 обращений. Итого 286 обращений. Из всего объема:

— 41 обращение по вопросам расследования уголовных дел, жалобы на решения судов, надзорных органов;

— 21 обращение по актам Минпросвещения;

— 20 обращений по законопроекту об обращении с безнадзорными животными;

— 13 обращений по вопросам экологической безопасности;

— 10 обращений по вопросам ЖКХ;

— 9 обращений по законопроекту о цифровизации;

— 7 обращений по законопроекту об опеке;

— 7 обращений по охране здоровья;

— 158 обращений по иным вопросам.

По обращениям граждан направлено 686 запросов и иных исходящих писем, в том числе 245 запросов в федеральные органы исполнительной власти, получено 443 ответа на обращения.

В результате удалось восстановить права медицинских работников на получение оплаты проезда к месту отдыха работников и членов их семей, которым недоплатили 10,4 млн рублей. По итогам прокурорской проверки по запросу депутата в адрес девяти руководителей медучреждений внесены представления, а Минздраву Коми предложили изыскать необходимые финансы для исполнения норм трудового законодательства.

Удалось сдвинуть сроки расселения из аварийного дома в с. Айкино Усть-Вымского района. Администрация Айкино в 2022 году признала многоквартирный дом аварийным и постановила расселить его, а здание снести до конца 2030 года. Прокуратура пришла к выводу, что износ конструкций дома уже представляет опасность жизни и здоровью его жителей, сочла сроки расселения дома неразумными и внесла протест на решение администрации Айкино.

В Княжпогостском районе следственная часть Следственного управления МВД по Республике Коми возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки и уничтожения деревьев в заказнике «Вымский» с причинением ущерба в особо крупном размере сотрудниками компании «Боксит Тимана». До вмешательства депутата надзорные органы отказывались возбуждать уголовное дело.

В Прилузском районе привлечено к административной ответственности ООО «Южное» по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил при уничтожении трупов павших животных. В Инте удалось остановить ликвидацию животноводческого предприятия ООО «Инта Приполярная».

В Печоре после направления запросов в прокуратуру Республики Коми администрация отменила скандальный аукцион на право аренды участка береговой линии в районе п. Озерный, используемый для обеспечения ледовой переправы к городу за 7 минут до окончания времени приема заявок.

Встречи с избирателями и личный прием граждан

С января по июль 2023 года проведены встречи с жителями Республики Коми в населенных пунктах Мутный Материк, Усть-Уса, Новикбож, Усть-Лыжа (Усинский район), Богородск (Корткеросский район), Кипиево, Брыкаланск, Няшабож, Усть-Ижма, Краснобор, Диюр, Щельяюр, Мошъюга, Бакур, Сизябск, Ижма (Ижемский район), Эжвинский район г. Сыктывкара.

Еженедельно по пятницам с 13 до 16 часов ведется личный прием избирателей на базе Сыктывкарского местного отделения КПРФ. Отдельная приемная функционирует в Сосногорском районе, где каждый четверг прием ведет помощник депутата С. Зверева.

Законотворческая деятельность

Подготовлены и внесены:

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об исчислении времени» (в части восстановления сезонного перехода на летнее и зимнее время).

О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части восстановления прямых выборов глав субъектов РФ во всех регионах России).

Поправки к законам:

— Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ;

— О внесении изменений в Лесной кодекс РФ (в целях совершенствования охраны лесов от пожаров, повышения эффективности привлечения федерального резерва экстренного реагирования);

— Об образовании в Российской Федерации (в части особенности получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренным малочисленным народам);

— Об отходах производства и потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования системы расширенной ответственности производителей);

— О внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» (для защиты озера Байкал от сплошных рубок).

Получен официальный отзыв Правительства РФ и готовится к внесению:

— проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части введения ограничения прохождения экспертиз промышленной безопасности обоснования продления срока эксплуатации промысловых нефтепроводов по истечении нормативного срока их службы и, соответственно, продления срока эксплуатации таких нефтепроводов одним разом. Проект направлен на постепенное выведение из эксплуатации промысловых нефтепроводов, используемых сверх пределов нормативного срока службы и представляющих опасность для окружающей среды в результате разлива нефти в случае разгерметизации вследствие коррозии).

Ведется работа над проектами федеральных законов:

— О депозитной (залоговой) таре (в части внедрения системы оборота перерабатываемой тары и снижения нагрузки на полигоны твердых коммунальных отходов) – планируется к внесению в осеннюю сессию;

— О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам общественного контроля (в части исключения конкуренции норм и смешения понятий «конфликт интересов в деятельности общественного инспектора» и негативного влияния на правоприменительную практику) – планируется к внесению в осеннюю сессию;

— О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ (в части изменения норматива зачисления налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья из расчета 50 процентов – в федеральный бюджет, 50 процентов – в бюджет субъекта Российской Федерации. В настоящее время НДПИ в виде углеводородного сырья полностью зачисляется в федеральный бюджет).

Информирование

Информирование граждан о проделанной работе происходит на постоянной основе путем размещения информации на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-коммуникационной сети Интернет (в январе-июле 2023 года размещено 59 постов), а также в виде публикаций видеороликов, проведения прямых эфиров (стримов) и публикаций в телеграм-канале «ГОЛОС РЕСПУБЛИКИ».