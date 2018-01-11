Чемезову и Ко потребовалась экстренная помощь?

В сельских районах Коми сегодня остро не хватает больниц, врачей, машин скорой помощи. А труднодоступная глубинка и вовсе лишена элементарного — аптек, лекарств, фельдшеров. И вот на фоне жесткой «оптимизации» медицины республика вдруг получила поистине «царский подарок» — субсидию на санавиацию.



Увы, тут же выяснилось, что на этот «подарок» нам же придется и раскошелиться. Предоставляется он на условиях софинансирования. Во-первых, республике необходимо построить взлетно-посадочную площадку. Причем желательно подогнать смету строительства под заранее определенную сумму. Похоже, именно в этом причина того упорства, с каким власти хотят возвести именно новую площадку, а не реконструировать старую.

Во-вторых, республика должна купить, как минимум, один вертолет. Понятно, что одна новая санитарная «вертушка» на 400 тысяч квадратных километров территории Коми — капля в море и на качестве нашей медицины это практически не отразится. Зато если брать в масштабах страны, то можно гарантированно продать большую партию вертолетов. Деньги, естественно, бюджетные.

Под федеральную программу «Оказание экстренной медицинской помощи для труднодоступных районов» попали 34 субъекта РФ — от Чукотки до Кировской области. И если субсидии для Коми на эти цели — 152 млн руб., то, например, для Якутии — 400 миллионов. В 2018 г. на реализацию этой программы заложено 3,3 млрд бюджетных рублей, а всего — свыше 10 млрд руб.

Львиная часть этих средств уйдет на закупку винтокрылых машин у «единственного поставщика», а именно у холдинга «Вертолеты России». Холдинг входит в госкорпорацию «Ростех», возглавляемую Сергеем Чемезовым, который считается одним из ближайших друзей Владимира Путина. Кстати, среди руководителей этой госкорпорации еще один влиятельный человек — небезызвестный экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

В связи с санкциями и сокращением экспорта холдинг «Вертолеты России», по данным СМИ, попал в непростую финансовую ситуацию. Торговать вертолетами (кстати, по мнению специалистов, клиентам их выгоднее не покупать, а брать в аренду) на внутреннем рынке тоже проблематично. Не исключено, что был найден «простой» выход: реализовать винтокрылую технику с помощью очередной государственной программы. То есть за счет налогоплательщиков.

Возможно, регионы и сами не рады такому «подарку», но губернаторам было приказано освоить деньги. А приказы Центра не обсуждаются.

Власти Коми оказались в пикантной ситуации. Трудно объяснить жителям захолустного поселка Шудаяг, почему их протесты никто не слышит. Слишком большие люди заинтересованы в этой истории. А на кону — очень большие деньги…

Виктор СЕМЕНОВ.