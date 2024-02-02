У Республики Коми есть огромный потенциал для развития сферы туризма. Но развития, увы, нет. Почему это происходит?

Пожалуй, главным событием в нашей республике в 2011 году было празднование 90-летия государственности Коми, а «вишенкой на торте» стало открытие финно-угорского этнопарка в селе Ыб Сыктывдинского района. Конечно, сам этнопарк, как это часто бывает, готовили к знаменательной дате в спешке и с большими недоделками, которые пришлось исправлять потом еще несколько лет, но ведь главное – вовремя перерезали ленточку…

«Конский ценник»

На юбилей приехали многочисленные гости, в том числе и из-за рубежа. Были среди них и мои друзья из Болгарии, которых разместили в гостинице «Сыктывкар». Ценник на двухместный номер, с убогой мебелью брежневских времен и обшарпанным полом, без телевизора и завтрака, был какой-то запредельный – порядка 150 евро за сутки (разумеется, в рублевом эквиваленте).

Делать подсчет в валюте вполне корректно, ведь за прошедшие годы рубль обесценился в три раза. А еще есть возможность провести некоторые параллели. В то время одноместный номер в 5-звездочном отеле в центре Софии («шведский стол», бассейн, сауна) стоил 90 евро в сутки. Как говорится, почувствуйте разницу.

Все эта «арифметика» с гостиницами приведена просто для понимания тупиковой ситуации с развитием туристического бизнеса в Коми на тот момент: все дорого и некомфортно, нет привлекательных по цене и качеству турпродуктов. Этнопарк, по задумке его организаторов, как раз и должен был стать локомотивом для создания нового туристического имиджа региона.

Тащить нельзя, бросить жалко

Однако ничего из этой затеи не вышло. Сей прискорбный факт в очередной раз подтвердили участники состоявшегося на этой неделе совещания в Госсовете Коми. Спикер парламента Сергей Усачев назвал этнопарк «чемоданом без ручки». В том смысле, что тащить его теперь нельзя, хотя и бросить жалко – столько средств в него уже вбухано. И это довольно точное сравнение – этнопарк действительно стал серьезной обузой для регионального бюджета.

На самом же деле этнопарк «чемоданом без ручки» был изначально. Даже сами чиновники отпихивались от этого дорогостоящего и проблемного объекта. Сперва он существовал при Министерстве по делам национальностей РК, потом его перекинули Агентству по туризму, Минкульту, а сейчас находится в подчинении Минэкономразвития.

Глумление над архитектурой

Годовое содержание этнопарка, как следует из отчета Контрольно-счетной палаты Коми, обходится республиканской казне в 130 миллионов рублей. Народ туда особо не ездит, далековато (за два последних года этнопарк посетили 34 тысячи человек) – 60 километров от Сыктывкара, да и смотреть там особо нечего.

На совещании даже прозвучало мнение, что имеет место глумление над коми архитектурой. Мол, и архитектура в этнопарке не та, и место выбрано не то. Все постройки там уже обветшали. Да и вообще, надо подумать: есть ли смысл продолжать вкладывать туда бюджетные деньги?

Ты помнишь, как все начиналось?

А начиналось все с Павла Орды, в прошлом видного государственного деятеля из эпохи правления Владимира Торлопова и Вячеслава Гайзера. Имя тогдашнего вице-губернатора Коми связано с фантастически высокими расценками и низким качеством работ при возведении нового здания академического театра драмы в Сыктывкаре и лыжного спорткомплекса в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Поэтому тот факт, что в селе Ыб построили за большие бюджетные средства непонятный объект, нисколько не удивляет.

Власти Сыктывдинского района изначально предлагали построить этнопарк где-нибудь в районе Выльгорта. Наивные люди! Ведь чем дальше от столицы будет вестись стройка, тем больше удастся освоить бюджетных средств.

Главной «дойной коровой» для организаторов этнопарка стал этнофестиваль «Ыбица» (зимний и летний варианты), под проведение которого привлекали средства бюджета и частных компаний. Охотно за очень хорошие гонорары (в конвертах) приезжали звезды спорта и эстрады (российской и зарубежной). Сколько таким образом было «распилено» денег, никто сейчас не скажет: те, кто контролировал «черные» денежные потоки, по-тихому уехали подальше от Коми и правоохранителей или попали в места не столь отдаленные.

Денежные распилы прекратились лишь после громких арестов высокопоставленных чиновников в 2015 году. После чего существование этнопарка потеряло смысл для чиновников. А их сменщики в Желтом доме так и не сумели придумать, как можно использовать этнопарк не в целях личной наживы, а в интересах республики.

Каргорт не манит

На самом деле не все так безнадежно. У этнопарка есть огромный потенциал для привлечения туристов со всего света. В селе Ыб находится уникальное, с геологической и исторической точек зрения, место под названием Каргорт, где можно увидеть останки «морских динозавров», обитавших на земле много миллионов лет назад. Когда-то здесь было южное побережье Сысольского моря, как его называют геологи. Именно район села Ыб – самое северное место, где были обнаружены останки древних водных обитателей – ихтиозавров, плезиозавров и прочей древней живности. Идеальное место для открытия местного «парка юрского периода».

А ведь эта идея обсуждается уже не один год, но все упирается в скудное финансирование. Финансовых возможностей хватило лишь на обустройство скромной деревянной беседки.

Из-за отсутствия инвестиций так и не появились в селе Ыб ни этнодеревня, ни лодочная станция, ни трамплин с подъемниками, да много чего еще.

Простенький вопрос из зала

Кстати, по поводу инвестиций. В 2010 году Торгово-промышленная палата Коми проводила совместный форум с бизнесменами из Ленинградской области по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. В Сыктывкар приехали люди, готовые вложиться в местные проекты, был среди них и этнопарк.

Продвигал этнопарк Владимир Тукмаков, занимавший в то время пост заместителя главы Республики Коми. Ему был задан простенький вопрос: в какие сроки окупится проект и при каких условиях? Чиновник ответил – за 20 лет. И при условии если ежегодно этнопарк будет посещать хотя бы миллион человек. Понятно, что такие цифры никого не воодушевили.

Туризм по-коми

Мировой опыт показывает, что верховодить такими «долгими» инвестиционными проектами должно государство. Если бы бюджет Коми серьезно вложился в развитие инфраструктуры этнопарка, то следом последовал бы и частный бизнес. Но если чиновники из Желтого дома не проявляют никакого энтузиазма, а лишь занимают выжидательную позицию, то о каком позитивном результате может идти речь?

На сегодняшний день вся туристическая сфера в регионе плотно завязана на бюджетных вливаниях, львиная их доля идет на выплату зарплаты чиновникам из Агентства по туризму и структурам, которые с ним сотрудничают. Такой вот у нас убыточный туризм, туризм по-коми.

Сергей МОРОХИН.