Чемодан», вокзал, Довлатов

В Ухте идут яростные споры о переименовании улицы Довлатова. Улица, пролегающая от проспекта Зерюнова до автодороги Ухта—Сыктывкар параллельно набережной Газовиков, в 2014 году получила имя известного писателя.

К руководителю администрации города Магомеду Османову с письмом обратились некие общественники. Они считают, что имя писателя присвоено улице нелегитимно…

Сергей Довлатов — звезда русской и мировой литературы. Но ухтинская «общественность», видимо, считает, что этих заслуг не достаточно, чтобы назвать его именем даже одну маленькую улочку.

Может, они и правы? Ведь моральный облик Довлатова вызывал подозрения еще у советской общественности. Мало того, что еврей, так он еще, говорят, сильно выпивал. К тому же эмигрант, родину покинул. Да и дружки-собутыльники у него были соответствующие — типа Евгения Рейна и Иосифа Бродского, тоже, кстати, эмигранта…

Напомним, что, попав в армию, Довлатов три года служил в Коми недалеко от Ухты в поселке Чиньяворык — охранял исправительную колонию. По воспоминаниям Бродского, Довлатов вернулся из армии «как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде». Позднее об этом он напишет повесть «Зона (Записки надзирателя)» .

В августе 1978 года из-за преследования властей Довлатов эмигрировал из СССР, поселился в Нью-Йорке. Умер в США в 1990 году.

Книги С. Довлатова — «Зона», «Чемодан», «Заповедник», «Рассказы» — включены в перечень ста книг, рекомендованных Минобразом РФ к самостоятельному прочтению школьниками. Довлатов является одним из самых читаемых и издаваемых русских писателей. Наряду с Иосифом Бродским и Александром Солженицыным он входит в тройку наиболее известных на Западе русскоязычных авторов конца ХХ века.

Общественники просят переименовать улицу Сергея Довлатова в улицу «70 лет Великой Победы». Между тем, по плану застройки нового района, улица Победы там уже есть. Теперь, наверное, будет две…

Сам Сергей Довлатов, имя которого носит одна из улиц в Нью-Йорке, если б узнал об этой «мышиной возне» в Ухте, наверное, бы порадовался: в принципе — готовый сюжет для юмористического рассказа.