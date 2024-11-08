В последних числах октября вдруг резко засобирались из Коми ключевые фигуры из команды Владимира Уйбы. С чего это вдруг? Ответ стал известен 5 ноября, когда их патрон публично объявил о своей отставке.



Конечно, отставка была обставлена в традициях современной России: мол, Владимир Путин определил экс-главе Коми новый фронт работы на «федеральном уровне». Он назначен первым замом начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

В видеообращении к жителям региона Владимир Уйба говорил о том, что его команда «приложила все силы, чтобы сделать вашу (то есть нашу – Ред.) жизнь лучше и комфортнее. В регионе появились новые школы, детские сады, многое сделано в дорожном строительстве, создали прочную основу для дальнейшего развития в здравоохранении…»

Красивая картинка получилась, но очень далекая от реальной. Сегодня республика находится в глубоком социально-экономическом кризисе.

«Губердоктор»

Владимир Уйба стал врио губернатора Коми 2 апреля 2020 года, сменив Сергея Гапликова, который запомнился жителям Коми своим хвастовством и экстравагантным поведением. К примеру, он всерьез обещал населению республики, что скоро оно будет «жить как в Европе», и сулил мифические инвестиции. Причем в этих сказках фигурировали почему-то арабские шейхи. Не исключено, что фантазии г-на Гапликова усиливались под воздействием алкоголя. В итоге Кремлю это порядком надоело. Там искали повод, чтобы избавиться от непопулярного губернатора. И такой повод нашелся: в марте 20-го в Коми был зафиксирован первый в России массовый случай заражения ковидом.

В этой ситуации назначение Владимира Уйбы выглядело логично. Кто, как не он (17 лет возглавлял ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство), быстро справится и с ковидом, и с другими проблемами региона.

В сентябре того же года состоялись выборы главы Коми. Москва сделала все для того, чтобы выборная кампания для Владимира Уйбы прошла в комфортных условиях. Сегодня уже мало кто вспомнит других участников тех выборов без выбора, ведь «массовку» никогда не запоминают. Единственного реального конкурента Владимира Уйбы (как показывали социологические замеры) – лидера местных коммунистов Олега Михайлова – попросту отсекли от избирательной кампании с помощью «муниципального фильтра».

Но дальше все пошло не так, как виделось из высоких московских кабинетов. Ковид продолжил бить при «губердокторе» ужасающие рекорды. И на других фронтах было не лучше. Владимир Уйба так и не смог решить экономические и социальные проблемы региона.

«Проходной двор»

В первый год своего правления Владимир Уйба попытался избавиться от «юнесковской кабалы» (это его слова) в отношении национального парка «Югыд ва», где есть относительно крупные залежи золота. Но до них коммерсантам добраться не позволяла как раз международная организация ЮНЕСКО, объявившая наш нацпарк мировым наследием. В итоге границы «Югыд ва» удалось отстоять благодаря активной позиции гражданских активистов и экологов.

Конечно, можно приводить и другие примеры, когда г-н Уйба поступал нелогично и даже странно. Так, в начале 2022 года он решил отправить в отставку правительство и набрать на ключевые посты новых людей для реализации инвестиционных программ. Речь шла о десятках и даже сотнях миллиардов рублей, но в итоге никто из потенциальных инвесторов так и не вложился в Коми. И вообще, были ли они, эти самые миллиарды и инвесторы? Да и состав правительства после отставки тоже не особо сильно поменялся.

Замены руководителей министерств и ведомств были точечными, но частыми. За 4,5 года правления в команде Владимира Уйбы практически никто больше года не задерживался – приезжали ниоткуда и уезжали в никуда. А местные если и были, то в основном, как говорится, на подхвате.

При Уйбе поменялось более полусотни руководителей! Поэтому Желтый дом не без оснований считали «проходным двором». Даже особо и некого вспомнить, разве что Ирину Бахтину, которая пыталась строить какие-то планы по развитию региона, охотно общалась с депутатами и федеральными чиновниками, но затем неожиданно покинула республику.

Был и такой совершенно удивительный персонаж, как Игорь Булатов. Он занимал высокую должность заместителя председателя правительства, но провалил все направления, за которые отвечал. За волокиту с реализацией программы по возведению модульных фельдшерско-акушерских пунктов он получил отдельный нагоняй от полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. За глаза московского мажора называли «Лопыревым», поскольку его жена Виктория Лопырева была в прошлом известной фотомоделью, послом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Еще можно вспомнить ставшего неожиданно известным на всю страну экс-руководителя Минсельхоза Коми Дениса Шаронова, сбежавшего в США и наговорившего там много чего интересного о коррупции в Коми. Но это «интересное» почему-то совершенно не заинтересовало правоохранительные органы.

«Конь» в парламенте

То, что Владимир Уйба не умеет подбирать кадры, стало понятно уже в первый год его правления. Причем это неумение усугублялось его личными качествами. Выяснилось, что он крайне вспыльчив. В 2021 году в здании парламента Коми разразилась дикая сцена, над которой потешалась потом вся страна. Владимир Уйба обиделся на депутата Олега Михайлова и после заседания крикнул ему: «Пойдем выйдем, тварина, я тебя урою!» Губернатор назвал депутата «конем», сопровождая злобную эскападу ненормативной лексикой.

В общем, губернатор потерял лицо. Так ведут себя не политики, а гопники в подворотне. Тот скандал пришлось комментировать аж пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Впрочем, опытный г-н Песков отделался общими замечаниями.

Из разряда «барских капризов» был и неформальный запрет министрам общаться с депутатом-коммунистом, что вообще-то противоречит нормам законодательства. Депутат от Коми договорился в российском Министерстве образования о помощи при возведении школы в Печоре, но власти в Коми от нее фактически отказались: мол, помощь не нужна, сами построим. А в итоге нет сегодня в Печоре новой школы, есть только планы…

Впрочем, в опалу попадали не только политические конкуренты, но и сподвижники Уйбы по «Единой России». Например, депутаты Госсовета Сергей Артеев, Степан Чураков и даже влиятельный депутат-«газпромовец» Александр Гайворонский. Причем последнего Владимир Викторович «выдавил» из республики, используя свои связи в Москве, как утверждают, из-за личной неприязни.

Отбывал повинность?

Ругаться с депутатами, конечно, плохое занятие, но еще хуже, когда неприемлемые слова раздаются в адрес простых людей. Так, в 2022 году В. Уйба назвал пришедших на встречу с ним жителей Эжвы, выступавших против весьма сомнительного проекта по возведению мусоросортировочного комплекса под Сыктывкаром, «экологическим мусором». Кстати, после того случая В. Уйба встречался только исключительно со специально подобранными людьми, которые не спросят ничего лишнего, а примут все сказанное за чистую монету.

Владимир Уйба очень неуверенно чувствовал себя в Республике Коми. Если и встречался с теми же журналистами, то его подручные заранее просили предоставить вопросы. Понятно для чего – чтобы отсеять неудобные, а по остальным заранее подготовить ответы. Но были и исключения. Так, в интервью федеральному изданию «Ведомости» В. Уйба по сути выдал себя и проявил политическую близорукость: «Давайте не будем никого обманывать: Север никогда не был и не будет местом, куда люди будут ехать просто так и оставаться там жить. В советское время на Север ехали за «длинным рублем». Масштабные стройки были магнитом, который привлекал молодежь. Но люди взрослеют, стареют, и Север – не то место, где им хочется провести остаток жизни…»

Получается, что В. Уйба здесь отбывал какую-то повинность? Или приезжал за длинным рублем? Кстати, его официальная зарплата на посту главы Коми (более 1 млн руб. в месяц) была выше, чем даже у главы государства. Причем она была резко повышена два года назад, когда В. Уйба публично заявил о необходимости «подтянуть ремни» из-за сложной финансовой обстановки.

Призрачно все…

С каждым годом косяков в его работе становилось все больше, а обещания «лучшей жизни» все призрачнее. Так и не было сделано ничего путного для реализации проекта по переселению северян, ликвидации аварийного и ветхого жилья. Удивительно, что В. Уйба как-то даже демонстративно не шел на контакты с крупным бизнесом, да и депутатов Госсовета Коми сторонился, даже обязательные годовые отчеты парламентариям последние два года представлял не он, а его первый заместитель Эльмира Ахмеева.

Зато жителям Коми была дана возможность умиляться тому, как глава лепит поделки из глины или собирает детский конструктор. А еще он с большим удовольствием бегал с игрушечным автоматом по заснеженному полю под Усть-Цильмой (реконструкция исторического сражения времен Великой Отечественной), причем в то время, когда замерзал Вуктыл…

Внезапно покинув свой кабинет в Желтом доме, Владимир Уйба оставил немало «хвостов». Например, незаконченную эпопею с объединением трех водоканалов (Воркутинского, Интинского и Сыктывкарского). А еще он оставил пухлый «долговой портфель». И через пару лет долги Коми по кредитам могут достичь 80 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом республики.

Постскриптум

Справедливости ради следует отметить, что сам г-н Уйба (в отличие от некоторых его соратников) во время работы в Коми не был замечен в коррупции. Во всяком случае нам о таких подозрениях ничего неизвестно.

По-своему он был добросовестным чиновником и в меру своего разумения пытался вникнуть в специфические проблемы северного региона. В жесткой системе вертикали власти такие люди, как Уйба, ценятся за преданность, исполнительность и надежность. Но этих качеств все-таки недостаточно для того, чтобы быть авторитетным главой Республики Коми.

Сергей МОРОХИН.