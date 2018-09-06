Чемпионат мира в столице Коми, анонсированный Владимиром Путиным, оказался под угрозой срыва

Cтроительство ледового дворца в столице Коми на грани срыва. Компания «ВИС», выступающая в роли основного застройщика, отказалась от участия в проекте. Это притом что появление нового ледового дворца является главным условием проведения в Сыктывкаре чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году — своеобразного подарка к столетию Республики Коми.

А начиналось-то хорошо…

В июле 2017 года межведомственная комиссия по организации и проведению международных соревнований одобрила заявку Сыктывкара под гарантии региона, что к ЧМ-21 будет построен крытый ледовый дворец. Как заявил тогда президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник, заявку Коми поддержало правительство страны. После этого о проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре сообщил на одном из совещаний и президент страны Владимир Путин.

Вскоре встал вопрос о месте возведения дворца, который обсуждался и руководством, и общественностью. Поначалу власти склонялись к тому, чтобы начать строительство на месте действующего Республиканского стадиона. Но тогда пришлось бы выселять спортсменов и учащихся детских спортшкол. После бурных дебатов для будущего дворца выбрали другую площадку — в микрорайоне «Орбита».

И конечно, всех волновал второй вопрос: успеют ли строители и организаторы возвести дворец до начала чемпионата? На это власти уверенно отвечали — успеют.

Ау, Снегуров?

Немало времени занял и поиск инвестора. Его удалось найти лишь в мае этого года, когда в Петербурге проходил международный экономический форум. Именно там губернатор Коми Сергей Гапликов и председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Компания «ВИС» считается весьма надежным партнером, о чем свидетельствует уже тот факт, что основным заказчиком ее является «Газпром». К тому же фирма «ВИС» неплохо зарекомендовала себя на олимпийских объектах в Сочи, где в свое время работал С. Гапликов, возглавлявший «Олимпстрой».

Договор был основан на принципах государственно-частного партнерства, которое в данном случае не предусматривало затрат из региональной казны.

После подписания договора Сергей Гапликов заявил: «Это будет современный мультикомплекс, где будут проводиться не только спортивные, но и крупные развлекательные, выставочные мероприятия, симпозиумы, конференции. Стадион будет в черте города, в доступном месте — там, где люди привыкли проводить время».

И вдруг — после всех согласований и заверений со стороны высокопоставленных чиновников — компания-застройщик заявила, что не намерена реализовывать проект на том основании, что завершить стройку к необходимому сроку (до 20 ноября 2020 года) невозможно!

В пресс-службе Министерства физкультуры и спорта корреспонденту «Трибуны» пояснили, что строительством ведомство не занимается, за разъяснениями по поводу будущего ледового дворца нужно обращаться в Минстрой. Однако один из специалистов на условиях анонимности пояснил, что со стороны их ведомства сделано все необходимое, вся документация подготовлена. Судьба чемпионата в Сыктывкаре будет решаться 10 октября на заседании международной ассоциации по хоккею с мячом в Швеции.

Не все потеряно?

А вот что рассказал «Трибуне» бывший директор Республиканского стадиона Анатолий Соловьев, руководивший этим заведением более 10 лет. Он становится свидетелем уже второго аврального строительства стадиона: первый был еще в конце семидесятых годов прошлого века.

— За три года до назначенного в 1980 году чемпионата мира было принято решение строить современный стадион с дворцом спорта, — говорит А. Соловьев. — Занимался этим лично первый секретарь обкома партии Иван Морозов, который привлек для строительства чуть ли не все городские и республиканские строительные организации. Тогда тоже остро стоял вопрос о сроках: строители не успевали к назначенной дате. Но в то время ничего невозможного не было в принципе: работы шли круглосуточно, руководители сутками не уходили со стройки.

Бывший директор столичного стадиона считает, что сорвать чемпионат мира — это нанести непоправимый урон всему спорту, навсегда испортить имидж хоккейной республики. В крайнем случае, по его мнению, можно произвести реконструкцию существующего поля, установить новое оборудование для приготовления льда. И если дело не затягивать, стадион сможет принять зарубежные команды в назначенное время.

С тем, что ничего еще не потеряно, согласен и заместитель главы региона Николай Герасимов. Правда, он считает, что нужен новый проект дворца, не столь грандиозный и затратный по средствам, а более соответствующий размерам и потребностям города. Причем этот ледовый дворец должен работать на полную мощность и после закрытия чемпионата мира. Республике это вполне по силам.

Невозвратные деньги

Корреспондент «Трибуны» услышал и неофициальную версию о том, почему столь солидная строительная компания отказалась от выполнения договора. Точно такой же ледовый дворец этой осенью будет введен в эксплуатацию в городе-миллионнике Красноярске. Там просто снесли старый в центре города и возводят новый. Стоимость объекта — около шести миллиардов рублей. Дворец в Сыктывкаре вряд ли будет дешевле, скорее — наоборот.

Государственно-частное партнерство предусматривает возврат средств, затраченных инвестором. Трудно сказать, на что рассчитывал руководитель фирмы «ВИС» Игорь Снегуров, подписывая договор о строительстве ледового дворца в городе с 250-тысячным населением. Тем более что в договоре указывалось: Республика Коми не будет вкладывать средства на этапе строительства и в первые несколько лет эксплуатации дворца. Возврат средств планировался в течение 8-12 лет.

«Высокие риски»

«Трибуна» попыталась получить комментарии у самого г-на Снегурова, но за него нам ответила пресс-служба группы «ВИС».

Из ответа следует, что соглашение между губернатором и руководителем холдинга носило рамочный характер, то есть без конкретных обязательств.

«После подписания соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми была образована рабочая группа. По итогам ее работы специалисты пришли к выводу о высоких рисках в части сроков строительства ледового дворца», — резюмирует пресс-служба компании.

Мегаломания

Вообще, с точки зрения акул бизнеса, Сыктывкар — маленький город. Проводить здесь большие шоу-мероприятия можно разово, иначе не будет сборов. Пример грандиозного строительства — этнопарк в Ыбе, который мог окупиться за 20 лет при условии посещения в год миллиона (!) зрителей.

Еще при прежнем руководстве Коми рассматривался проект строительства в Сыктывкаре аквапарка, такого же как в Казани — городе-миллионнике. Но здравый смысл тогда победил — подобное сооружение в наших северных реалиях никогда бы не окупилось.

А совсем недавно заместитель председателя правительства республики Джамал-Лейла Яндиев (тоже участвовавший в строительстве олимпийских объектов) обещал построить в Сыктывкаре дворец спорта с несколькими аренами для борцов — на пять тысяч зрителей. Допустим даже, что каким-то чудесным образом в «лыжном» Сыктывкаре нашлось бы столько борцов и зрителей-болельщиков, обожающих этот вид спорта. И нашлись бы деньги на само строительство. Но ведь потом на протяжении многих лет этот дворец пришлось бы содержать за казенный счет. Разве у Сыктывкара, не говоря уж про другие города и районы республики, сейчас мало других проблем?

К счастью, дерзкие фантазии г-на Яндиева не сбылись, а сам он вскоре уехал из региона. Видимо, понял, что Коми — не место для мегапроектов. Масштабы у нас не те — не сочинские, не олимпийские.

Анатолий ПОЛЬКИН.