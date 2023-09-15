Спустя год после резонансного случая – незаконной вырубки краснокнижного кедра под Печорой – темных пятен в этой уголовной истории не стало меньше.

Напомним, что летом 2022 года браконьеры вырубили кедрач на Левобережном участке Печорского лесничества на площади более 42 гектаров. Причем кедры рубили не только днем, но и ночью, для этого их помечали флуоресцентной краской, светящейся в темноте.

Было возбуждено уголовное дело, потерпевшей стороной признано Минприроды Коми.

«Лысая земля»

Об этой варварской вырубке недалеко от поселка Чикшино в конце августа случайно узнал один из местных жителей, который, как обычно, пришел насобирать кедровых шишек, а увидел «лысую землю».

Председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов вместе с другими экологами лично обошел порушенную территорию. По их подсчетам, только на площади 1,6 га было вырублено 144 кедра (объем 148,6 куб. метра). То есть если сопоставить цифры 1,6 га с 42 га, то речь надо вести о многих сотнях уничтоженных деревьев.

Но в Минприроды Коми так не считают, там определили объем незаконной вырубки в размере 231,9 куб. метра. Размер вреда, рассчитанный в соответствии с «таксами для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка древесины которых не допускается», утвержденными постановлением правительства России в 2018 году, составил всего 1 млн 632,9 тысячи рублей.

Скоропортящаяся улика

Эти данные содержатся в официальном ответе Минприроды Коми от 11 сентября этого года на запрос Комитета спасения Печоры.

Из ответа также следует, что «криминальные» кедры так и остались лежать в штабелях на месте вырубки, что, скорее всего, уже повлияло на товарные свойства древесины. В связи с этим фактом у экологов есть вопросы к следствию, которое прекрасно было осведомлено о том, что имеет дело со скоропортящимися уликами. Можно ли было предпринять меры по их реализации?

Там только ель и береза!

По документам на участок леса площадью 22 тысячи гектаров, отданный в 2020 году в аренду курскому предпринимателю Евгению Сигареву, там произрастали исключительно ель и береза, нет никаких упоминаний о кедре. Это одна из многих странностей в этой уголовной истории.

Даже теоретически трудно предположить, что лесники не знали, что в той местности произрастают кедры возрастом от 100 до 150 лет. Хорошо, пусть не знали, но ведь предприниматель просто не мог не заметить краснокнижное растение. Более того, об этом факте он должен был сообщить в органы власти. Но это сделано не было.

Никто не торопится

За год правоохранители так и не установили, кто вел незаконную рубку. Судя по ответу Минприроды, никто никуда не торопится. В нем сообщается, «что в ходе осмотра места происшествия, проведенного в период с 24 по 26 июля 2023 года, следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, при участии главных государственных лесных инспекторов Вуктыльского и Троицко-Печорского лесничеств, в целях установления точной суммы причиненного ущерба, произведен пересчет пней вырубленных деревьев породы кедр на всей площади лесосек…»

То есть пеньки пересчитали спустя год после совершения преступления!

К сожалению, это главная новость за время ведения следствия по резонансному уголовному делу. Других нет, да, похоже, уже и не будет.

Сергей МОРОХИН.