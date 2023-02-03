На этой неделе в Сыктывкарском городском суде продолжились слушания по уголовному делу бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина, политтехнолога Максима Минеева, работавшего PR-советником экс-главы Коми Сергея Гапликова, и генерального директора благотворительного фонда «Патриот» Николая Игнатьева. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Эта резонансная история появилась чуть ли не случайно. Если бы не особая дерзость организаторов аферы, то все было бы шито-крыто.

Цель и средства

Как сообщает БНК, в сентябре 2018 года был создан благотворительный фонд «Патриот», а в ноябре правительство Коми и Сыктывкарский ЛПК заключили договор об оказании предприятием благотворительной помощи по патриотическому воспитанию и развитию спорта и туризма. В 2019 году под указанные цели спонсор должен был выделить 200 миллионов рублей, а потом в течение двух лет еще 300 миллионов.

Все шло до поры до времени гладко, фонд отчитался перед Монди СЛПК о расходовании средств, поступивших за 2019 год. Отчитался, но не полностью. Не были представлены документы на какую-то «копеечную» сумму – 1,2 млн рублей. После нескольких напоминаний о важности соблюдать порядок, которые были проигнорированы, служба безопасности Монди СЛПК обратилась в правоохранительные органы. И тут стала вырисовываться совершенно скандальная картина. Оказалось, что из выделенных 200 миллионов рублей «исчезло» 199 миллионов! Лишь один миллион рублей был использован по назначению.

Классическая схема

Представленные документы по отчетности оказались лишь прикрытием для масштабной аферы. Весной 2020 года начал давать подробные показания Максим Минеев, в октябре того же года в Москве прошло задержание Михаила Порядина, который был доставлен в Сыктывкар.

На сегодняшний день известно, что для кражи денег использовалась классическая схема. За пределами Коми – в Перми и Нижегородской области – несколько десятков компаний и индивидуальных предпринимателей согласились обналичивать деньги, поступавшие на их расчетные счета. Затем деньги передавались Минееву, а тот относил их в Желтый дом.

Сколько стоят «Родные просторы»?

Для создания видимости работы по формированию чувств патриотизма было «нарисовано» несколько проектов: «Коми – моя судьба» стоимостью 40 млн рублей, «Родные просторы» (48 млн рублей), «Мое Отечество» (65 млн рублей) и «Вечная память» (46 млн рублей).

С подконтрольными организаторам аферы фирмами были заключены договора, в частности, на изготовление обложек паспортов, на них ушло по документам 6,5 млн рублей. Был заключен договор на 4 млн рублей на изготовление патриотических информационных буклетов с правилами ношения георгиевских ленточек, 5,9 млн рублей якобы ушло на изготовление бейсболок, безрукавок, буклетов, ну и так далее.

Кроме того, по словам Максима Минеева, со счетов организаций переводились деньги различным юридическим компаниям и медийным организациям, а также частным лицам – не названному коми писателю за написание книги о Республике Коми (интересно, вышла она или нет?), некоему председателю Территориальной избирательной комиссии. Также были оплачены расходы на покупку специальных лыж для опять-таки не названной спортсменки.

Как видим, не все из 199 миллионов рублей были распиханы по карманам.

Ушел в отказ

Кстати, «о карманах». Максим Минеев и другой политтехнолог из Перми Виталий Голяев в ходе судебных разбирательств подробно рассказали, где передавали друг другу «фантики-конфетки» (так деньги называл Максим Минеев), где они «складировались» перед отправкой в Желтый дом.

Сам Михаил Порядин категорически отрицает какое-либо участие в денежной афере. Напоминает, что он в Коми занимал высокую должность, утверждает, что четыре с половиной года здесь работал по 16 часов в сутки, чтобы спасать предприятия от банкротства. Себе в актив он зачем-то записал и рост бюджетных доходов, хотя известно, что они росли исключительно благодаря высоким мировым ценам на энергоносители. Не забыл Михаил Юрьевич упомянуть, что он является «Заслуженным работником связи Российской Федерации» и участвовал в организации зимней Олимпиады в Сочи. То есть он человек во всех смыслах положительный.

Ждем Гапликова?

Действительно, трудно доказать, опираясь только на показания свидетелей и на записи телефонных разговоров, что был факт воровства. За руку ведь никто никого не поймал. Есть лишь косвенные улики. Выходит, что когда деньги пересекали порог Желтого дома, то попросту куда-то исчезали.

В телефонных разговорах, а также в показаниях свидетелей фигурируют экс-глава Коми Сергей Гапликов и бывший заместитель руководителя администрации Евгений Морозов (он работал с Михаилом Порядиным еще в корпорации «Олимпстрой»). Но пока они еще не давали показаний в суде. (Кстати, еще не факт, что их вызовут).

Сергей Гапликов в марте прошлого года возглавил совместное предприятие, созданное компаниями «Ростех» и «Техсити Девелопмент». Его основные виды деятельности – инженерно-техническое проектирование и управление проектами строительства.

Евгений Морозов осел в Тверской области. Работает заместителем тамошнего губернатора Игоря Рудени по вопросам развития информационных технологий.

Политические технологии

Для упомянутых выше политтехнологов обналичивание денег было не основным занятием. В Коми они приезжали для ведения предвыборных кампаний. Под них также шла какая-то часть средств Монди СЛПК. Очевидно, что речь идет о «черном» финансировании кандидатов от партии власти (и не только их, раз фигурирует в качестве получателя средств некий «председатель ТИКа»), но опять-таки этот факт практически недоказуем. Да это и не нужно чиновникам и правоохранителям – официально у нас в стране нет политической коррупции.

Во что можно верить, так это высоким доходам политтехнологов. Виталий Голяев сообщил, что ежемесячно ему наличными выплачивали от 150 до 250 тысяч рублей. Разумеется, речь идет о деньгах, которые не фигурируют ни в каких платежных ведомостях.

А вот был случай…

С Монди СЛПК по части благотворительности правительство Коми работает давно. В ходе судебных разбирательств в 2015-2016 годах по «делу Гайзера» всплыл интересный случай, который уместно вспомнить.

В свое время «гигант на Вычегде» в рамках социального партнерства выделил 100 млн рублей. Средства изначально планировалось направить в Федерацию футбола Республики Коми, а конкретно для команды «Новая генерация» – детище бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова. Но руководство региона решило переиграть ситуацию. 100 млн рублей ушло на оздоровление финансового положения компании «Интауголь». Хотя деньги могли легко раствориться и в стенах Желтого дома.

Старые грабли

В сентябре 2015 года было арестовано почти все руководство республики. На смену проворовавшейся команде пришла новая – под руководством некоего Сергея Гапликова.

О нем тогда было известно лишь то, что он строил олимпийские объекты в Сочи. Позже некоторыми сочинскими объектами занимались следователи и прокуроры. Однако Гапликова это не коснулось. Москва прислала его именно для того, чтобы он помог искоренить коррупцию в Коми, заменив местных управленцев на «варягов».

Казалось, никто из назначенцев Гапликова не решится на криминальные схемы. В Коми все были тогда страшно напуганы. Тем более что воровать-то уже было особо нечего. Как говорится, «все украдено до нас». Но оказалось – не все…

Гайзеровская история с «черной кассой», используемой чиновниками для манипуляции с выборами в пользу партии власти (а также и в личных целях), при Гапликове повторилась почти «один в один».

Сергей МОРОХИН.