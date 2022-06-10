Уже несколько месяцев в России циркулируют слухи о возможной отмене губернаторских выборов. Однако в Кремле это не подтверждают. Так что 11 сентября должны состояться выборы глав 15-ти регионов. Из них только один (руководитель Адыгеи) будет избираться местным парламентом, остальные – всенародным голосованием.



В этом списке нет фамилии губернатора Коми – срок его полномочий истекает еще нескоро. Однако Владимир Уйба попал в другой список – возможных кандидатов «на вылет».

Как сообщает газета «Известия», среди губернаторов, которых Владимир Путин может досрочно лишить полномочий, пять глав субъектов РФ. По данным издания, такое решение может быть принято по итогам рейтинга губернаторов, подготовленного в мае этого года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В «черных списках», по версии АПЭК, оказались глава Хакасии Валентин Коновалов (85-е место в рейтинге), глава Республики Коми Владимир Уйба (84-е место), губернатор Орловской области Андрей Клычков (83-е место), руководитель Оренбургской области Денис Паслер (58-е) и губернатор Красноярского края Александр Усс (22-е).

Как сообщил «Известиям» руководитель АПЭК Дмитрий Орлов, у каждого из перечисленных глав регионов есть показатели устойчивости, однако их превышают факторы, которые ведут к отставке.

По мнению ряда экспертов, среди этих факторов не столько экономические показатели, сколько «социальное самочувствие» населения регионов. Не последнюю роль играет и отношение к губернатору региональных элит, его умение ладить с местными парламентариями и представителями бизнеса.

Увы, Владимиру Уйбе в этом смысле похвастаться нечем. Несмотря на то, что политическая и бизнес-элита в Коми была разгромлена в 2015-2018 годах (в результате так называемого «дела Гайзера»), кое-какие влиятельные люди в регионе все же остались. Они попортили немало крови и предыдущему губеру Сергею Гапликову и продолжают интриговать против нынешнего главы. А поскольку Владимир Уйба оказался слабым политиком и посредственным организатором, его место в рейтинге АПЭК вполне закономерно.

С другой стороны, те же эксперты полагают, что чиновникам администрации президента сейчас не до кадровых перестановок в регионах. На повестке дня – более серьезные проблемы, связанные с Украиной и экономическими санкциями. И на Старой площади сейчас вряд ли думают про далекую Республику Коми и ее незадачливого губернатора. Так что, возможно, г-н Уйба пока усидит в своем кресле.

Виктор СЕМЕНОВ.