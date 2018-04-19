В то время как продолжается следствие в отношении экс-руководителей тепловой компании «Т-Плюс», в Коми вдруг появилось еще одно «дело энергетиков».

13 апреля оперативниками ФСБ были задержаны заместитель генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» — директор филиала «Комиэнерго» Валерий Драйдт и заместитель директора «Комиэнерго» по инвестиционной деятельности Евгений Сесюк. Они подозреваются в коммерческом подкупе по ст. 204 (ч. 8) УК РФ по двум эпизодам и «в составе группы». При наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок по этой статье — 7 лет.

Уже на следующий день, в субботу, Сыктывкарский городской суд определил подозреваемым меру пресечения: В. Драйдт на два месяца отправился в СИЗО, Е. Сесюк — под домашний арест.

«Под колпаком»

Обстоятельства, связанные с задержанием менеджеров энергокомпании, не разглашаются. Непонятно, какие конкретно эпизоды и суммы подкупа инкриминируют подозреваемым.

Известно лишь, что В. Драйдт в тот же день, 13 апреля, написал заявление руководству об увольнении «по собственному желанию». И формально на момент ареста он уже не являлся директором филиала МРСК.

Кроме того, наши источники опровергают появившиеся еще в пятницу слухи о том, что в сыктывкарском офисе «Комиэнерго» якобы прошли обыски и выемки документов. Косвенным образом это указывает на то, что операция правоохранителей носила точечный характер.

Неофициальных версий несколько. Согласно одной из них, первым «под колпаком» ФСБ оказался Евгений Сесюк. Якобы он был задержан во время служебной командировки по подозрению в получении «отката» от фирмы-подрядчика. Не исключено, что после этого г-н Сесюк дал показания на своего шефа. Затем вечером в пятницу (короткий рабочий день, большинство сотрудников покинуло офис) он появился в кабинете Драйдта. И эта встреча состоялась, видимо, уже под оперативным контролем спецслужбы…

Фигуранты

В «Комиэнерго» Валерий Драйдт прошел по всем ступенькам карьерной лестницы. Начинал в 1992 году электрослесарем в Печорских электрических сетях, затем возглавлял в Печоре диспетчерскую службу. В 2008 г. переведен в центральный аппарат управления «Комиэнерго» на должность заместителя главного инженера. С 2012-го — главный инженер, а с 2014-го по 2016-й — первый заместитель директора компании.

Драйдт возглавил «Комиэнерго» в 2016 году, сменив на этом посту Ивана Медведева, который стал депутатом Госдумы.

Что же касается 55-летнего Евгения Сесюка, то он уроженец Калининграда, в республику приехал только в 1995 году. В течение 20 лет возглавлял ООО «Опора» — завод по производству деревянных пропитанных опор для электролиний. В июле 2015 г. Сесюк стал директором отделения «Центральные электрические сети», а в прошлом году — замом директора по инвестициям филиала МРСК в Коми.

Большой секрет

Коллеги по работе характеризуют 50-летнего Валерия Драйдта как типичного «технаря», человека педантичного, закрытого и крайне осторожного. Подчиненным директора (теперь уже бывшего) трудно поверить, что после серии криминальных скандалов и повальных арестов в Коми чиновников и бизнесменов их шеф мог решиться на коррупционное преступление, а тем более на получение каких-либо «левых» денег в своем собственном кабинете.

Правоохранители наотрез отказываются давать какую-либо информацию по этому резонансному делу. Но судя по тому, что господин Драйдт очутился в камере СИЗО, он скорее всего отказался давать «нужные» следствию показания. В отличие, вероятно, от другого фигуранта — г-на Сесюка.

Как утверждают источники, близкие к руководству «Комиэнерго», определенного рода проблемы у В. Драйдта начались именно после того, как он заменил Сесюком прежнего, «оставшегося» от Ивана Медведева зама по инвестициям. В результате, мол, некоторые подрядчики и партнеры компании были отодвинуты от выгодных заказов и якобы попытались отомстить — каким-то образом подставить директора. Впрочем, не исключено, что и эта версия далека от действительности.

Виктор СЕМЕНОВ.