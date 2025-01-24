Безмятежно прогуляться по золотым пескам Анапы и насладиться целебным запахом моря сейчас не удастся. Вдоль берега Черного моря – сплошь мертвые крабы, выброшенные на сушу медузы, моллюски, рапаны, измазанные в мазуте птицы и клубки водорослей, а в толщу песка просачивается вязкая, вонючая масса…

После столкновения двух танкеров рядом с Керченским проливом у синего Черного моря появился неестественный черный цвет. По данным Минприроды РФ, в море попало не менее 4 тысяч тонн мазута. Такого масштаба экологической катастрофы в России за четверть XXI века еще не случалось, и опыта по устранению таких объемов нефтесодержащего вещества у страны нет. В том числе из-за этого многие работы приходится проводить вручную, и к ликвидации аварии в Краснодарском крае подключаются добровольцы со всей страны. В начале недели в Анапу вместе с гуманитарным грузом отправилась команда волонтеров из Сыктывкара.

Ликвидаторы-добровольцы

На территории Анапы создано несколько волонтерских штабов: они регистрируют приезжих, назначают задачи на день, выдают средства защиты и инструменты, отвозят на автобусах к месту очистки. Из-за режима ЧС федерального уровня на ликвидацию последствий аварии выделено солидное финансирование, и штабы обеспечивают добровольцев всем необходимым. Тем, кто прибывает в регион не менее чем на два дня, выделяют бесплатное жилье и питание. Но в штабе обычно советуют оставаться на 5-7 дней. Например, добровольцев из Коми, среди которых есть члены Коми отделения КПРФ, поселили в комфортный отель уровня четыре звезды.

На волонтерских пунктах вывешены списки штабов, действующих по всему загрязненному берегу. 240 км побережья разделили на 44 сектора, за которыми закрепили муниципалитеты края. Волонтеры могут сами выбрать, на каком из участков хотели бы потрудиться. Среди главных задач – сбор мазутных пятен и загрязненного грунта на побережье, а также спасение птиц.

По словам Виктора Вишневецкого, экоактивиста, депутата городского Совета Сыктывкара, многие добровольцы желают попасть на дежурство в пункты приема и промывки птиц. Самому Виктору также довелось поволонтерить в центре спасения птиц «Полярные зори».

– Приемка, промывка, лечение и реабилитация загрязненных птиц проходит максимально деликатно. Орнитологи стараются оградить диких птиц от посещения людей и запрещают их фотографировать, – говорит Вишневецкий. – Пернатые испытали огромный шок. Во-первых, испачкались в мазуте, у них сильнейшая интоксикация. Во-вторых, диких птиц моют в «Фейри», проводят лечение. Естественно, птицы не даются в руки, вырываются, кусаются.

Сначала заботу о пернатых поручали только специалистам. Но теперь, по словам сыктывкарца, волонтеры требуются на всех этапах: на приемке и мойке птиц, их лечении и реабилитации.

– Как правило, один человек держит птицу, другой моет, а третий готовит воду. Использованную воду нужно сливать в определенную емкость, следить, чтобы баки не переполнялись и имелся запас чистой воды для промывки птиц температурой 37-38 градусов. Если привозят сразу несколько птиц, то физическая нагрузка на дежурстве получается приличная.

Эколог Нина Ананина пообщалась с волонтеркой, которая занимается помывкой птиц. По ее словам, складывается впечатление, что о спасении птиц власти не заботятся. На днях по поручению Минприроды по непонятным причинам в штормовую погоду выпустили 160 птиц, прошедших очистку от нефтепродуктов, и большая часть из них погибла от переохлаждения. Поскольку «Фейри» смывает не только мазут, но и жировой слой с оперения птицы, то для его восстановления требуется не менее 45 дней. Птицы же, оставшись без природной теплоизоляции, не выдерживают низких температур.

– Каждый день волонтерам дают новые протоколы, где расписано, как поступать с загрязненной птицей. Условно: сегодня – птицу согрей, потом помой, а завтра – помой и неси кормить. Волонтеры видят много противоречивых указов. У каждого ветеринара свое видение, а конкретного протокола не существует, и никто этим не заморачивается. А если никто не заморачивается – значит, задачи сохранения птиц не стоит.

Сизифов труд

В катастрофах такого рода важно, чтобы ее устранением занялись в первые часы. Но уборку мазута с пляжей начали именно местные жители. По словам Ананиной, ситуация сейчас изменилась, и власти активно участвуют в устранении последствий аварии: средства защиты – мешками, есть нужные для птиц лекарства. Но нужные условия созданы далеко не везде. В один из дней волонтеры из Коми приехали в отдаленный штаб «Дельфин» Темрюкского района – в 100 км от Анапы, который находится прямо на берегу моря.

– Это гигантская палатка, которую предоставили казаки, здесь люди переодеваются, едят. Штаб практически существует на частные средства. Здесь отсутствуют вода, питание. То есть люди, которые едут в такую даль поработать 7-8 часов, должны сами позаботиться об этом, – рассказывает Нина Ананина.

Очистка пляжа, по отзывам ликвидаторов, – жутко тяжелая и опасная работа. Некоторые сыктывкарцы в Анапе недооценили коварства мазута: не заметив тяжелых испарений, не стали надевать респираторы. К вечеру у них разболелись головы, пришлось принимать препараты от отравления.

Сейчас мазут, который убирают с берега, уже не лежит кляксами вязкой массы. Так он выглядел в первые дни аварии и после шторма. Теперь загрязненный грунт похож на слоеный пирог, где до шоколадно-черной прослойки, занесенной свежим песком, еще нужно докопаться.

– Мы буквально на коленях рылись в песке, и это сизифов труд, – признается Нина Ананина. – На пляже длиной 500 м работало 50 волонтеров, и за пять часов мы не смогли убрать его до конца. Чтобы почистить один маленький пляж, нужны тысячи человек. Чтобы очистка была эффективной и не оставалось ни капли мазута, людей нужно реально распределять по квадратным метрам. Очень важно понять, каким сорбентом можно собрать мазут, потому что он не должен собираться таким примитивным способом. Это какая-то дикость! Кто-то самодельными совочками отбирает, кто-то ситом просеивает. Если делать все качественно, это невероятно кропотливая работа. Нужна хоть какая-то технология, которая позволит извлечь мазут из песка.

Как справиться с разлитым мазутом, сейчас в России ломают головы сотни специалистов. Ученым и предпринимателям брошен клич: делитесь инновационными методиками, как удалить мазут из толщи воды, собрать его на побережье, утилизировать, как восстановить экосистему региона… Власти обещают тут же апробировать решения в зоне ЧС. Жители Анапы, чтобы очищать пляжи от вкраплений мазута, разработали особые лопаты из сеток. Созданы чаты, где инженеры «волонтерят головой» – по личной инициативе ищут технические решения.

Одно из простых ноу-хау нашел Владимир Каляев из Сколковского института науки и технологий. Ученый предложил отлавливать фракцию мазута мелкоячеистой полипропиленовой сеткой. Подобной сетью дачники обычно накрывают ягодники от птиц.

– Полипропилен сродни мазуту и хорошо к нему прилипает, – Нине Ананиной довелось пообщаться с изобретателем на побережье и увидеть эффект от его предложения. – Опыты Каляева прошли успешно, но его способ используют незначительно. Сетку нужно применять массово на всех пляжах. Приливная волна приносит ошметки мазута, и они оседают на сетке. В результате остается чистый, незамазученный песок. У ученых имеются решения, но весь вопрос в том, как достучаться до чиновников, руководителей штаба ЧС. Круто, что у Каляева это получилось.

Нужно закупать эту сеть в колоссальных количествах, тем более что производители готовы продать ее по льготной цене. Мы посчитали: чтобы покрыть все пляжи Анапы и Крыма, потребуется 22 млн. Когда в формате режима ЧС выделено два миллиарда рублей, найти 22 млн несложно. Почему это не сделано? Почему работы не организованы? Где боны? Почему на центральном пляже Анапы разложили сети, а на камнях их нет? Почему это не делается целиком, непонятно…

Телевизор покажет, что надо

Впрочем, вопросы без ответов возникают не только у волонтеров на месте катастрофы. Как заметили сыктывкарцы, власти Кубани активно отчитываются перед народом, каждый день сообщают о событиях с побережья. Виктор Вишневецкий подтверждает, что даже иностранным СМИ открыто дают комментарии. Тем не менее, многое остается за кадром.

Одна из острых проблем – утилизация замазученного грунта. Именно площадки, куда свозят грязный грунт, больше всего оберегают от общественного внимания: туда не допускают журналистов, вокруг стоит охрана.

Анастасия Лигай, директор АНО научно-исследовательского центра экспертиз «Судебный навигатор», член президиума по экологической безопасности судебно-экспертной палаты РФ, после аварии представила СМИ свое экспертное заключение. Она обратила внимание, что в Краснодарском крае нет ни одного лицензированного полигона, который имеет право принимать к захоронению загрязненные нефтепродуктами грунты или песок. В условиях ЧС стали использовать места временного хранения ТБО.

– Одна площадка находится в 500 м от жилых домов, вторая – на таком же расстоянии от природного заказника, – объясняет ситуацию Нина Ананина. – Грунт везут в колоссальных объемах, мазут воняет. Разумеется, местные жители возмущены, поскольку это стихийно устроенная площадка. На днях, чтобы узаконить там складирование, должны пройти общественные слушания о переводе площадки в земли особого назначения.



Утилизация грязного грунта – одна из горячих точек на Кубани. Люди перекрывали дорогу КамАЗам, никто не хочет дышать мазутом, жить в отравленном месте. Понятно, что решение о складировании принималось экстренно, но прошел уже месяц после аварии. Нельзя принимать решения, которые повлекут за собой новые проблемы – вторичное загрязнение, ухудшение условий жизни.

Волонтеры из Коми обратили внимание, что замазученный песок ушлые предприниматели отвозят не на утилизацию, а продают на стройки.

– Четкого контроля, в каком количестве и куда отвозится песок, нет вообще, – отмечает эколог Ананина. – Местные жители признавались, что приобрели песок для своего участка, а в нем стал попадаться мазут. Никто не гарантирует, что вывезенный с побережья песок не используется для отсыпки дорог. Кому война, а кому мать родна. Предприниматель имеет двойную маржу: получил деньги от государства на утилизацию и еще продал песок на сторону. Обычно это пресекается, но тут такой хаос…

Возможно, после разлива мазута на популярном курорте и открывшейся картины бедствия россияне смогут яснее представлять, как выглядят случающиеся в Коми нефтеразливы. Экологическое бедствие в Черном море, конечно, опосредованно касается гораздо большего числа людей, чем в удаленном северном уголке. Это и местные жители, и миллионы курортников, приезжающих сюда летом, и население соседних стран, поскольку экосистема моря не имеет государственных границ.

Сейчас в Черном море еще не поднят со дна затонувший танкер с мазутом, из другого начали откачивать топливо. Но масштаб разлившегося мазута настолько велик, что даже тысячи волонтеров и подключенные средства не позволят в короткий срок вернуть морю и пляжам их былую чистоту.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото Нины Ананиной и Виктора Вишневецкого.

Краткая история событий

15 декабря 2024 года – из-за крушения в Черном море двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» происходит разлив мазута. По сообщению экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В море вытекло около 40% топлива.

17 декабря – самый массированный выброс мазута происходит у берегов Анапы и Темрюкского района Кубани. На очистку пляжа и спасение птиц выходят около 400 местных жителей. Власти подключаются к уборке спустя неделю.

25 декабря – в Краснодарском крае введен режим ЧС, 26 декабря он заменен на режим ЧС федерального уровня.

10 января – произошел новый разлив нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239», она села на мель у порта Тамань. Площадь разлива – 2,8 тыс. кв. м.

2 января 2025 года – загрязнения мазутом обнаружили на крымском побережье в Керчи. В следующие дни сгустки мазута дошли до Севастополя, Балаклавской бухты.

17 января – научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью «Ъ» называет аварию «самой серьезной экологической катастрофой в России с начала XXI века».

19 января – создан искусственный вал до вставшего на мель танкера «Волгонефть-239». Из него начинают откачку мазута.

Куда обратиться?

Необходимая информация – на сайте spasaimore.ru. Телефоны колл-центра «Спасай море»: 8 (86133) 32574, 8 (800) 100-12-21.

Кстати

Одна из крупнейших экологических катастроф ХХ столетия, которая попала в книгу рекордов Гиннесса как «самое значительное загрязнение Земли», случилась в Коми в августе 1994 года на реке Колва. Тогда эксперты пришли к выводу, что из изношенного трубопровода вытекло от 100 до 300 тысяч тонн нефти. Последствия катастрофы устраняли почти 15 лет.