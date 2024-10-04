Что объединяет мармелад, карамель, чипсы и еще ряд вкусных продуктов? В них есть нефть! Она же входит в состав многих косметических средств. Например, губной помады или зубной пасты. Так или иначе человек в течение жизни съедает не один килограмм этого, казалось бы, несъедобного продукта.

В недрах Коми находится порядка полумиллиарда тонн нефти. При сохранении текущего объема добычи этого хватит как минимум на 40 лет (если не учитывать вновь вовлекаемые запасы).

«Горючая вода»

О том, что в северном крае есть нефть, было известно еще во времена Стефана Пермского. О нефти на территории Коми упоминается в Двинской летописи XV века. Сохранились сведения о «горючей воде – густе», привезенной из Ухты в Москву при Борисе Годунове. А в конце 17 века об ухтинской нефти узнали и в Европе. В вышедшей в 1692 году книге голландского дипломата Николаса Витсена «Северная и Восточная Тартария» указано, что «речка Ухта является притоком реки Печора. На этой речке в полутора милях от Волока есть мелкое место, где выделяется маслянистое вещество, которое плавает на воде. Там же найден камень доманик, который горит, как свеча, и спускает из себя черный дым». Возможно, что Петр I читал эту книгу и обратил внимание на упоминание странного «маслянистого вещества».

А когда мезенский «рудознатец» Григорий Черепанов подтвердил, что в глухой тайге на юго-восточных отрогах Тиманских гор есть нефть и «горючий камень», то Петр дал приказ российской Берг-коллегии снарядить туда экспедицию. Вот что гласит датированный 5 мая 1721 года указ Берг-коллегии: «По указу великого государя и по приговору Берг-коллегии… нефтяной ключ в Пустозерском уезде по Ухте речке освидетельствовать и учинить из него пробу». А для этого «для нужды мезенца Черепанова на прокормление выдать ему из Берг-коллегии денег шесть рублев… Чтобы он, также и прочие, впредь к сысканию руд лучше имели охоту».

«Шесть рублев» – серьезный стимул. И рудознатец не подкачал – взял первую пробу из нефтяного ключа. Набрал аж 8 бутылей (24 литра) и прислал в Петербург.

В 1724 году господин Черепанов, по указу Петра, вновь послан на Ухту с новой миссией – начерпать еще 30 ведер горючей жидкости.

Но через год император взял да и помер, после чего об ухтинской нефти надолго забыли.

Кстати ____________________________________________________________

Во времена Петра нефть в России использовали только для производства лекарств. На всю страну ежегодно хватало чуть более сотни литров этой жидкости. Несколько лет назад ухтинский геолог Василий Тимофеев выступал за установление в Ухте памятника Петру I и Григорию Черепанову – как отцам-основателям нефтяной промышленности в Коми крае.

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Первый завод

В 1745 году Федор Прядунов поставил нефтеперегонный завод на реке Ухте. Он стал первым российским нефтепромышленником. Правда, завод оказался убыточным и через 25 лет был заброшен.

Из имеющихся архивных документов следует, что за четырехлетний период действия «нефтяного завода» на Ухте было собрано всего 68 пудов нефти.

В 1862-1865 годах бурение первой нефтяной скважины на севере России начал Михаил Сидоров. Бурили на том же месте, где стоял промысел Прядунова, и обнаружили четыре нефтяных и два газовых пласта. Таким образом, родиной первой российской нефти является Коми земля.

В промышленном объеме нефть в Коми стала добываться только в 1930-е годы. Благодаря нефтяной промышленности появились города Ухта и Усинск. В настоящее время в республике насчитывается более полутора сотен разрабатываемых месторождений нефти. В Коми находится и уникальное месторождение тяжелой нефти – Ярегское, где нефть добывают шахтным способом.

«Кровь цивилизации»

Способы добычи нефти в древности были проще современных – колодцы или ямы в нефтеносных песках. Почти две тысячи лет назад в Китае удалось вырыть скважину глубиной около четверти километра. До XVIII века нефть преимущественно использовалась в натуральном, то есть не переработанном и неочищенном виде. Начиная с XIX века, нефть стала неотъемлемой частью жизни каждого человека на планете.

Неслучайно нефть называют кровью современной цивилизации. Это природное ископаемое является основой мирового рынка, и от ее стоимости зависит экономика многих стран мира. В мире потребляется приблизительно 100 миллионов баррелей нефти в сутки (1 баррель – 159 литров).

По данным исследований, самые распространенные продукты из нефти относятся к видам топлива. Это дизельное топливо, мазут, авиакеросин и, конечно, самый популярный в народе нефтепродукт – бензин. Именно на него приходится половина от общего объема производимых в мире нефтепродуктов. На втором месте по популярности, пожалуй, следуют пластмассы. Массовый выпуск мелочей из пластмассы – гребней, коробок, пуговиц, игрушек – начался уже в конце XIX века. Сейчас каждый год в мире производят около 180 миллионов тонн пластмассы.

Полиэтилен является самым популярным сегодня упаковочным материалом. Из него также делают в том числе и всем известные пластиковые бутылки. Из продуктов нефтехимии также производят каучук и различные резиновые товары – от презервативов и резиновых женщин до автопокрышек и костюмов для космонавтов. Помимо разнообразных современных материалов, из нефти производят эффективные моющие средства и другую бытовую химию.

Оставшийся после перегонки нефти концентрат называют гудроном и используют при изготовлении дорожных и строительных покрытий.

Все большую актуальность приобретает производство пищевых продуктов с использованием микробиологического синтеза белка из нефтепродуктов и отходов нефтеперерабатывающего производства. Переработка всего 2% от объема ежегодно добываемой нефти позволяет произвести до 25 миллионов тонн белка, чего достаточно для питания двух миллиардов человек в течение года. Он используется в производстве самых разных продуктов, заменяя белок животного происхождения.

NB! _____________________________________________________________

Русское слово «нефть», вероятнее всего, было заимствовано из турецкого neft «нефть», куда оно попало из персидского – naft (нефть). Раньше в России нефть называли «горное масло», затем — «каменное масло».

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Лечебная сила

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о природе происхождения нефти. Является она органикой или нет, однозначно сказать нельзя. Однако это не мешало людям издревле приписывать нефти чудодейственные лечебные свойства.

Народная медицина широко пропагандирует лечебные свойства керосина, в целебные свойства которого люди верят с момента его изобретения. Как и сегодня, нефть в древности использовали в медицинских целях: раньше из битумов делали кровоостанавливающие пластыри, мази для глаз. Нефть использовали как средство от экземы, проказы, болезней кишечника и желчного пузыря, зубных болей, диареи, кашля, ревматизма, катаракты и туберкулеза.

Керосин применяют внутрь, натирают им больные места и делают различные настойки, компрессы, мази. Но не только народные средства из нефтепродуктов популярны в народе. Лекарственные средства, произведенные из нефтяных компонентов, признала и официальная медицина. Самое известное лекарство из нефти — это аспирин. Различные производные нефти используют в препаратах, помогающих людям избавиться от аллергии, головной боли, нервного стресса или инфекционных заболеваний. Эфиры и спирты часто применяются для производства антибиотиков.

Через огненную реку

По-коми нефть называется мусир или мувый (в переводе «земляная смола» или «земляное масло»). С образом нефти можно связать существующую в коми мифологии подземную реку мертвых Сир ю (смоляная река). Это огненный поток из горящей смолы, через который должны пройти души умерших.

Своего рода река Стикс из древнегреческой мифологии. Переправа через Сир ю считалась сложным делом, особенно для душ людей,

отягощенных совершенными ими грехами. Переход через огненный поток совершался по шаткому бревну, тонкой жердочке или же по полотенцу, на котором опускали в могилу гроб (поэтому не было принято использовать для этой цели веревки – путь на тот свет будет слишком узким).

По одной из версий, души умерших переправлял через Сир ю на своей паутине паук. В сказках горящая Сир ю отделяет земной мир от потустороннего. Так, герой, попав в подземный мир, выбирается из него на спине орла или другой гигантской птицы и попадает в этот мир только после того, как они перелетают через огненный поток. Девочка, убегающая от Ёмы, спасается, бросив позади себя волшебное лукошко со смолой, через Сир ю Ёма не может перебраться.

Постскриптум

Что такое «нефтизм»?

В этнокультурном парке Республики Коми несколько лет назад появился «Музей нефтяного искусства». Пока он первый и единственный в мире.

И все экспонаты там подписаны одним именем: Виталий Касаткин. Он – тоже первый и пока единственный профессиональный художник, который рисует нефтью. Господин Касаткин считает, что скоро нефть может вытеснить традиционные краски с живописных полотен. В художественной среде даже появился специальный термин – «нефтизм».

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.