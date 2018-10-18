«Черное золото» нынче в цене

По данным Федеральной налоговой службы, за январь-сентябрь 2018 года из Коми в консолидированный бюджет страны поступило в виде налогов 168,9 млрд рублей. Это на 43 млрд руб. (то есть на треть) больше, чем было собрано за тот же период прошлого года.

Основной фискальный прирост — 35,8 млрд руб. — произошел за счет увеличения сборов по налогу на добычу нефти. Это связано с существенным ростом цен на нефть.

Налог на добычу полезных ископаемых (в первую очередь — нефть) формирует в Коми основную долю налоговых поступлений. Доля налога на доходы физических лиц — 10%, налога на прибыль организаций — 13%, имущественных налогов — 10%.

Доходы федерального бюджета за тот же период возросли на 32,8 млрд рублей (на 43,7%) и составили 107,7 млрд рублей.

В консолидированный бюджет Республики Коми поступило 61,2 млрд рублей, что больше на 8,7 млрд рублей (на 16,6%).

Серьезное влияние на фискальную динамику оказали поступления по налогу на имущество организаций, которые возросли на 3,2 млрд рублей (на 24,4%).

Рост поступлений налога на прибыль на 4,6 млрд рублей (в 1,3 раза) обеспечен в основном за счет увеличения поступлений от крупнейших налогоплательщиков межрегионального уровня, налоговая база увеличилась за счет объемного и ценового факторов, а также роста доли экспорта.

Налогов на доходы физических лиц поступило больше на 1,1 млрд рублей (рост — 107%), что соответствует темпу роста фонда оплаты труда работников республики.

По страховым взносам в государственные внебюджетные фонды поступило 32,3 млрд рублей, относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 2,3 млрд рублей.

Сергей ПАВЛОВ.