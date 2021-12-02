«Черный лесоруб» (Криминал от 3 декабря)

Житель Печорского района признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений.

Летом этого года мужчина спилил бензопилой 64 дерева (ели, березы и лиственницы). Затем распилил на дрова и продал. Сумма ущерба лесному фонду составила 101 тысячу рублей. Суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы условно с конфискацией «орудия преступления» – бензопилы.

Металл есть, лицензии нет

Ухтинца уличили в том, что он незаконно заработал на сдаче металлолома.

Местный предприниматель сдал в пункт приема лом черных и цветных металлов на общую сумму свыше 14 млн рублей. При этом, как показала прокурорская проверка, лицензии на заготовку, хранение и реализацию металлолома у предпринимателя не было. Возбуждено уголовное дело.

Взятка под видеокамерой

Желая избежать ответственности, владелец авто предложил сотруднику МВД 4 тысячи рублей.

Днем 27 ноября в отдел полиции по Княжпогостскому району был приглашен 51-летний местный житель для составления административного протокола. Как владелец транспортного средства, он должен был понести ответственность за передачу управления машиной лицу, который находился в состоянии опьянения. Чтобы избежать ответственности, сельчанин предложил сотруднику полиции деньги, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Кухня – это опасное место

Ухтинец проткнул палец острым лезвием блендера и вызвал спасателей.

Вечером 30 ноября в службу спасения поступил вызов. Сотрудники «Спас-Коми» инструментами перекусили основание блендера и вызвали «скорую». Обезболивающие препараты не помогли: как только спасатели начинали операцию по освобождению травмированного пальца от металлического ножа, мужчина начинал кричать. Пострадавшего пришлось отправить в больницу. Но это оказалось не единственным испытанием. Спускаясь с четвертого этажа с врачами «скорой», пациент застрял в лифте. Пришлось ждать бригаду по обслуживанию лифтов. До госпиталя бедолагу доставили уже ближе к полуночи.

Осталась на бобах

Жительница Печоры, заказавшая товар в социальной сети TikTok, осталась на бобах.

Дама хотела купить латиноамериканское пончо, пару варежек и перчатки. Связавшись с владельцем интернет-магазина, она перевела ему свыше 4 тысяч рублей. Не получив товар, женщина обратилась в полицию, которая сейчас проводит проверку.

Девушка помогла дедушке

В Воркуте молодая сотрудница банка Юлия Бауман предотвратила обманные действия в отношении 95-летнего пенсионера.

Мужчине позвонил неизвестный и, представившись лейтенантом юстиции, сообщил, что некие мошенники пытаются снять деньги с его счета. «Нужно срочно перевести их на «безопасный счет», – посоветовал жулик. Пенсионер пришел в банк, чтобы снять со своей сберкнижки сумму почти в 1,4 млн рублей. Однако девушка, которая работает в банке, проявила бдительность и спасла сбережения престарелого клиента.