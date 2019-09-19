«Черный сентябрь» в Коми

19 сентября исполнилось ровно четыре года, как возникло так называемое «дело Гайзера».

Впервые в новейшей истории России был арестован не только губернатор, но и практически вся «верхушка» целого региона. В орбиту следствия попало почти два десятка фигурантов, по делу проходило свыше двухсот свидетелей. Однако эта криминальная история до сих пор не закончена…

Напомним, что Вячеславу Гайзеру и его соратникам инкриминировали создание организованного преступного сообщества.

Однако обвинение в создании ОПС развалилось в Замоскворецком суде. Тем не менее, по другим уголовным статьям экс-губернатор получил 11 лет лишения свободы, остальные – от 5 до 9 лет колонии.

Приговор обжаловали обе стороны – и обвинение, и защита. Рассмотрение апелляции должно состояться 26 сентября.

18 сентября истек срок содержания под стражей бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля. Он был приговорен к 6 годам. Но поскольку день в СИЗО считается за полтора дня в колонии, Ковзель, отбыв наказание, покинул изолятор «Лефортово».

А вчера, 19 сентября, вынесен приговор в отношении бывшего председателя региональной избирательной комиссии Елены Шабаршиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала.

Напомним, именно в период ее работы Коми на выборах показывала небывалые результаты. Так, в 2011 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала в Коми 58%, а в соседних регионах — от 31% до 41% голосов.

Суд назначил Шабаршиной наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Адвокат осужденной заявила, что приговор будет обжалован.