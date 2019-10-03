Чьи интересы лоббируют депутаты от Республики Коми?

Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл

— Россия» запустила сайт «Дума Бинго», где проанализировала законопроекты депутатов Госдумы VII созыва. Сотрудники некоммерческой организации

изучили биографии парламентариев, их связи с бизнесом, отраслевыми объединениями, НКО, органами власти и выяснили, кто выигрывает от принятия законов.

От поездов до алкоголя

Так, главе фракции «Единой России», первому вице-спикеру Сергею Неверову авторы доклада приписывают связи с группами интересов в образовании и науке, сельском хозяйстве, а также в компании РЖД.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по мнению авторов исследования, связан с группами силовых структур и алкогольной отраслью. Исследователи отмечают его участие в ряде законопроектов антитеррористической направленности и законопроекте 2008 года, предполагающем запрет рекламы пива в кинотеатрах и на транспортных средствах, внесенный, по мнению исследователей, в интересах производителей крепких алкогольных напитков. В докладе также отмечены связи родственников господина Жириновского с дилером крепких алкогольных напитков ООО «Торговый дом «Житница», сообщает «Коммерсант».

Система «Платон» и другие

На сайте можно найти всех депутатов Госдумы. В их профайлах — биография, внесенные законопроекты и аффилированные связи с бизнесом. На основании этих сведений все парламентарии отнесены к одной или нескольким группам интересов: силовики, суды, нотариусы, Роскомнадзор, металлургия, сельское хозяйство, спорт и другие.

По словам автора проекта Светланы Тельновой, хотя в России развито антикоррупционное законодательство, до сих пор нет четких правил регулирования взаимоотношений с лоббистами.

Тельнова отмечает, что порой россияне сильно удивляются появлению, например, таких законопроектов, как запрет на использование старых автомобилей, размещение хостелов в жилых домах, или системы «Платон».

— В отсутствие регулирования лоббизма политические и экономические решения принимаются без учета общественного интереса и мнения. У общества, у простых людей, да и у бизнеса тоже нет системных и понятных каналов связи с властью. Наше исследование показывает, какие депутаты представляют интересы не только своих избирателей, но и вполне конкретных групп, — пояснила Тельнова.

Во время исследования эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что всего 67 депутатов не пытаются лоббировать чьи-то интересы и не влияют на законодательный процесс. При этом, по словам Тельновой, силовики, крупные коммерческие компании, региональные элиты «активно используют депутатский корпус для продвижения и защиты своих интересов, а сам законотворческий процесс недостаточно прозрачен с точки зрения влияния на него третьих лиц, то есть лоббистов».

Портал «7х7» показывает, как работает сайт, на примере депутатов из Коми. Журналисты интернет-издания выбрали самые интересные факты из биографий парламентариев и лоббистских групп, представленных на сайте.

Депутат-энергетик

Иван МЕДВЕДЕВ, член комитета Госдумы по энергетике, избран в 2016 году по одномандатному округу.

Как автор внес на рассмотрение пакет законопроектов, по которым желающие возглавить ГУПы и МУПы должны предоставлять сведения о своих доходах и доходах своей семьи. Выступил соавтором других законопроектов.

Донорами депутата на выборах в Госдуму стали несколько фирм. Компания «Лузалес» (выручка за 2017 год — 4,3 млрд руб.) пожертвовала 2 млн руб., компания «КомиГЭМ» — 1 млн руб. (с конца 2015 года заключила несколько крупных государственных контрактов на общую сумму 1,1 млрд руб.), компания «УСИНСКГЕОНЕФТЬ» — 500 тыс. руб. Еще 1 млн руб. пожертвовала фирма «ЭлектроТех и К», занимающаяся кровельными работами (со второй половины 2015 года фирма стала выигрывать госзакупки на общую сумму 59,3 млн руб.). Пожертвовавшую 500 тыс. руб. фирму «Профит» идентифицировать не удалось.

Иван Медведев — выходец из энергетической сферы, возглавлял главную сетевую распределительную компанию Республики Коми. Учитывая опыт работы депутата, его занятость в профильном комитете ГД по энергетике, «Трансперенси Интернешнл — Россия» относит его к группе интересов в сфере электро-энергетической отрасли.

На сайте говорится, что Медведев лоббирует интересы МРСК Северо-Запада, группы «Электроэнергетика» и региональных элит.

Главная по регламенту

Ольга САВАСТЬЯНОВА, председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту. Авторы исследования считают, что Савастьянова лоббирует интересы региональных элит.

За первые четыре сессии стала соавтором законопроектов об уточнении административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспорта на объектах благоустройства, о запрете притравочных станций и других.

Депутат считается значимой и узнаваемой политической фигурой Коми. Перед выборами в Госдуму, выиграв праймериз «Единой России», была претендентом на одномандатный округ. Но в результате скандала и уголовного дела по обвинению в мошенничестве она оказалась в списке партии под вторым номером. По данным региональных СМИ, Савастьянова на федеральном уровне продвигала проект «Сельская школа», на который были заложены средства в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в объеме 268,6 млн руб. Эти средства планировалось направить на строительство учебного корпуса школы в селе Усть-Кулом, школ в селе Дутово Вуктыльского района и в селе Часово Сыктывдинского района республики. Кроме того, депутат поддержала законопроект о развитии Арктической зоны РФ.

Богатая, но справедливая

Ольга ЕПИФАНОВА, заместитель председателя Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В 2011 и 2016 гг. избиралась в парламент по спискам «Справедливой России» от Архангельской области и Коми.

Вместе с депутатами Ириной Яровой, Еленой Мизулиной и Ольгой Баталиной выступила соавтором поправок в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещающий «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Епифанова поддерживала все основные инициативы Мизулиной, являясь ее заместителем в комитете по делам семьи: о запрете розничной продажи медикаментов для прерывания беременности, об административной ответственности за незаконные аборты, об обязательном УЗИ перед направлением на аборт, об ужесточении ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей. Поддержала пакет законопроектов о противодействии реабилитации нацизма и его включении в понятие экстремизма.

Епифанова считается и лидером региональных «справедливороссов». Депутат занимает 3 место в рейтинге журнала Forbes самых богатых чиновниц федеральных органов законодательной и исполнительной власти России по итогам 2016 года. В седьмом созыве парламента Ольга Епифанова выступает за нераспространение новой пенсионной реформы на представителей коренных малочисленных народов Севера.

Епифанова отнесена к группе интересов «Алкогольная отрасль» и региональные элиты, сообщает «7х7».

Разговорчики в коридорчике

Большая политика делается в кулуарах

Понятие «лобби» (от слова lobby – кулуары) возникло в 17-м веке в Англии.

Первоначально этот термин обозначал длинный коридор, где между заседаниями английского парламента прогуливались члены Палаты общин. Здесь же они могли принимать визитеров и обсуждать с ними разные вопросы, в том числе политические.

В русском языке понятие «лоббизм» зачастую трактуется как продвижение

чьих-то интересов через различные, в первую очередь, властные структуры. Лоббизм существует в любой политической системе. Разница в том, что при авторитарных режимах лоббирование происходит в скрытой форме (а значит, нельзя исключать коррупции), а в демократических государствах деятельность лоббистов ограничена законодательством и находится под контролем общественности и СМИ.