Чиновникам мало берестяной грамоты — они требуют диплом

63-летний Анатолий Игушев — берестяных дел мастер. Работы удорского берестянщика ценят не только земляки. Сегодня его туеса и другие поделки пользуются популярностью по всей стране и за рубежом.

Целебная кора

По образованию он фельдшер, 25 лет отработал в Бутканском ФАПе. А первые практические уроки по обработке березы Игушеву дал его родственник — известный мастер Михаил Степанович Кочев. Затем Анатолий стал осваивать это искусство самостоятельно, изучал различные техники плетения, придумывал собственные приемы и за 30 лет приобрел огромный опыт.

По словам удорского мастера, из бересты можно сделать самые разные поделки: корзины, туески, коробы, хлебницы, украшения, бижутерию, элементы дизайна для интерьера, дудочки, куклы-обереги и многое другое.

— Береста — материал доступный, а главное — полезный. Еду лучше хранить в берестяном туеске, чем в пластиковой посуде, — считает Анатолий Александрович. — К примеру, сушеные грибы там хранятся пять лет и не портятся, сохраняя аромат. Молоко и квас не скиснут в туеске даже на солнце. Берестяную посуду можно использовать и как термос — чай долго не остывает.

— Берестяная кора еще и целебная, — продолжает Анатолий Игушев. — Это я вам как бывший медработник говорю. Берестяной ободок снимает головную боль. Берестяными стельками можно вылечить пяточную шпору. Если такую стельку класть в обувь, ноги не потеют, грибков не будет.

Лыко не в строку

Свои работы Анатолий Игушев представлял на различных выставках, ярмарках, фестивалях. С 2000 года он организовал кружок в Бутканской школе, где преподавал ребятам основы работы с берестой. Когда школа в селе сгорела, для занятий выделили помещение в местном клубе. Там Анатолий Игушев занимался с ребятами до февраля 2017 года.

— Конечно, не все смогли полностью освоить берестяное дело. Но из моих учеников трое доросли до мастеров декоративно-прикладного искусства.

Однако сегодня Анатолий Александрович не может передавать свой опыт. Он говорит, что районные чиновники образования и культуры не нуждаются в его услугах:

— До прошлого года я числился педагогом дополнительного образования усогорского Дома детского творчества. Но занятия по бересте вел в Буткане. Контракт со мной продлевать не стали, якобы по новым стандартам обучением детей может заниматься только педагог с дипломом. А я по образованию медик. В отделе культуры, видимо, меня тоже не желают видеть. Раньше приглашали на все мероприятия, выставки, а теперь начальник райотдела культуры обходит меня стороной. Но больше всего меня беспокоит, что досуг бутканских детей абсолютно не организован, кружков нет. Ведь в последнее время с ними занимался только я.

Ни работы, ни денег

По словам заместителя директора усогорского Дома детского творчества Ольги Жилиной, им тоже жаль, что Анатолий Александрович больше у них не работает. Теперь, с введением профстандарта, они могут брать на работу человека только с педагогическим образованием. Также у них нет лицензии на дополнительную образовательную деятельность в Буткане.

— Ему нужно продвигать берестоплетение на базе местного Дома культуры, — посоветовала Ольга Николаевна.

Почему народного умельца Анатолия Игушева не берут на работу в отдел культуры?

— Взять на работу, к сожалению, мы не можем — в Буткане все занято. Мы предлагали Анатолию Александровичу проводить занятия по берестоплетению на базе клуба, но он не захотел бесплатно передавать свои знания. А передавать в пользование помещение мастеру, который будет работать с целью извлечения прибыли, мы, как муниципальное учреждение, не имеем права, — ответила заместитель начальника управления культуры Удорского района Наталья Капенкина.

Чиновничья логика такова: пенсионер Игушев должен давать мастер-классы бесплатно. Только тогда его пустят под крышу клуба.

Екатерина МАКАРОВА.