Чиновники и пропагандисты сделали все, чтобы Владимир Путин не услышал разгневанных северян…

Сегодня Шиес – это самая горячая точка на протестной карте страны. Многие надеялись, что 20 июня во время так называемой «прямой линии» Путин пообщается с северянами, выступающими против строительства полигона. Увы, этого не случилось.

А ведь еще накануне стало известно, что к прямому разговору с ВВП по мусорной тематике готовилось подключение с территории Архангельской области (запасной вариант – с Коми). Почему оно не состоялось – вопрос интересный…

У них не забалуешь!

Шиес все-таки был упомянут на «прямой линии». Правда, в ином контексте. Редактор интернет-площадки MDK Роберто Панчвидзе затронул тему исполнения закона «о неуважении к власти» и привел пример с Шиесом. Одну из экоактивисток оштрафовали только за эмоциональный комментарий к информации о свалке. Потом на какое-то время единственное упоминание о Шиесе исчезло из официальной стенограммы «прямой линии». Лишь после того, как этот факт получил широкий общественный резонанс, стенограмму снова исправили.

Если принять во внимание, что мы живем фактически в сословном обществе, то штрафы за насмешки и критику власти вполне логичны. Власть в лице того же губернатора Архангельской области Игоря Орлова безнаказанно называть северян «шелупонью» может, а вот его попробуй так назови! За такую дерзость во времена крепостного права помещики велели своих холопов на задний двор отводить да розгами солеными потчевать. Чем не современный аналог штрафов?

Четыре варианта

Утром 20 июня было известно о четырех возможных вариантах подключения к «прямой линии» по теме Шиеса. Это непосредственно трансляция с самого «полигона смерти», откуда по железной дороге заблаговременно была вывезена техника и поставлена на дальние запасные пути, дабы не портить телевизионную картинку.

Но вскоре стало понятно – может выйти болезненный для власти конфуз. Ведь одних только палаток экоактивистов на тот момент было уже под две сотни! А это – полтысячи человек, которых трудно контролировать. Впрочем, никого из них и не подпустили бы к микрофону. Вместо них Путину показали бы специально подготовленных людей, заранее проинструктированных. Но не произошло даже этого.

Почему не рискнули?

Вообще, на прямой разговор с ВВП логичнее всего было бы вывести Урдому. Этот поселок расположен в 35 километрах от Шиеса, именно там сформировался очаг сопротивления планам московских властей обустроить на российском Севере крупнейшую в Европе помойку для захоронения миллионов тонн несортированных, а значит, чрезвычайно опасных отходов.

Но задача сделать все «как надо» (чтобы Кремль остался доволен) для организаторов «прямой линии» оказалась нереализуемой. Пропагандисты, видимо, поняли, что не смогут гарантировать лояльность местных жителей. Достаточно вспомнить громкий скандал, произошедший здесь несколько месяцев назад.

Напомним, что власти Архангельской области вместе с мусорщиками решили провести тайные общественные слушания в поддержку строительства мусорного полигона. Для этого к поселковому Дому культуры свозились проплаченные (от 500 до тысячи рублей) участники «спектакля». Только из Сыктывкара на подставные слушания было направлено три микроавтобуса. Все закончилось грандиозным провалом, организаторам и участникам «слушаний» под прикрытием полиции пришлось убегать от разъяренных урдомчан через черный ход.

Любопытно, что на одном из митингов в Сыктывкаре два участника того самого провалившегося «спектакля» в Урдоме публично покаялись. Разумеется, правоохранительные органы Архангельской области и Коми не проявили желания выяснить источники финансирования таких вот «прогулочных поездок». Что, впрочем, нисколько не удивляет. На Шиесе с начала обустройства «полигона смерти» (август 2018 года) давно творится откровенное беззаконие.

«Кислый» Сыктывкар

Остались два варианта. Один – самый легкий по организации, но какой-то «кислый» – это вести трансляцию из Сыктывкара, где и картинку можно было бы подобрать соответствующую, да и людей «правильных». Вот только остальная Россия ничего бы не поняла и совсем бы запуталась. Ведь считается, что центром антимусорных настроений является именно Архангельская область. Хотя Сыктывкар гораздо ближе (90 км) к Шиесу, чем Архангельск.

А всего за полтора часа до начала «прямой линии» прошла информация, что выход в эфир произойдет в 40 километрах от Шиеса. При всех раскладах получалось, что из Яренска. Тем более что там как раз в этот же самый день открылся некий «информационный центр» организаторов мусорного полигона для «работы с населением».

Поэтому народ и начал стихийно стекаться к этому самому центру, расположенному в двухстах метрах от районной администрации и от Спасо-Преображенского собора. Этот собор, построенный в 1745 году, известен в том числе и тем, что с его колокольни едва не свалился 15-летний маляр – будущий социолог с мировым именем Питирим Сорокин, имя которого сегодня носит Сыктывкарский университет. Кстати, первый ректор СГУ Валентина Витязева является уроженкой здешних мест. А заодно напомним, что Яренск одно время был столицей Коми края. До 1924 года это был город, сегодня – райцентр (4 тыс. жителей).

Странные люди

То, что и в Яренске не будет вестись никакой трансляции, стало понятно уже через несколько минут после открытия некоего «информационного центра». Сперва сельчане вежливо поинтересовались у двоих мужчин, расположившихся в нем, наличием паспортов («может, какие шпионы»?) и документов на аренду помещения. Ни тех, ни других у непрошеных гостей не оказалось. Удалось только узнать, что один прибыл из Санкт-Петербурга, а в другом, к его большому огорчению, опознали жителя Сыктывкара. Еще несколько представителей столицы Коми находились у входа в помещение. Спрашивать у них, за сколько они продались «мусорным оккупантам», было бесполезно. Да и вряд ли с зимы расценки кардинально изменились…

Жители Яренска так и не добились внятных объяснений от мужчин из «инфоцентра». Хотя вид у приезжих был озабоченный: они жадно пили холодную воду и постоянно названивали кому-то по телефону. Тем временем сельчане вызвали полицию, чтобы она разобралась с «подозрительными личностями». Но стражи порядка так и не объявились. Под звуки гармони с «Прощанием славянки» и крики «На выход!» центр «дезинформации» был закрыт за полчаса до начала «прямой линии». А оставшиеся без рабочих мест мужчины скрылись за дверьми районной администрации.

Где полиция?

На «пятачке», откуда предполагалось вести телетрансляцию, собралось к ее началу порядка 200 человек. Удивительно, но не было ни одного полицейского! А без них какая-либо публичная акция сегодня не представляется возможной даже теоретически. Самые отчаянные головы на машинах «прочесали» все село в поисках скрытой точки вещания на Москву, но безрезультатно. Яренск упустил свой исторический шанс хотя бы на расстоянии поприветствовать первое лицо государства. Правители России здесь, несмотря на всю древность поселения, никогда не были даже проездом.

Чуя возможный подвох с «прямой линией», жители Яренска на всякий случай на время ее проведения перекрыли автодорогу, связывающую село с Сыктывкаром, – единственный путь, откуда могли приехать автобусы с «односельчанами».

В какое же все-таки странное время мы живем, если самому факту, когда люди в эфире выдают себя за других, уже мало кто удивляется! Даже когда речь идет об общении с самим главой государства.

«Просили не убивать…»

На обратном пути из Яренска где-то в районе Жешарта нам навстречу двигались тяжелые бронеавтомобили Росгвардии. Раньше такую технику, выкрашенную в белый и красный цвета, приходилось видеть только по телевизору. Чем больше людей, несмотря на все препоны со стороны властей, собирается на Шиесе, тем больше там Росгвардии, ОМОНа, полиции и московских частных охранников в черных балаклавах. «Мусорные царьки», вероятно, все еще надеются, что гражданских активистов можно подавить силой и запугать.

22 июня в 4 часа утра, в День памяти и скорби, Комитет защиты Вычегды обнародовал заявление. В нем есть такие слова: «Мы говорили, но нас не слышали. Вся страна знает, что мы просили не убивать природу Севера, не губить здоровье северян, не строить мусорную мегасвалку на Шиесе! От жителей Архангельской области и Республики Коми звучали законные, справедливые, честные требования. Десять месяцев нас «кормили» фейками, враньем, угрожали, били, подкупали, судили. Вдумайтесь: за что? За то, что мы хотим жить и растить своих детей здоровыми на своей чистой родине, а не на помойке…»

Этому заявлению предшествовали сотни (если уже не тысячи?) обращений во все инстанции, чтобы остановить безумную стройку на болотах. Все безрезультатно. Последняя надежда была на «прямую линию» с ВВП. Увы! «Никому веры больше нет!» – говорится в заявлении.

Если власть наконец-то не прислушается к северянам, то события будут развиваться по самому непредсказуемому сценарию, поскольку все иллюзии на какую-то справедливость теперь окончательно исчезли.

Сергей МОРОХИН.