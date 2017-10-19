Чиновники нашли способ лишить сыктывдинских пенсионеров прав на земельные участки

5 октября на сайте администрации Сыктывдинского района появилась информация о тех решениях, которые приняли депутаты муниципалитета на сессии, состоявшейся еще 28 сентября. И эти решения шокировали собственников земельных участков, бывших работников сельхозкооператива «Сыктывкарский».

«Черный передел»

«Трибуна» уже рассказывала о «земельной эпопее районного масштаба», которая длится уже несколько десятилетий. Напомним, что в результате приватизации многие работники сельхозпредприятий стали собственниками земельных паев. Но в Сыктывдинском районе сложилась уникальная ситуация. В течение долгого времени чиновники искали возможность обойти закон, чтобы отобрать землю у законных собственников.

За эти годы в районе сменились несколько администраций, сотрудники которых чудом избежали уголовной ответственности. Достаточно вспомнить дело о коррупции, связанное с сельскохозяйственными землями в Выльгорте. Кстати, фигурант этого дела, экс-глава района Артур Рудольф, давно

уехал из Коми и приобрел недвижимость на берегу моря. У него все в порядке. В отличие от сыктывдинских пайщиков, которые все эти годы вели затяжные тяжбы в судах.

Пайщикам все же удалось защитить свои права и договориться между собой. В результате большинство из них выделило свои земельные доли в натуре. И в соответствии с генеральным планом развития сельского поселения «Выльгорт», принятым 25 марта 2010 года, они могли распоряжаться земельными участками по своему усмотрению.

Но действовавший почти 8 лет Генплан неожиданно подвергся корректировке. Причем — в интересах власти и бизнеса.

За чужие грехи

Проблемы начались еще в 2016 году — сразу после оформления пайщиками прав на земельные участки.

Сельскохозяйственная организация ООО «Сыктывдинское», которая ранее незаконно использовала эти земельные участки, отказалась заключать договоры аренды. И тут же по жалобе ООО «СевЛесПил» Россельхознадзор инициировал проверку использования земельных угодий тех собственников, чьи земельные участки находятся рядом с обанкротившимся ныне ООО «Сыктывкарский промкомбинат». До этого к собственникам обращались какие-то темные личности, с предложениями о выкупе их земельных участков на весьма выгодных для себя условиях. Но собственники на это не согласились — они прекрасно понимают, какую ценность имеет земля рядом с Сыктывкаром.

В результате проверок в этом году собственники (большинство из них — пожилые люди) получили штрафы за «бездействие» и предписания по приведению в порядок «мелиоративных систем», которые, как оказалось, сооружены на этих землях!

Следует отметить, что «мелиоративные системы», о которых идет речь, сооружены еще в начале 60-х годов и в настоящее время практически разрушены, заросли ивняком и борщевиком. И теперь бабушки и дедушки, пережившие «лихие» 90-е, развал совхоза «Сыктывдинский», где они работали, должны платить штрафы за чужие грехи? Хотя этими участками они владеют менее года!

Но и этого власти показалось недостаточно. Дело в том, что чиновникам как кость в горле стал Генплан развития Выльгорта, утвержденный на сессии Совета в 2010 году. Ведь собственники перевели свои участки из категории сельхозназначения в категорию населенных пунктов и изменили назначение своих земельных участков в соответствии с этим Генпланом.

И вот в конце прошлого года наскребли денег в нищем муниципальном бюджете, попросили денег из республиканской казны и объявили аукцион на закупку услуги по внесению изменений в Генплан Выльгорта. А 20 февраля 2017 года был заключен контракт на данные услуги с участником аукциона, выигравшим торги. Цель одна — не допустить, чтобы лакомые куски собственности проскочили мимо власть имущих.

Вывести за границу

Предметом контракта, заключенного по итогам проведенного аукциона, является «внесение изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Выльгорт». На сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере государственных и муниципальных закупок объектом закупки было обозначено приобретение услуг по внесению изменений в Генеральный план Выльгорта.

Представители районной администрации не скрывали, что цель этих изменений — вывести за пределы границ населенного пункта земли, оказавшиеся в собственности бывших работников сельского хозяйства, с целью вернуть их в сельскохозяйственный оборот.

Однако действующее сельскохозяйственное предприятие ООО «Сыктывдинское» не проявляет заинтересованности в заключении договоров аренды по более чем скромной ставке 200 рублей за 1 га. Аналогично поступают и ООО «Пригородный», и более мелкие крестьянско-фермерские хозяйства.

Ныне в окрестностях Сыктывкара бывшие сельхозземли активно переводятся «под нужды населенных пунктов», а сельхозпроизводство выводится в другие районы Коми. Этот процесс мы наблюдаем и в Выльгорте: строительство на бывших сельскохозяйственных землях ныне обанкротившегося Сыктывкарского промкомбината в 2010 году, строительство на бывшем поле при въезде в Выльгорт автозаправочной станции в 2017 году, строительство в природоохранной зоне поселка для местных олигархов в местечке Еля-ты в Выльгорте и т.д.

И этот процесс был по сути узаконен отмененным ныне депутатами Совета МО МР «Сыктывдинский» Генеральным планом.

Бывшие работники СХПК «Сыктывкарский», ставшие собственниками, обращались в районную администрацию с заявлениями на получение разрешений на строительство домов на своих земельных участках, переведенных в черту населенного пункта. Получали незаконные отказы, шли в суд, выигрывали дела. А теперь в связи с отменой Генерального плана от 2010 года чиновники считают, что у них достаточно веские аргументы в пользу отказа в выдаче таких разрешений.

Однако не все так просто. Сейчас у Выльгорта де-юре нет Генерального плана. Следовательно, по законам РФ, действуют Правила землепользования и застройки. Поэтому чиновники не имеют права отказывать в выдаче разрешений и градостроительных планов собственникам!

Прокурорский протест

Принимая решение об изменении Генплана, депутаты сослались на то, что этот документ в сентябре с.г. был опротестован районной прокуратурой.

В чем же, по мнению прокуратуры, состояло нарушение? В том, что она не смогла обнаружить постановление главы МО МР «Сыктывдинский» от 29 октября 2009 г. «О создании согласительной комиссии для согласования проекта «Корректировка Генерального плана сельского поселения «Выльгорт»! При этом прокурор, который выносил протест, указал, что данный протест не является обязательным к исполнению, администрация имеет право его отклонить.

Вроде бы эта коллизия носит чисто технический характер. Можно сказать, маленькое недоразумение. Ведь вышеуказанное постановление имеется в открытом доступе — в справочных правовых системах. Но власти с радостью ухватились за прокурорский протест, использовав его как повод для корректировки Генплана.

«Золотая» земля

Итак, администрация МО МР «Сыктывдинский» и Совет приняли неоднозначное решение, противоречащее интересам не только собственников земельных участков, но и других жителей района. В чем это проявляется? А в том, что сужая и регулируя в своих интересах рынок земельных участков под индивидуальное строительство, администрация вновь будет торговать землей на аукционах по бешеным ценам и тратить наши с вами денежки по своему усмотрению. Зачем чиновникам напрягаться, развивать производство, поддерживать малый бизнес, налоговую базу?

Но точку в этой истории ставить рано. И пайщики земельных участков, и жители всего района, я уверена, будут продолжать борьбу за свои законные права. В том числе и в судебном порядке.

Надежда ШТЕЮК,

Сыктывдинский район.