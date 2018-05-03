Чиновники опять «замахнулись» на школу

В редакцию «Трибуны» обратились жители села Нижний Воч Усть-Куломского района. Они обеспокоены тем, что со следующего учебного года в селе планируют «закрыть» 10-11 классы. Если это произойдет, старшеклассникам придется ездить в Зимстан — а это 20 километров по бездорожью.

Чем мотивируют

По словам родителей, администрация Усть-Куломского района решила «оптимизировать» сельскую общеобразовательную школу «в целях экономии».

— За последние пять лет у наших детей уже третий раз пытаются отнять возможность получить среднее образование в родной школе. Власти мотивируют это тем, что в школе мало детей. Сегодня уроки посещают 74 ученика. Но ведь количество школьников сократилось и по всему району. Следуя этой «логике», надо закрывать все школы, оставив только одну — в Усть-Куломе?! — возмущаются родители.

Вочевская школа находится в добротном двухэтажном здании. Здесь есть столовая, где дети получают двухразовое питание, спортивный зал, компьютерный класс, медицинский кабинет, краеведческий музей, хорошая библиотека. Здание оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией.

Сельчане против

— В нашей школе созданы все условия для полноценного обучения и воспитания. Ради мизерной экономии нельзя нарушать права детей на получение образования в доступной среде, — считают педагоги Вочевской школы. — Наши ребята поступают и в техникумы, и в вузы. А реорганизация учебного заведения может привести к оттоку сельской молодежи и семей с детьми в другие населенные пункты. Это значит — умрет еще одно коми село!

Постановление о создании экспертной комиссии по оптимизации сельского общеобразовательного учреждения педагогам вручили 26 марта с.г. И на словах предупредили, что, мол, не надо препятствовать процессу реорганизации. Однако местные жители молчать не собираются. Старинное село кипит от возмущения.

— Ни к чему хорошему закрытие старших классов не приведет, — считают сельчане. — Дорога до Зимстана плохая, и если в распутицу рейсовые автобусы отменят — как будут добираться школьники?

Большинство ребят в Нижнем Воче — из малоимущих семей. Родители переживают, что им придется платить за проживание детей в интернате около 4000 рублей. Для сельских бедняков это немалые деньги.

«Распускают сплетни»

О судьбе вочевских старшеклассников мы спросили начальника районного управления образования Оксану Лебедеву.

— Говорить об этом пока рано, — уклончиво ответила Оксана Васильевна. – Пока создана экспертная комиссия, которая будет учитывать все нюансы. И только после примем решение: закрывать или не закрывать.

— Родители уверены в обратном: говорят, что в Зимстанский интернат уже закупают все необходимое для вочевских детей…

— Закупать ничего не надо, там уже все есть. Интернат абсолютно благоустроен, соответствует всем требованиям. Я знаю вочевских родителей, которые распускают такие сплетни, что потом удивляешься…

— Если комиссия решит закрыть старшие классы, как быть детям из малоимущих семей? Им ведь придется платить за проживание в интернате.

— За проживание 50 процентов платит муниципальный бюджет, другую половину — родители. Но ведь родители дома тоже тратят деньги: кормят, одевают,

обувают — это то же самое. Но еще раз говорю, вопрос пока не решен, все на стадии рассмотрения.

Екатерина МАКАРОВА.