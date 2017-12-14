Чиновники отменили школьный маршрут

На этой неделе в редакцию «Трибуны» обратились жители прилузского поселка Коржинский. Сообщили, что школьников перестали возить на учебу.

— Основная школа в Коржинском закрыта давно. В прошлом году закрыли начальную школу и детсад. Дети (12 школьников и трое дошколят) ездили за знаниями за 23 километра в Лойму. Но там дорога плохая, особенно в распутицу. В течение десяти лет мы обращались в районные и республиканские инстанции, чтобы дорогу привели в порядок — по ней небезопасно ездить. И вот наконец чиновники «решили проблему» — закрыли маршрут школьного автобуса. Но разве это школьный автобус «убил» дорогу? По ней круглый год вывозят лес большегрузы. Им, значит, можно ездить, а дети — сидите дома! — возмущаются жители поселка.

Удар по детям

По словам родителей, оповестили их в прошлую субботу. В поселке провели собрание, на котором присутствовали учителя, местные жители и глава села Лойма. Но они не в силах решить проблему. Денег на ремонт дороги у них нет. Поэтому собранием решено было написать очередное обращение в администрацию района и республиканским чиновникам.

По словам родителей, самостоятельно возить детей они не могут. Нет личного транспорта. Рейсовый автобус в Коржинский ездит только по пятницам. Нанимать таксистов — слишком дорого. Водители просят 400-500 рублей только в одну сторону. Да и кто согласится из таксистов каждый день возить ребят в школу, детский сад и обратно?

Зимний гром

По словам завуча Лоемской школы Светланы Мокиевой, для всего педагогического коллектива приказ районного управления образования о закрытии маршрута школьного автобуса в середине учебного года — как гром среди ясного неба.

— Если бы акт о ненадлежащем состоянии дороги получили сразу, возможно, успели бы что-то предпринять, — говорит Светлана Александровна.

— Как же дети из поселка Коржинский будут теперь учиться, сдавать экзамены?

— Если они не выполнят учебный план, к экзаменам их никто не допустит. Управление образования нам предложило перейти на очно-заочную форму

обучения или дистанционно. Но это невозможно. Даже у нас в Лойме интернет — неустойчивый. А в Коржинском плохо «ловится» даже сигнал сотовой связи. Но и в случае заочного обучения ребята все равно должны периодически приезжать в школу.

Дед Мороз поможет?

Если учителя и родители пребывают в шоковом состоянии, то начальник управления образования настроена оптимистически. По словам Галины Захаровой, ситуация контролируется. Все дети из Коржинского, кроме дошколят, учатся. Кого-то из ребят по пути на своей машине

возят учителя, глава села, знакомые. Кого-то по соглашению родителей поселили… в пустующую квартиру директора школы.

— Мы снова подали ходатайство в администрацию района, чтобы организовали комиссию по оценке дороги в данном направлении. Сейчас на улице мороз, дорога подмерзнет, и, может быть, что-то можно будет сделать, чтобы открыть маршрут, — сказала Галина Васильевна.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Прилузского района Александр Бойко подтвердил «Трибуне», что действительно создается комиссия, куда войдут руководство района, управления образования, сотрудник ГИБДД.

— Информация, в каком состоянии дорога, есть у всех. Из Минархстроя Коми мы получали ответ, что в 2018 году будет рассмотрена возможность ремонта данного участка. Надеемся, что деньги найдут. А пока в течение недели еще раз выедем и проверим состояние данной дроги. Если будет подтверждена безопасность перевозки детей, то маршрут откроют. Если нет, то будем искать возможность обучать детей в штатном режиме, — подытожил Александр Станиславович.

Екатерина МАКАРОВА, Прилузский район.