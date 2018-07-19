Чиновники отправляют лживые отчеты о переселении, а жильцы в это время бегают по судам

Двухэтажный деревянный 26-квартирный дом по ул. Севастопольской, 3 — ухтинский старожил. Он построен в 1937 году и по возрасту старше самой Ухты, получившей статус города в 1943-м. Еще десять лет назад дом признан аварийным — он подлежит сносу, а жильцы — переселению.

Дом-старожил находится в самом центре «северной жемчужины», аккурат напротив администрации города. Место, конечно, козырное. Выражаясь языком старой песни, «комната с белым потолком, с видом на обком». И люди, жившие в старом доме десятилетиями, привыкли к тому, что рядом у них все – и школа, и детсад с поликлиникой.

По плану дом должен быть расселен к 31 декабря 2016 года, а снесен к сентябрю 2017-го. Но старичок «жив» и сегодня. Некоторые его обитатели переехали, остальные все еще проживают по старому адресу.

Накось, выкупи!

Переселение возможно двумя путями — либо жильцу сносимого дома дают квартиру, либо взамен предоставляют выкупную сумму, на которую человек сможет купить себе подходящее жилье.

– Когда в апреле прошлого года администрация города проводила собрание для будущих переселенцев, у нас была надежда получить выкупную сумму, – рассказала «Трибуне» Елена Малыгина, двое детей которой проживают в этом доме и являются собственниками скромной «однушки». – Тем жильцам, кто был собственником (приватизировал квартиру) и получил выкупную осенью 2017-го, квадратный метр оценили в 44 тыс. руб. Дом-то ветхий, зато земля здесь поистине «золотая». Однако в августе прошлого года мы узнали, что нам никакой суммы не дадут, а вместо этого без нашего ведома для нас была куплена квартира на Ветлосяне по адресу ул. Клубная, д. 11.

То есть жилье им дали на далекой окраине, «на задворках», в бывшей промзоне завода УРМЗ.

От такого «подарка» переселенцы отказались, причем в письменной форме. Жильцы обратились в суд, и суды всех инстанций признали их правоту, отказав администрации в праве переселить их принудительно.

Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Елена и ее невезучие соседи обращались в республиканские министерства и ведомства, в администрацию города, и даже на «прямую линию» Путину. Увы, безрезультатно.

Неравные условия

Когда Елена заглянула на сайт «Реформа ЖКХ», она с изумлением увидела информацию о том, что их замечательный дом в центре, оказывается, полностью и благополучно расселен! Стремясь отчитаться о выполнении программы переселения, власти явно лукавили. Причем указывалось, что «никаких судебных споров нет» — люди со всем согласны и переехали добровольно! Более того, на том же сайте Малыгина увидела, что квадратный метр ее квартиры (и еще некоторых) стоит уже не 44, а всего 9 тысяч рублей.

12 апреля она обратилась с заявлением в прокуратуру Ухты. В заявлении ухтинка спрашивала: почему собственники, имеющие жилые помещения в одном и том же доме, поставлены в неравные условия при реализации их жилищных прав? Нет ли тут коррупционной составляющей? По какому принципу одни получили выкупные деньги, а другие — должны отстаивать свои права в судах?

В подобной ситуации оказались и соседи Малыгиной. Например, Анжелика Верховинская, которая проживает в доме уже 22 года. У женщины муж и двое детей — 6 и 11 лет. Маленькую квартиру в старой деревяшке она получила в свое время как сирота.

– Моя мать работала в СМУ-1 треста Жилстрой. Строила этот город, – рассказывает Анжелика. – К сожалению, в 1982 году она погибла вместе с отцом. У них была небольшая квартира в панельном доме на Комсомольской площади…

Девочку взяла к себе и воспитала бабушка, жившая в другом районе. Родительскую квартиру изъяли, а взамен, когда девушка повзрослела, ей предоставили старую «деревяшку».

В тупике

В ответ на жалобы ухтинские власти сообщили, что на данном этапе реализации программы переселения предусмотрен не выкуп, а предоставление жилья. Для этих целей (под переселение) построены дома на Ветлосяне, в том числе и тот самый дом на Клубной. Именно туда мэрия и попыталась «сплавить» некоторых жильцов, несмотря на то, что у них на руках есть решение суда, запрещающее принудительное переселение.

После обращения Малыгиной в прокуратуру на сайте «Реформа ЖКХ» произошли изменения. Бравурные отчеты о том, что все переселены и довольны, исчезли, и появилась более правдивая информация.

Но что же в сухом остатке? Не будем утомлять читателей перечнем инстанций, куда жаловались переселенцы. Суть ответов такова: «Администрацией МОГО г. Ухта не была соблюдена процедура, предшествующая изъятию жилого помещения у собственников. Не было предложено выплатить выкупную цену изымаемой квартиры, а от переселения в другую квартиру жильцы отказались. Другими словами, администрация никаких мер для исполнения программы не принимала, право выбора способа защиты прав было нарушено…» «В ходе проверки прокуратурой установлены многочисленные нарушения при реализации программы переселения…»

Итак, признано, что права переселенцев нарушены. Но восстанавливать их в правах никто не собирается. Жильцам предлагают заняться этим самостоятельно. Например, чтобы взамен готового жилья на Ветлосяне получить выкупные деньги, собственник должен обратиться в суд. А чтобы определить выкупную стоимость квартиры, еще и привлечь независимых экспертов.

Оценку «квартиры с видом на мэрию» Елена Малыгина уже произвела. И это обошлось ей «всего» в 30 тысяч. Когда она подала документы в суд, требовалось заплатить и госпошлину – еще 15 тысяч.

– Денег у меня не было, и я попросила рассрочку, но мне отказали, – рассказала Елена Анатольевна. – А откуда у нас деньги? Дочь в отпуске по уходу за малышом, сын — учащийся колледжа.

Итак, ситуация зашла в тупик. Хочешь переселяться на законных основаниях — бегай, мотай нервы, доказывай очевидное, а еще – плати. Нечем? Твои проблемы!

Кстати, общаясь ВКонтакте, новоселы, переехавшие по программе переселения в означенные дома на Ветлосяне, жалуются на низкое качество жилья. Некоторые готовы продать его за бесценок.

Людмила КУДРЯШОВА.