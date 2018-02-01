Чиновники ответили за лекарства

В 2017 году на отсроченном исполнении в аптеках находилось около шести тысяч рецептов для льготников.

Прокуратурой выявлены факты грубого нарушения сроков формирования госзаказа, несвоевременное заключение госконтрактов на закупку препаратов. Об этом рассказал прокурор Сергей Бажутов на коллегии ведомства 31 января.

При рассмотрении дополнительных заявок на поставку препаратов не соблюдались установленные сроки.

Пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе заместитель министра здравоохранения Коми Владимир Крещик, замминистра Мария Совершаева предостережена о недопустимости нарушения законодательства о контрактной системе, а генеральный директор «Государственных аптек Коми» Игорь Богатов уволен за нарушение антикоррупционного законодательства.

Принятые меры позволили в три раза снизить количество рецептов, находящихся на отсроченном исполнении. Всего по фактам нарушений при закупках лекарств и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения в Коми в 2017 году возбудили 10 уголовных дел.