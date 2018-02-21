Чиновники предлагают жителям Водного взяться за топоры

293 ветерана ухтинского поселка Водный подписали письмо в адрес первого секретаря Ухтинского горкома КПРФ Валерия Харченко с просьбой помочь сохранить кладбище, которое местные власти хотят закрыть.

Чиновники предлагают в обозримом будущем хоронить умерших жителей Водного на Успенском кладбище в Ухте, которое находится в 22 километрах от поселка. Родственникам усопших воднинцев придется добираться до этого кладбища на трех автобусах с пересадками.

Местные власти объясняют эту «новацию» тем, что поселковое кладбище переполнено. Жители Водного возражают: мест для захоронений предостаточно, если расширить кладбищенскую территорию.

«Нужно помнить о людях, которые отстроили такой прекрасный поселок, прожив в нем по 50 и более лет. А теперь мы не имеем права на два метра земли?» — пишут в своем обращении ветераны Водного.

В свою очередь Валерий Харченко обратился за разъяснениями в администрацию Ухты. Оттуда пришло удивительное по своей циничности письмо за подписью первого заместителя руководителя администрации Ухты Петра Артемьева. В частности, в нем отмечается, что на кладбище «находятся свободные участки под захоронения с деревьями, мешающими копке могил, в связи с чем родственникам умерших рекомендовано убирать деревья с участка под захоронение своими силами…». Заодно чиновник напомнил, сколько земли положено усопшим. На новом кладбище под это дело отводится участок 2 на 3 метра, а на старом поменьше — 1,5 на 2,5 метра.

В письме еще упоминаются регламент регистрации и установки надгробий, обязательные габариты оградок и так далее. Но ничего не говорится о том, как помочь жителям Водного и почему власти отвергают разумный вариант расширения уже имеющегося кладбища?

По сути, чиновники подталкивают родственников усопших заняться непривычными и опасными видами работ по спиливанию и складированию древесины.

«Они же не лесорубы, — рассуждает Валерий Харченко. — К тому же их подводят под нарушение действующего законодательства по лесопользованию». В. Харченко направил запрос в администрацию Ухты с просьбой дать предметный ответ о перспективах расширения кладбища в поселке Водный.

Сергей МОРОХИН.