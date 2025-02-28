Стремительный рост цен на товары и услуги, повышение коммунальных тарифов серьезно обесценивают и пенсии, и зарплаты. Простым гражданам приходится затягивать пояса, чего не скажешь о «непростых» – их доходы, наоборот, растут.

На последней сессии Госсовет РК принял закон «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам реализации отдельных государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Республики Коми». За этим длинным названием скрывается банальное повышение денежного содержания «государевых слуг».

Почувствуйте разницу

Причем чем чиновник выше в должностной иерархии, тем больше размер премиальных, которые высчитываются из размера оклада. Так, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн с 1 марта будет получать ежемесячно не 10, а уже 13 денежных вознаграждений, председателю Госсовета Коми Сергею Усачеву размер премии увеличили с 6,5 до 10 окладов, председателю правительства Коми Дмитрию Братыненко – с 6,5 до 11. У остальных прибавка выглядит поскромнее, а у большинства, то есть у чиновников, занимающих невысокие должности, она и вовсе «копеечная» – плюс 0,5 к окладу.

В рублевом эквиваленте ситуация и вовсе какая-то неприличная. Председатель Госсовета и председатель правительства Коми с 1 марта могут рассчитывать на прибавку в размере 173 тысяч 874 рублей, глава Коми – на 122 тысячи 17 рублей. А например, депутаты Госсовета Коми (руководители парламентских фракций), работающие на постоянной основе, получат дополнительно лишь 8 тысяч 500 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

«Вопиющее неравенство»

За увеличение денежного содержания чиновников на сессии проголосовало сервильное провластное большинство. Пытались устыдить первых лиц региона лишь депутаты от КПРФ. Илья Богданов предлагал повысить базовые оклады пенсионерам-госслужащим (они не повышались уже лет десять) или направить деньги на снижение государственного долга.

Депутат Николай Братенков затронул весьма болезненную тему – оплату труда учителей и медиков. «В Ижемском районе 17 школ, в пяти из них в середине учебного года нет руководителей. Никто не хочет работать директором школы. Почему? Одна из причин – не хватает учителей по основным предметам. При учительской норме 18 часов в неделю приходится работать по 36 часов. Какое в итоге будет качество образования у детей из сел и деревень? В здравоохранении ситуация не лучше. У нас население убывает с приличной скоростью. Кадров нет. Поэтому надо сначала добавить тем, кто трудится внизу, а людям, которые по полмиллиона получают, можно и потерпеть…» – считает депутат из фракции КПРФ.

А вот мнение депутата Госсовета РК Екатерины Дьячковой. «По состоянию на 1 февраля 2025 года средняя зарплата учителей в Республике Коми составляет 60 120 рублей. В микропредприятиях (до 15 сотрудников) – 36 070 рублей, в малых предприятиях (до 100 сотрудников) – 54 110 рублей, а в средних компаниях (от 100 сотрудников) – 66 130 рублей.

Эти данные демонстрируют вопиющее неравенство в оплате труда, что является ярким примером социального расслоения и противоречит принципам справедливости и социальной ответственности. Предложенное повышение зарплат высших должностных лиц в условиях растущей инфляции и низких зарплат в бюджетной сфере выглядит как циничное игнорирование реальных проблем граждан», – считает Е. Дьячкова.

Другой уровень

Насчет «полмиллиона», о которых говорил Николай Братенков, есть большие сомнения. Скорее всего, это цифра из «далекого прошлого», сейчас высокопоставленные чиновники уже вышли на другой уровень. Сколько они реально получают, общественность не знает – годовые декларации чиновников о доходах и имуществе два года назад «скрылись из вида». И в самом деле, зачем раздражать беднеющее население? И так все знают, что статусные чиновники живут богато.

Известно, что с января 2023 года годовое денежное содержание главы РК парламентарии Коми увеличили с 10,8 млн рублей до 13 млн 64 тысяч рублей, председателя Госсовета Коми – с 6,7 млн в год до 8 млн 152 тысяч рублей. Теперь впереди новые «денежные высоты».

Все выше и выше

Безумная «гонка вознаграждений», то бишь чиновничьих зарплат, началась не сейчас – она никогда и не прекращалась. Особенно расстарался прежний глава Коми Владимир Уйба осенью 2022 года, когда появился указ о повышении премий госслужащим. Согласно указу чиновники получили право на премии за выполнение особо важных и сложных заданий не на два оклада денежного содержания, как было прежде, а сразу на 11 должностных окладов!

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи был повышен с 3 окладов до 4,5 должностного оклада. Изменились положения, регулирующие формирование зарплатного фонда чиновников с особым порядком оплаты труда (под это определение подпадает любой чиновник, главное – быть ближе «к телу»), размер премии для них был повышен с 5 окладов денежного содержания до 15,5 должностного оклада. Есть предположение, что таким незатейливым путем улучшалось материальное положение тех же «вахтовиков» из Желтого дома. А иначе зачем им ехать «на севера»?

Система оплаты труда чиновников весьма запутана. Им дополнительно платят за выслугу лет, за особые условия госслужбы, процентная надбавка к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, денежное поощрение, премии за выполнение особо важных и сложных заданий и так далее.

Проверка на жадность

В каждом регионе власти сами определяют, сколько должны получать госслужащие. То есть это в каком-то роде проверка на жадность. Некоторых губернаторов ничуть не смущает, что официально им начисляется зарплата выше, чем у президента страны. В Коми есть муниципалитеты, где главы администраций имеют доходы значительно выше, чем многие российские губернаторы. Так, в бюджете Воркуты за 2024 год было прописано годовое содержание руководителя местной администрации в размере 11 млн 863 тысяч рублей.

Для сравнения: губернатор Камчатского края Владимир Солодов в 2022 году заработал чуть меньше 7 млн рублей, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – 5,5 млн, глава Ингушетии Махмут-Али Калиматов – 3,4 млн рублей. Повторюсь, что более свежие данные вне доступа, поскольку после начала СВО был подписан президентский указ, позволяющий некоторым категориям граждан не предоставлять сведения о доходах. Те, что были приведены выше, – это просто добрая воля самих губернаторов, которые подчеркивают свою открытость перед гражданами.

А ведь было время, когда зарплата чиновников определялась указом президента РФ от 1 января 2016 года «О сокращении зарплат первых лиц государства и госслужащих». В нем, в частности, было прописано, что средний месячный доход чиновников любого уровня по регионам не должен превышать величину средних доходов населения по тому же региону более чем в три раза. Действие этого указа продлевалось Владимиром Путиным в 2017 и 2018 годах. А дальше все пошло вразнос, что наглядно видно и на примере Республики Коми.

«Получены отписки»

На фоне той финансовой роскоши, что устроили себе высокопоставленные чиновники, стала еще заметнее пропасть между богатыми и бедными в той же чиновничьей среде.

Никогда еще в истории региона не было такого, чтобы люди, работающие на государство, публично выражали свое недовольство и направляли обращения в адрес высокого начальства. Теперь это случилось. Работники государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» сообщили Ростиславу Гольдштейну о своем бедственном положении и мизерных зарплатах, которые совершенно не конкурентны на рынке труда (на руки – 34500 рублей): «С 01.07.2022 г. индексация заработной платы работников не производилась, притом что по итогам 2023 года инфляция в Республике Коми составила 7,3%, 2024-го – 8,1%. Из-за очень низкой зарплаты большая текучесть кадров, увольняются опытные работники… Неоднократно в течение двух лет мы обращались в профильное министерство, на что были получены отписки».

Вокруг «минималки»

Вокруг «минималки» в Коми крутятся доходы большинства рядовых бюджетников. Если те же учителя могут взять дополнительную нагрузку, то есть работать «день и ночь» на 1,5 или 2 ставки, то таких возможностей нет у других работников сферы образования. Например, не может завхоз в госучреждении, библиотекарь или повар школьной столовой взять дополнительную нагрузку. Все упирается в минимальный размер оплаты труда.

А ведь почти у всех семьи, которых надо кормить. Конечно, ни о какой ипотеке тут и думать бессмысленно, да и банки ее не дадут. А если даже дадут, где взять деньги на первый взнос, который при любом раскладе будет с шестью нулями?

Если бы высшие чиновники Коми получали дополнительные вознаграждения за особые успехи в развитии экономики региона, к ним бы вопросов не было. Но ни особых, ни просто успехов что-то не видно. В казне республики огромный дефицит, большинство бюджетников едва сводит концы с концами. На этом фоне повышение премий руководству республики выглядит, мягко говоря, аморально.

Сергей МОРОХИН.