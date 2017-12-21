Чиновники продолжают атаку на собственников

8 декабря в конференц-зале администрации Сыктывдинского района состоялись публичные слушания предложенного проекта нового Генерального плана развития сельского поселения Выльгорт — районного центра Сыктывдинского района.

На самом деле проектов оказалось несколько. Первоначальный проект, с которым можно было ознакомиться на сайте администрации района, имел одну конфигурацию, а на слушания был вынесен уже измененный проект. С карты развития районного центра исчезла будущая новая автодорога, которая позволила бы сделать участок автотрассы «Вятка», пролегающий по Сысольскому шоссе вдоль села Выльгорт, внутренней сельской улицей.

Ответственные лица заявили на слушаниях, что данной дороги не будет в ближайшие 50 лет. То ли дух оптимизма покинул светлые головы наших начальников, то ли, наоборот, оптимизм и вера в научно-технический прогресс делает развитие дорог в республике бессмысленной тратой денег. Главная аргументация отказа от автодороги — нет денег!

Надо отметить, что на слушаниях не присутствовали разработчики этого «генплана», хотя федеральное законодательство обязывает чиновников организовать встречу разработчиков с местными жителями. По всей видимости «излишняя» информированность народа не входит в планы администрации…

Диалога не вышло

Собственники земельных участков, иные заинтересованные лица, участвовавшие в публичных слушаниях, в очередной раз убедились в том, что власть всеми возможными способами пытается решить задачу по «относительно честному отъему» собственности у граждан.

Говоря о том, что возврат земельных участков бывших пайщиков СХПК «Сыктывкарский» из категории земель населенных пунктов в категорию сельскохозяйственных земель не нарушает права собственников, власть просто лукавит. Эта земля давно не используется как сельскохозяйственная. Совхоз и его преемник — кооператив — давно банкроты, более 15 лет, а нынешний пользователь этих земель — ООО «Сыктывдинский» – не в состоянии обрабатывать эту землю в силу своей финансовой несостоятельности, да и отсутствия экономической целесообразности. Однако есть крупные бизнес-структуры, заинтересованные в этой земле, в их интересах и действует власть. Прокуратуре следовало бы провести проверку на коррупционную составляющую в действиях администрации по ряду незаконных переводов сельскохозяйственных земель в иные категории в интересах бизнеса. Но прокуратуре, видимо, некогда этим заниматься.

В интересах власти действуют и другие контрольно-надзорные органы, в частности Россельхознадзор по Коми, который в течение весенне-летнего периода провел проверки в отношении собственников земель. Причем провел весьма своеобразно: на некоторые участки даже не выезжали, искали участки с помощью приборов, имеющих значительную погрешность, не запрашивали материалы Управления «Комимелиоводхоз» о состоянии мелиоративных систем и т.п. Все это наталкивает на мысль о заказном характере подобных проверок.

Удивительна позиция главы администрации района, который всячески избегает публичных мероприятий, связанных с принятием нового Генплана, предоставляя заниматься этими вопросами заместителям и более мелким чиновникам. Диалога власти с народом в очередной раз не получилось. Придется опять разбираться в судах.

Надежда ШТЕЮК,

Сыктывдинский район.