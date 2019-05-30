Многие годы бытовые отходы столичного мегаполиса свозились в Подмосковье. И только когда гниющие и дымящие свалки стали подбираться к многоэтажкам и коттеджам, а «дым Отечества» проник в самые высокие кабинеты, власти наконец озаботились мусорной проблемой.

Как-то вдруг выяснилось, что не только Москва, но и вся наша страна с бытовыми отходами обращаться не умеет. У нас перерабатывается лишь 4% «домашнего мусора», а, например, чемпион Европы Германия вторично использует 56% мусора. Большие и грязные Соединенные Штаты Америки — 34%.

Официальные полигоны переполняются, неофициальные свалки сжирают жизненное пространство. Законы не исполняются, штрафы не помогают. Что-то надо было делать.

Власти прорабатывали разные варианты мусорной реформы. Предлагалось начать с ужесточения законодательства, стимулирования раздельного сбора мусора, организации мощностей по переработке, строительству современных полигонов и мусоросжигающих заводов. Думали, как стимулировать на это дело бизнес.

Но в итоге решили проще. В 2018 году для каждого региона узаконили территориальные схемы размещения твердых бытовых отходов (ТС ТБО). По этим схемам регионы должны были рассчитать новые тарифы для населения. А работать по ним же с нового года должен единый оператор по обращению с ТБО.

Начало есть, конца не видно

Из объяснений одного из авторов — федерального министра природных ресурсов – следует, что новые правила в стране вводят для «декриминализации данной сферы услуг, формирования рынка добросовестных поставщиков».

Регионы взяли под козырек. Коми даже раньше срока — с 1 ноября 2018 года.

А вот Москва и Санкт-Петербург получили отсрочку «приговора». Внятного официального объяснения этим исключениям найти не удалось. Но злые языки утверждают, что очень влиятельные люди просто не в состоянии «декриминализировать данную сферу услуг» и поделить многомиллиардные пироги в заданные сроки.

На всякий случай Владимир Путин подписал еще один документ о создании единого мусорного оператора страны – «Российского экологического оператора», который в форме публично-правовой компании будет базироваться в Москве. Учредителем выступит Минприроды.

Очевидно, что президенту по ходу мусорных баталий проще и удобнее иметь дело с узким кругом проверенных кадров, чем с сотней региональных операторов.

Таким образом, начало и главные рычаги реформы оказались на самом верху. А конца ей пока не предвидится.

«Принципал» в законе

Все, что связано с движением мусора в нашей республике, отражено в территориальной схеме обращения с отходами (ТС). Ее содержание определяется постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 года и имеет силу закона.

Ознакомиться с этой схемой можно на сайте правительства Коми. Стрелочками и кружочками обозначены все источники, пути движения, предполагаемые объемы и направления движения отходов.

Есть там (должны быть) и контейнерные площадки, все незаконные свалки (которые были обнаружены на момент составления схемы), законные полигоны и планы по строительству новых полигонов и даже заводов по переработке и сжиганию.

Появилась эта схема подозрительно быстро. Прокурор и многие жители указывают на сомнительную достоверность сведений. А ведь на основе этой схемы были посчитаны и тарифы. В них учтена стоимость транспортировки нашего мусора именно (и только!) до законных полигонов. Правда, схема регулярно уточняется.

Напомню, с 1 ноября прошлого года единый тариф на услугу по обращению с мусором составлял 883,17 рублей за куб.м (без учета НДС). В месяц за одного человека взималась плата в 115,50 рубля, а в доме с печным отоплением — 50,37 руб.

Из-за роста НДС (с 18% до 20%) с 1 января 2019 года тариф за «куб» вырос до 1059,8 руб. На человека получилось 117,46 руб. и 51,22 руб. — в зависимости от вида отопления жилья.

Во втором полугодии тариф вырастет еще на 2,4%. Таковы установленные на федеральном уровне ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Основанием для расчетов являются сведения о расходах-доходах нашего единого оператора – ООО «Ухтажилфонд». Почему именно эта маленькая фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей стала монополистом на мусорном рынке огромного региона, до сих пор остается загадкой. Но именно ООО «Ухтажилфонд» неожиданно для всех летом 2018 года выиграло тендер на десятилетний контракт с максимальной стоимостью почти 38 млрд рублей.

Компания «Экопром» из Нижнего Новгорода попросила за услуги немногим более 17 миллиардов рублей, но, по словам представителя, проиграла из-за опечатки в шапке документа.

Однако в Министерстве ЖКХ считают, что «Экопром» нарушил правила расчета приведенной стоимости услуг. По их мнению, сумма в 17 миллиардов рассчитана для территории Забайкальского края.

В итоге размер приведенной стоимости услуг регионального оператора, определенный по результатам конкурсного отбора, составил почти 30 миллиардов рублей на 10 лет. Отсюда получился и наш тариф.

Сейчас «Экопром» пытается судиться. Но пока суд да дело, «Ухтажилфонд» приступил к сбору мусора и денег по всей республике.

Правда, деньги он собирает не сам. Первым делом маленькое ООО заключило агентский договор с давним партнером и кредитором – АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК). Известно, что еще до того, как стать регоператором, «Ухтажилфонд» крупно задолжал КЭСКу. Теперь по факту получается, что агентский договор – это, возможно, один из способов расплатиться с долгами одной частной фирмы перед другой. Причем — из карманов потребителей, которые платят за мусор.

В договоре «Ухтажилфонд» гордо именуется «принципалом». Если без подробностей, то за ведение баз данных, оформление счетов и прочие бумаги КЭСК получает с каждого лицевого счета 6,24 руб. (без НДС) плюс 2% (без НДС) от общей суммы денежных средств, поступивших от потребителей, на расчетный счет агента.

То есть на сегодня каждый гражданский производитель мусора платит КЭСК 8,58 руб. (без НДС) в месяц.

Работы «принципал» тоже выполняет не сам. В активном режиме ведет бумажную переписку с субподрядчиками, местными администрациями, предприятиями и учреждениями. Делит деньги, ответственность и права.

Кроме того, в соответствии с территориальной схемой «Ухтажилфонд» обязан ликвидировать незаконные свалки и участвовать в оформлении законных полигонов. Процесс этот хоть и медленно, но идет.

Нам снизу видно все

В стадии обсуждения сейчас местный закон «О некоторых вопросах в области обращения с отходами производства и потребления в Республике Коми». Депутаты намерены принять его на июньской сессии.

Главным образом закон должен гарантировать недопущение на нашей территории объектов вроде пресловутого «Экотехнопарка» на станции Шиес Архангельской области.

Но есть там и пункты, уточняющие права и обязанности местных администраций.

Из многочисленных жалоб, обсуждений и разного рода отчетов (а они регулярно появляются и в СМИ, и в интернете) болевые точки в целом обозначаются.

Одна из них – содержание контейнерных площадок. Дело в том, что за них отвечают управляющие компании и местные администрации. Грубо говоря – дворники, а не региональный оператор. Поэтому на этот мусор нужно жаловаться туда.

Кстати, договоры на вывоз отходов с «Ухтажилфондом» тоже заключают они. И если вы видите, что мусор не вывозится вовремя, а у вас нет персонального договора с оператором (такой договор вы имеете право заключить), то для начала тоже надо обращаться именно в управляющие компании или в администрацию муниципалитета. Составлять акт и предъявлять претензии.

Только так можно добиться официального снижения или отмены платежей за вывоз мусора. На практике при наличии этих бумаг оператор соглашается на корректировки.

То же самое касается временного отсутствия жильцов или ошибок в платежках. Собирайте бумаги и требуйте пересчета. Если не делают — подавайте в суд. Судебная практика пока тоже на стороне рядовых граждан.

Просто не платить — не разумно: долг будет копиться, и тут уж закон будет на стороне регионального оператора.

Особо активным гражданам и депутатам, обнаружившим нарушения (например, незаконные свалки, дырявые контейнеры и прочие безобразия), следует знать, что информация о порядке пресечения есть в территориальной схеме, на сайтах министерств, администрации и прокуратуры.

После многочисленных жалоб власти наконец определились и с платой за мусор для дачников. Теперь для дачных участков, собственники которых не являются членами садоводческих и огороднических товариществ, размер платы составит: в первом полугодии 2019 года — 51,22 руб. в месяц на один участок; во втором полугодии 2019 года — 52,44 руб. в месяц на один участок. Квитанции будут выставляться региональным оператором только в дачный период.

Тайное станет явным

На самом высшем уровне уже отметили нерасторопность регионов по части внедрения раздельного сбора мусора. Готовят очередной указ для губернаторов. Очевидно, что эти рекомендации будут спущены на муниципалитеты. Слишком уж формально и медленно устанавливаются разноцветные контейнеры. А собранные отходы потом все равно сваливаются в общую кучу. И никаких выгод и послаблений для активистов здорового сбора мусора как не было, так и нет.

Вообще, вопросов по реализации мусорной реформы пока больше чем ответов. Но уже сейчас видно, что эта реформа имеет огромный «коррупционный потенциал». Этому способствуют запутанные схемы, невозможность проверить движение отходов и реальность оказываемых услуг. Рано или поздно этим наверняка займутся правоохранители. И спустя несколько лет начнутся очередные посадки, как это случилось недавно с теми, кто манипулировал тарифами на тепло и электричество. Но, как показывает практика, даже если в суде удастся доказать факты завышения тарифов, их потом не снижают.

Виталий ШАХОВ.