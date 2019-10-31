Чиновники создали в Ухте уникальную систему ЖКХ, действующую по принципу «Разделяй и властвуй»

1 марта 2020 года исполнится 15 лет с начала так называемой «жилищной реформы». В этот день федеральным законом 189-ФЗ был введен в действие Жилищный кодекс России, а действовавшие ранее 46 законов утратили силу. Новый кодекс сначала обкатывался в столицах, до провинции ветры перемен долетели спустя два года уже в виде рекомендаций и «указивок».

В Ухте реформа стартовала в 2007 году. Причем к ее воплощению местные чиновники подошли «творчески». В системе городского ЖКХ появилась своя «ухтинская специфика».

Город был поделен на секторы, а находящиеся в нем многоквартирные дома условно прикреплены к наспех созданным управляющим компаниям.

Роковые решения

Администрацией города были учреждены два муниципальных предприятия – «Общий дом» и «Ухтажилфонд» (последний в 2012 году реорганизован в ООО). В 282 домах, где муниципалитет владел большинством помещений, были учреждены ТСЖ и назначены председатели товарищества, которыми стали чиновники местной администрации.

На тот момент жильцы этих домов никакого участия в управлении домами принять не могли, ведь мэрия владела большинством помещений в каждом доме. Внутридомовые сети водоснабжения и канализации волевым решением были изъяты из общего имущества домов и переданы в хозяйственное ведение «Ухтаводоканалу».

В результате в Ухте была создана уникальная система ЖКХ, которая действует по каким-то своим правилам, отличным от российских. Главным принципом этой системы стал принцип Древнего Рима – «Разделяй и властвуй». Проводилась реформа под началом тогдашнего мэра Олега Казарцева, который правил в Ухте 5 лет. В 2015 г. Казарцев был осужден за мошенничество (кстати, недавно он досрочно освободился из колонии).

Дома переходили из рук в руки

ТСЖ, учрежденные ухтинскими чиновниками, оказались неработоспособными. Администрация до сих пор не может избавиться от них путем ликвидации.

Внутридомовые сети водоснабжения были возвращены собственникам. Но это была целая эпопея с судами и пересудами. МУП «Общий дом», управляя 108 домами, в том числе находящимися в отдаленных поселках, и общежитиями, продержался до ноября 2014 года – это бюджетное учреждение решением Арбитражного суда было признано банкротом.

Как оказалось, инициатором банкротства явилось ООО «Ухтажилфонд», с которым у МУП «Общий дом» был заключен агентский договор. По этому договору деньги от собственников помещений, которых обслуживал МУП, попадали на счета «Ухтажилфонда» и лишь потом перечислялись «Общему дому». В результате вышло так, что на рынке жилищных услуг в Ухте главным оказался как раз ООО «Ухтажилфонд». (Подробности этого удивительного банкротства были опубликованы в «Трибуне» 9 октября 2016 года).

ООО «Ухтажилфонд», объединившись с компанией УК «Дом», получил в управление более 400 многоквартирных домов. По итогам хозяйствования 2018 года его доходы составили 703 млн рублей.

«Мартовские» перемены

На рынке услуг по управлению домами в Ухте недавно появилось ООО «Март», к которому перешел под управление дом № 66 по ул. Интернациональной. Пунктом 4.1.17 договора между жильцами и «Мартом» предусмотрено, что компания представляет законные интересы собственников помещений в МКД в отношениях с третьими лицами. Отметим, что такая обязанность управляющей компании была впервые определена в практике управления многоквартирными домами.

Руководство новой компании, установив, что «Ухтажилфонд» не оказала их подопечному дому услуг на 746 тысяч рублей, обратилось в суд. 3 июля 2019 г. Арбитражный суд РК удовлетворил требования ООО «Март» и взыскал с «Ухтажилфонда» указанную сумму и госпошлину. Арбитражный суд второй инстанции оставил это решение в силе.

В результате впервые в судебном порядке в Ухте создан прецедент взыскания собранных средств за неоказанные услуги.

Из раскрытой информации на официальном сайте невыполненные работы ООО «Ухтажилфонд» по управлению 140 домами на конец 2018 года составили 43 млн рублей. Проще говоря, «управляшка» задолжала собственникам помещений весьма приличную сумму. В настоящее время уже подготовлены первые исковые заявления с требованием взыскания денег с «Ухтажилфонда».

Бои местного значения

В июне с.г. «Трибуна» в статье «Жильцы ухтинского дома держат оборону» сообщала, как ветераны труда и войны, живущие в этом небольшом доме, противостоят нарушениям жилищного законодательства. С февраля 2017 года они «воюют» за свои права с ООО «Ремонт и Услуги» и пытаются привлечь внимание к происходящему начальника ГЖИ Ухты М. Потолицыной.

Суть в том, что «управляшка» выдвинула размер платы на 2019 год выше, чем он утвержден решением собрания. Собственники посчитали, что это произвол. Управляющая компания, не имея ни одного квадратного метра в собственности дома, решила распоряжаться чужой собственностью. Ухтинский горсуд поддержал собственников и прекратил производство дела по иску «Ремонт и Услуги», указав на неправильное толкование норм права, содержащихся в Жилищном кодексе. Решение еще не вступило в силу.

Служба стройжилтехнадзора республики 1 августа сообщила собственникам дома, что вопрос в части возбуждения дела об административном правонарушении в отношении «управляшки» требует дополнительной проработки, итоги рассмотрения обращения ветеранов труда и войны будут дополнительно сообщены.

А какова же в этой истории позиция Ухтинской жилищной инспекции? Увы, информации от ГЖИ нет до сих пор.

Похоже, что «ухтинская система ЖКХ», о которой неоднократно писала «Трибуна», продолжает успешно существовать и даже суды не могут заставить ее работать в рамках закона.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.