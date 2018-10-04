Брак по расчету: чиновники сполна рассчитались за некачественные работы

На прошлой неделе суд отстранил от должности главу администрации Княжпогостского района Вячеслава Ивочкина, ставшего фигурантом уголовного дела, от исполнения должностных обязанностей.

Ивочкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при возведении домов по программе переселения. По версии следствия, он санкционировал приемку двух домов, ввод их в эксплуатацию и оплату работ подрядчику, заведомо зная о выдаче отрицательного заключения госэкспертизы проектной документации, а также о невыполнении строителями ряда работ.

Директор «под колпаком»

Обвинение появилось после возбуждения уголовного дела против руководителя подрядной организации ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» Виктора Логвинова. Зацепкой для возбуждения уголовного дела послужили выявленные следователями факты уклонения от уплаты налогов. В течение трех лет (с 2013 по 2016 годы) директор сдавал в налоговые органы декларации, в которых указывал заниженные данные о доходах.

В ходе следствия выяснилось, что фирма Логвинова возводила жилые дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В Емве она выполняла муниципальный заказ по строительству четырех зданий. По данным следствия, строители часть работ просто не выполнили, а часть сделали весьма халтурно. Построенные здания представляли угрозу безопасности жизни и здоровья новоселов. Несмотря на это, Вячеслав Ивочкин принял объекты и выплатил подрядчику указанные в смете деньги. То есть сполна рассчитался за брак. А в опасные дома въехали новоселы.

Вячеслав Ивочкин допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нечем дышать

«Трибуна» писала о бракованных домах в Емве несколько раз. Последний материал под названием «Гетто для переселенцев: квартиры новоселов в Емве похожи на газовые камеры» был опубликован 25 августа 2017 года. По факту превышения содержания формальдегида в квартирах одного из жилых домов было возбуждено уголовное дело.

«Шум» по поводу формальдегидных домов подняла депутат райсовета Людмила Колтырина, которая направляла от имени жильцов жалобы во все инстанции вплоть до президента страны и Генпрокуратуры. Она имела на руках жалобы от новоселов 11 домов из сэндвич-панелей: с улиц Дзержинского, 138 и 140, улицы Пионерской — дома 14А и 22А, улицы Октябрьская, 29 и 32 и улицы Гущина, 23. Люди жаловались, что в новых домах нечем дышать.

Одно из исследований показало, что в квартирах обнаружено превышение среднесуточной концентрации в воздухе формальдегида и аммиака. Другими словами, работы по строительству жилых помещений указанных домов не отвечают требованиям жизни или здоровья их жильцов.

Однако фактически на этом все и закончилось: множество других официальных проверок ничего особенного не показали, жителей успокоили тем, что все недоделки исправимы, нужно лишь время на устранение брака. На том, собственно, история бы и закончилась, если бы в поле зрения правоохранителей не попал подрядчик. Следователи потянули за ниточку, и она привела к другому преступлению — строительству домов из бракованных материалов.

Попал под раздачу

Нужно вспомнить, в каких условиях строились дома для переселенцев по всей республике. Сейчас говорят, что эксперимент с передачей застройки на уровень муниципалитетов провалился: подрядчики были вынуждены возводить здания из того, что им навязывали, укладываясь в суммы, которые под это выделены, а в результате сдавали брак. А заказчиков, в роли которых выступали главы администраций районов, подгоняли сверху, требуя соблюдения сроков и безусловного выполнения планов.

Проще говоря, одни гнали брак, поскольку денег не хватало на качественные материалы, а другие закрывали глаза ради хорошей отчетности. В итоге сейчас под судом находятся мэр Печоры Виктор Соснора, ведется следствие по делу главы администрации Сыктывдинского района Олега Лажанева, теперь вот под раздачу попал и Вячеслав Ивочкин. Главная их вина, как считают специалисты, в том, что они выполняли указания сверху.

Мы связались с депутатом Княжпогостского района Людмилой Колтыриной, которая все эти годы пыталась доказать, что нужно ремонтировать все 13 возведенных по программе переселения домов. Более того, она и сейчас уверена, что в формальдегидных домах, построенных из сэндвич-панелей в Емве, жить нельзя, это чревато отравлением и болезнями. Они проявятся в ближайшем будущем.

В то же время депутат уверена, что Вячеслава Ивочкина подставили, он стал заложником обстоятельств. Людмила Ивановна надеется, что следствие на этом не закончится, всему происходящему будет дана соответствующая оценка.

Анатолий ПОЛЬКИН.