Чиновники утверждали, что санаторий готов к зиме, но это оказалось блефом

9 июня «Трибуна» опубликовала письмо отдыхающих на курорте в Серегово о том, что у них началась «засуха»: в корпусах перестал работать водопровод. Из строя вышла насосная станция, но ремонтировать ее было некому: санаторий передал станцию и водопроводные сети в ведение местной администрации, а работников, обслуживающих всю систему водовода, директор уволил.

К счастью, произошла авария в самом конце заезда отдыхающих, к тому же санаторий останавливался на профилактический ремонт. Отдыхающие уехали, а санаторий получил передышку на две недели.

Не закрывайте глаза

Буквально на следующий день после публикации редакция получила письмо от депутата из Серегово Татьяны Каракчиевой, которая рассказала, что авария отразилась на жителях села, поскольку сети в селе и санатории общие, без воды остались жители поселения. Оказывается, «руководство санатория не удосужилось побеспокоиться о замене устаревшего оборудования», чтобы избежать таких отключений. «70 лет они не занимались ремонтом и заменой оборудования, в здании насосной станции творится непонятно что, трасса дырявая настолько, что потери составляют большую часть воды. Конечно, здесь не только Ивочкин (глава Княжпогостского района — Авт.), но и Путин за короткий промежуток времени ничего не поменяют, а вот вопрос к руководству санатория большой. Почему, имея неплохие доходы и внебюджетные средства, руководство не провело ремонтные работы на объекте, без которого санаторий встанет? А приобрели микроавтобусы, наняли кучу бухгалтеров и возят каждый день из Сыктывкара?» — вопрошает Т. Каракчиева.

Кроме письма депутата были звонки: люди возмущались тем, что газета встала на защиту руководства санатория и Минздрава, который «ушел в подполье» и закрывает глаза на происходящее и прикрывает творящиеся безобразия. Даже гонцы приходили…

«Трибуна» направила в Министерство здравоохранения письмо с просьбой ответить на поставленные вопросы, главный из которых – что же будет с санаторием дальше.

Надо отдать должное работникам Минздрава: ответ пришел в отведенные сроки. Он был весьма оптимистичен: чиновники утверждали, что все у них идет по плану, все в порядке. Поскольку вопросов было много, мы остановимся пока только на одном – водоснабжение санатория.

Прием и передача

Из ответа следовало, что еще 22 декабря 2016 года Совет Княжпогостского муниципалитета принял от республики в собственность и артезианскую скважину, и магистраль питьевой воды, и насосную станцию. 16 февраля вышло распоряжение правительства республики, согласно которому указанные объекты передавались в собственность МО МР «Княжпогостский». Акт приемо-передачи госимущества в собственность Княжпогостского района был подписан 9 марта.

После передачи данных объектов водоснабжения санаторий «Серегово» еще в течение двух месяцев, до 11 мая 2017 года, продолжал их обслуживание. Между тем еще 5 мая администрация района уведомила руководство санатория о том, что принятые объекты планируется передать на обслуживание в ООО «ТеплоВодоканал».

«2 июня 2017 года на указанных объектах водоснабжения произошла аварийная ситуация, вследствие чего подача воды на объекты жилого фонда села и санатория была прекращена. В этой связи в оперативном порядке руководством санатория были предприняты следующие меры:

о ситуации доложено оперативному дежурному Княжпогостского района и руководству администрации Княжпогостского района;

проведено экстренное собрание с отдыхающими санатория «Серегово» с информацией об аварийной ситуации;

организована доставка питьевой и технической воды для нужд отдыхающих, а также питания отдыхающим;

отдыхающим, желающим покинуть санаторий «Серегово», предоставлен автотранспорт; отдыхающие, желающие остаться, продолжили пребывание в санатории согласно путевкам до 6 июня 2017 года.

12 июня 2017 года специалистами АО «Коми тепловая компания», по заявке администрации МР «Княжпогостский», проведена работа по восстановлению артезианских скважин на объекте водоснабжения в с. Серегово. В настоящее время водоснабжение села Серегово и санатория «Серегово» восстановлено. Вместе с тем объекты водоснабжения до настоящего момента остаются без обслуживания. Согласно ответу администрации МО МР «Княжпогостский» на обращения жителей с. Серегово от 31.05.2017 г.

№ Б-164 года в настоящее время решается вопрос по дальнейшему содержанию вышеуказанных объектов».

Гладко было на бумаге

А кто же обслуживает сети и санаторий в данный момент? Этот ответ пришел в редакцию на текущей неделе. Подписал его заместитель главы администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов. Приводим его также в сокращении:

«В настоящее время в отношении объектов коммунального назначения сложилась неоднозначная ситуация в части передачи таких объектов на обслуживание ресурсоснабжающим организациям. В связи с тем, что объекты санатория «Серегово» введены в эксплуатацию более пяти лет назад, такие объекты могут быть переданы на обслуживание только на основании концессионного соглашения. Так как процесс концессионного соглашения может длиться более полутора лет, передать такие объекты на обслуживание к началу отопительного сезона не удастся.

По этой причине принятие объектов теплоснабжения в муниципальную собственность МР «Княжпогостский» не представляется возможным. Поэтому решение по вопросам подготовки котельной к отопительному сезону и дальнейшему ее обслуживанию остается за санаторием «Серегово».

Обратимся к начальству?

Далее господин Немчинов сообщает, что в правительство направлено письмо с предложением провести совещание всех заинтересованных ведомств и организаций, дабы найти какое-то приемлемое решение.

Мы же сегодня можем сказать одно: запланированной передачи коммунального хозяйства (водопроводных сетей, котельной, насосной станции и т.д.) не случилось. Оно теперь ничье. Получилось точно как в старой пословице: правя рука не знает, что делает левая. Санаторий оказался в тупике, выхода из которого пока не видно.

Безнадежная стройка

Бальнеологический санаторий «Серегово» на правом берегу Выми, находящийся в ста километрах от Сыктывкара, был построен в 1929 году. За прошедшие 88 лет его корпуса обветшали, коммуникации дышат на ладан, он устарел не только физически, но и морально.

Строительство новых корпусов санатория «Серегово» в Княжпогостском районе началось в 1986 году, но в силу разных причин несколько раз останавливалось.

По подсчетам агентства «КомиОнлайн», с 2010 года, когда было возобновлено строительство санатория, к августу 2016 года было потрачено более 3 млрд 617 млн рублей. Сколько истрачено за предыдущие три десятка лет, подсчету не поддается. В том же 2016 году появилась информация, что прежний подрядчик допустил такие нарушения и недоделки, что санаторий лучше снести и строить заново. Недавно заявлено, что ущерб оценивается уже почти что в пять миллиардов и ввод санатория вообще под вопросом. По крайней мере, в планах на ближайшие годы как работающий он не значится.

Анатолий ПОЛЬКИН.