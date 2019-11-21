Об отвратительном качестве жилья для переселенцев «Трибуна» рассказывала на примерах домов в Печоре, Емве, Жешарте и других населенных пунктах. По некоторым из наших публикаций были возбуждены уголовные дела, а застройщиков обязали устранить недостатки.

Сегодня десять многоквартирных домов, построенных по программе переселения граждан из ветхого жилья в Печоре и Емве, нуждаются в ремонтных работах для устранения дефектов. Об этом на днях сообщил руководитель службы строительного, жилищного и технического надзора Роман Шашев на заседании правительства региона. Все эти дома были возведены во время первого и второго этапов адресной программы по переселению в 2015 году.

По словам главы Коми Сергея Гапликова, нужно создать технические условия, чтобы к августу 2020 года устранить все недоделки.

Однако, как сообщает «Комиинформ», возникла неожиданная проблема: переселенцы не пускают строителей для проведения работ. В двух многоквартирных домах проблему превышения допустимой концентрации вредных веществ можно устранить с помощью вентиляции. В 13-ти квартирах строители установили клапаны вытяжки. Но жильцы оставшихся 43-х квартир не предоставляют доступ к помещениям. Получается – сами виноваты?

Трудно дышать

— Я не согласна с этой информацией! — обратилась в редакцию жительница Емвы Галина Гришина. — Моя сестра Валентина Проценко получила квартиру под переселение в доме № 140 по ул. Дзержинского. В ее доме строительные недоделки никто не устранял! Не знаю, как в других местах, а у нас за работу еще даже не принимались. Мы с сестрой вдовы, мужчин в семье нет, а самим нам ремонт не осилить. Сестра больна, перенесла серьезную операцию, поэтому я представляю ее интересы в судах.

В доказательство своих слов Г. Гришина прислала в «Трибуну» решения судов и другие документы. В документах значится, что заказчиком строительства дома являлась администрация района, затем дом передали в собственность ГП «Емва» для последующего предоставления жильцам.

— Дом сдали весной 2015-го, а Валентина заселилась в ноябре, — продолжает Галина Гришина. — Дышать в новой квартире было тяжело с первого дня. Плитка в ванной вскоре потрескалась, электроплита через полгода вышла из строя, и мы за свой счет купили новую. Все материалы в квартире (окна, сантехническое оборудование и т.д.) — самые дешевые, даже бросовые. Обои, например, старше моей бабушки.

Потом мы заметили, что в комнате с полом происходит что-то странное. Сняли линолеум и — о, ужас: черная плесень, грибок, сырость, отсутствие гидро- и звукоизоляции, всюду щели, нет герметизации стыков… Из-за грибковых образований произошло полное разрушение сэндвич-панелей в жилой комнате, балка перекрытия поражена гнилью.

Тут дело не в клапане

Как сказано в документах суда, гарантийный срок (1 год), установленный заказчиком для застройщика, истек. Иск к строителям не подлежит удовлетворению. Начались бодания между городской и районной администрацией — кто будет отвечать.

О своих мытарствах «Трибуне» рассказали и другие жильцы этого дома — Выговская и Харитонова, а также депутат районного Совета Людмила Колтырина.

В народе эти проблемные дома прозвали «формальдегидными» — из-за тяжелого запаха. Жильцы обращались в суды всех уровней, доказывая свою правоту. Четыре года с момента заселения тянется эта история!

Чиновники сетуют на то, что хозяева, мол, не пускают работников в квартиры и не дают возможности установить искусственные клапаны вытяжки. Районная администрация даже обратилась в суд по поводу того, что Валентина Проценко якобы чинит препятствия «для восстановления воздухообмена в жилом помещении». Странная получается картина: женщине хотят помочь, а она препятствует. Чтобы понять ситуацию, обратимся к документам.

Вот что сказано в материалах апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Коми. «Истец (то есть администрация МР «Княжпогостский») не доказал, что установка клапана будет соответствовать строительным и санитарным нормам и не создаст угрозу жизни и здоровью как ответчика, так и других жильцов». Кроме того, «истцом не предоставлено доказательств того, что установка клапана уменьшит концентрацию вредных веществ в квартире до нормативного состояния».

Суд принял во внимание и пояснения самой Валентины Проценко: ее квартира, как и дом в целом, «имеет множество строительных недостатков, устранение которых само по себе позволит устранить недостатки микроклимата и шумоизоляции жилого помещения». А вот установление клапана повлечет понижение температуры в квартире, в которой и без того холодно.

В итоге Верховный суд Коми отказал в иске администрации района. По сути судом было признано, что поставить клапан — вовсе не выход. Это из Сыктывкара (из правительственного Желтого дома) кажется, будто все проблемы «формальдегидных» домов можно решить с помощью проветривания помещений. На самом деле здесь нужны масштабные ремонтные работы, требующие больших средств.

— У нас на руках вступившие в силу решения судов всех инстанций, — говорит Г. Гришина. — И что изменилось? Как жить сестре в таких условиях? 5 ноября я была на приеме у главы администрации ГП «Емва» А. Котова. Спросила: «Когда же будет произведен ремонт?»

На что он ответил: мол, приходите в январе, а еще — что у него (аж с 2011 года) полно не исполненных решений суда.

Людмила КУДРЯШОВА.