Чиновники хотят контролировать сбор лесных дикоросов

Российский Минсельхоз намерен получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного российским министерством, сообщает «Российская газета».

Минсельхоз уже разработал проект постановления правительства, где просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

В пояснительной записке к документу сказано, что дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». Следовательно, у отрасли должен быть единый хозяин.

Пока это только проект Минсельхоза, однако в соцсетях на него уже бурно отреагировали, в том числе жители Коми. Ведь для многих обитателей глубинки сбор дикоросов — чуть ли не единственная возможность подзаработать. После принятия ряда антисоциальных реформ и законов люди видят в этом «проекте» очередное наступление на свои права.