Чиновники хотят взвинтить тарифы на капремонт

Власть продолжает «радовать» жителей Коми фискальными инициативами. Очередная задумка такая — поднять взносы за капремонт. Причем — в три раза!

На сайте Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК опубликован проект постановления правительства региона, который предлагает повысить тарифы. Согласно документу, средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми хотят увеличить с 2,1 рубля до 7,26 рубля.

По мнению чиновников, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без прив-лечения бюджетной поддержки.

Теперь предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля в южных районах до 7,26 рубля за «квадрат» в северных (Сосногорск, Ухта, Печора, Вуктыл, Усинск, Инта, Воркута). Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он считает, что поднимать тариф необходимо — он и так самый низкий по стране.

Но 6-7 рублей — далеко не предел. Господин Лазарев уверен, что в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат». Тогда в Коми взносы за среднюю 2-3-комнатную квартиру достигнут 700-1000 рублей в месяц.

Однако, по оценкам независимых экспертов, резкий рост тарифов ничем, кроме фискальных соображений, не оправдан.

На сегодня лишь каждый второй житель региона регулярно платит взносы на капремонт. Отчасти это происходит из-за неразберихи (кому-то «платежки» приходят, кому-то — нет). Многие же не хотят отдавать деньги в некий «казенный общак», а не на ремонт своего конкретного дома.

Резкий скачок тарифов может привести к тому, что число таких «отказников» возрастет. Следовательно, уменьшатся и поступления в региональный фонд капремонта.