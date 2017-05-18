Чиновники замалчивают правду о ситуации с лекарствами

«В Коми существенно сократилось количество отсроченных рецептов на жизненно необходимые лекарства», — отчитался недавно министр здравоохранения Дмитрий Березин перед главой региона.

«Количество отсроченных рецептов по обеспечению необходимыми лекарственными средствами сократилось за последний месяц в 10 раз (с 253 рецептов, по данным на 6 апреля 2017 года, до 25 рецептов, по данным на 10 мая 2017 года, — сообщил Дмитрий Березин 16 мая на встрече с губернатором Сергеем Гапликовым. — По региональному лекарственному обеспечению — в 3,4 раза (с 301 рецепта, по данным на 6 апреля, до 88 рецептов, по данным на 10 мая)».

Оснований не верить министру, конечно, нет. Но даже сам он прекрасно понимает, что красиво эти цифры выглядят лишь на бумаге. А по факту вверенную ему отрасль серьезно лихорадит. Любой, кто зайдет в государственные аптеки, легко убедится в этом, взглянув на пустые полки. Лекарств (нужных, эффективных, импортных) в достаточном количестве давно нет. Есть красивые коробочки с дешевыми таблетками от кашля, мочегонными травяными сборами и противозачаточными пилюлями.

И вообще, болеть в нашей стране нельзя! Об этом, кстати, еще Высоцкий пел: «Если хилый — сразу в гроб…»

Хочешь жить — плати!

Вот уже почти 20 лет государство методично выдавливает всех имеющих проблемы со здоровьем из бесплатной медицины в платную. (Рост платных услуг, по данным Счетной палаты РФ, составляет 25% в год!). Врачи выписывают на рецептурных бланках копеечные лекарства, а названия тех, что действительно нужны пациенту, пишут на бумажках от руки. «Эти лекарства дорогие, у нас нет денег», — объясняют они больным, словно оплачивают эти снадобья из своего кармана.

— Была недавно на приеме у лечащего врача, выписали эналаприл, раньше он стоил 9 рублей, сейчас – около 50. «Больше для вас ничего нет», – сказал врач, — рассказывает 80-летняя пенсионерка из Эжвы Галина Шибаева, перенесшая инфаркт и инсульт. — Еще выписали копеечный Верошпирон против отеков. Я просила эгилок, сказали, что его нет, есть аналог-заменитель, но я сама отказалась: у него много побочных действий. По результатам анализов мне выписывали варфарин для разжижения крови, но именно из-за него я уже два раза попадала в больницу. Так «разжижила» кровь, что пришлось вызывать «скорую». Почти два года все более или менее нужные лекарства покупаю на свою пенсию. Вчера, например, потратила более трех тысяч…

Такие истории происходят сплошь и рядом по всей России, поэтому на многих интернет-сайтах давно есть ответы, как с этим бороться. Во-первых, конечно, требовать, чтобы врач все препараты, даже безрецептурные, выписывал на специальных бланках. Никаких закорючек на бумажке от руки! Выписанный бланк рецепта — это документ, который подтверждает назначение лекарства. Все назначенные врачом препараты должны быть внесены в карту больного, выписку из которой пациенту обязаны выдать по его требованию.

Если нужного бесплатного лекарства в аптеке не оказалось и ваш рецепт поставили «на обслуживание», то через 15 дней (если лекарство так и не появилось) вы можете смело писать жалобу в Минздрав. Если лекарства нужны срочно и больше нельзя ждать, покупайте лекарство за свои деньги и сохраняйте чеки, чтобы впоследствии их оплатила страховая компания, выдавшая вам медицинский полис. (Внимание! Это действует для лекарств, имеющихся в списке льготных, и опять же купленные лекарства должны быть записаны в карточке, а не на листочке от руки, поскольку страховая компания может затребовать выписку из нее, действительно ли доктор их назначал).

Жить в России — это постоянно доказывать чиновникам, что ты имеешь право. Хотя и по этому поводу наш народ давно придумал анекдот: «Я имею право?» — «Да, имеете». — «Значит, я могу?» — «Нет, не можете…»

«Злокачественная» медицина

Описанное выше — борьба с чиновниками, суды, отстаивание прав — актуально для тех, кто более или менее способен сам за себя постоять. У кого есть на это силы и время. Но есть ведь и такая категория больных, для которых эти советы неприемлемы. Каково, например, ходить по судам больному раком?

— Опускаем то, что в поликлинике у меня пропустили развитие злокачественной опухоли и выявили ее уже тогда, когда нужна была срочная операция по удалению молочной

железы, — рассказывает Ирина Нелюбова (имя и фамилия изменены — И.В.). – Берем только факт обеспечения жизненно необходимым для меня лекарством — герцептином.

Его мне должны капать через 21 день в течение года. Перерыв в лечении недопустим. Но с января по 15 мая этого препарата в аптеке не было! С герцептином у меня есть шанс выжить, продлить жизнь, избавиться от метастаз. Без него — смерть. Да, несколько раз в процедурном кабинете онкодиспансера медсестры капали мне его, возможно, из каких-то своих запасов, — призналась Ирина. — Но последний раз, знаю точно, это уже был аналог, от которого у меня пошла экзема по телу. Выбора нет, беру то, что предлагают…

Женщина отчаянно борется за свою жизнь. 17 февраля она послала письмо в Минздрав РК и ровно через месяц получила ответ за подписью замминистра В. Крещика. Ответ удивил бы любого в Европе, но, видимо, кажется вполне убедительным с точки зрения российского чиновника. «Сообщаем, что в январе текущего года по всей Российской Федерации не работал официальный сайт в сфере закупок, в связи с чем провести процедуры в части закупок и осуществить закуп не представлялось возможным. В настоящее время данная система работает с перебоями, заявки размещаются по мере

возможного. Ориентировочный срок поступления препаратов на аптечный склад ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» –апрель 2017».

По информации «Трибуны», препарат поступил лишь после майских праздников. В количестве 20 пачек. И не герцептин, а его аналог – гертикад. «Его мне и капали в

последний раз, — призналась Ирина. — Компот компотом».

— Одной моей знакомой нашли возможность поставлять герцептин из Финляндии, но у меня такой возможности нет, — продолжает Ирина. — И нет средств покупать это лекарство на свои деньги. Сегодня мой единственный источник дохода — пенсия по инвалидности, а на иждивении еще дочь-студентка. Стоимость одного флакона герцептина — 150 тысяч рублей, дженерика — под 80 тысяч.

На «горячей линии» Минздрава РФ поясняют, что «фирмы не вышли на аукцион, поэтому в аптеках нет пока ни бесплатного герцептина, ни бесплатного российского аналога.

Вопрос на засыпку

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, — это записано в ст. 41 Конституции РФ. — Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений… Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом».

А теперь, что называется, вопрос на засыпку. Не есть ли информация, доложенная министром Д. Березиным главе Коми этим самым «сокрытием фактов и обстоятельств»?

Игорь ВОЛКОВ.