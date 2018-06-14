Чиновники затевают очередную «оптимизацию»

В поселке Уръель Корткеросского района собираются закрыть общеобразовательную школу, оставив там лишь начальные классы и двух учителей. Остальных работников школы — сократить. По мнению чиновников, содержание 10 учителей и техперсонала — тяжкое, непосильное для казны бремя.

«Селедки в бочке»

Власти посчитали, что выгоднее ежедневно возить детей на учебу за 12 километров в среднюю школу села Керес.

— Грунтовая дорога от поселка на протяжении 7 км разбита, зимой ее плохо чистят, а в межсезонье она в непроезжем состоянии. Старый, на ладан дышащий школьный автобус эксплуатируется уже 10 лет, — сообщила «Трибуне» Валентина Зюзева (она руководит Уръельской школой) .

В нынешнем учебном году автобус часто оказывался на приколе, а школьники не могли ездить на уроки: то водителя нет, то бензина, то техосмотр вовремя не пройден…

— Если власти хотят оптимизировать в Уръеле школу, то сначала должны создать безопасные условия подвоза школьников в соседнее село. В минувшем учебном году седьмой класс, где училась моя дочь, два раза в неделю возили на учебу в Кересскую школу. Дорога была настолько опасна, что я каждый раз с замиранием сердца ожидала приезда детей, — возмущена многодетная мать Галина Осипова. — У Кересской школы, в эксплуатации которой находится автобус, нет механика. Значит, старенький автобус выходит в рейс без техосмотра?

По словам матери, в 22-местном «пазике» дети едут как селедки в бочке. Кроме уръельцев, школьный автобус по пути следования забирал четырех школьников и столько же дошколят из деревни Лабором, которая находится в 4 км от Кереса.

— У старшеклассников много уроков, а у среднего звена учеба раньше заканчивается. И чем они будут заняты во время ожидания автобуса? — продолжает Галина Владимировна. — К примеру, в этом году наши дети, пока туда ездили, были предоставлены самим себе. После уроков их прогоняли на улицу. В ожидании автобуса они вынуждены были слоняться по селу, даже по кладбищу.

Учителя, на выход!

— Еще в декабре прошлого года на сходе граждан районные власти утверждали, что школу в Уръеле оптимизировать не будут. Но тревожный звоночек прозвучал уже в апреле, — недоумевают учителя. — Нам объяснили, что содержать малокомплектную школу нерентабельно. В Уръеле хотят оставить лишь начальную школу, которую намерены перевести под одну крышу с детским садом. Из десяти учителей двое будут обучать начальные классы, двум языковедам предлагают работу в Кересе, а остальным — «на выход».

Прежде чем переводить начальные классы под крышу детского сада, считают уръельцы, там нужно произвести капитальный ремонт.

«В целях экономии»

Директор Кересской средней школы Галина Петренко пояснила «Трибуне», что с 2016 года Уръельская общеобразовательная школа и детский сад поселка были реорганизованы в структурное подразделение Кересской средней школы. Вопрос об оптимизации школы встал в связи малочисленностью школьников и в целях экономии средств. А с прошлого года здания образовательного учреждения Уръеля отключили от центральной котельной и перевели на электроотопление.

— А как же вопиющие нарушения с подвозом школьников на учебу? Надзорные органы вас не проверяют? — спрашиваю директора школы.

— Автобус эксплуатируется уже 10 лет. Но есть постановление, по которому школьный автотранспорт разрешается эксплуатировать и по истечении данного срока. Нового автобуса пока не предвидится. Нет и механика, сложно найти и водителя…

Возмущенные предстоящей «оптимизацией» родители в мае обратились в районное управление образования, но пока ответа не получили. Также они обращались к Президенту страны во время недавней «прямой линии». Родители просят немедленного вмешательства надзорных органов.

Наталья КОЛОДИНОВА.