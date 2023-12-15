Чистенькая пошла! Спустя год после аварии на очистных сооружениях Воркуты в речку до сих пор сливают фекалии

В конце ноября члены «Комитета спасения Печоры» побывали в Воркуте и отобрали пробы очищенных сточных вод. Экологи хотели понять, восстановлена ли очистка воды после крупной экологической аварии на «Водоканале». Но результаты анализов показали: вода, как и прежде, опасна.

Гигиенисту – «привет» от гельминтов

Год назад, 24 декабря, на очистных сооружениях заполярного города произошла авария. Как писала «Трибуна», обрушились перекрытия проходного канала между первичным отстойником и аэротенком. Из-за этого полностью нарушилась технология очистки, и вся канализация из 60-тысячного города стала прямиком попадать в реку Воркута. Тогда каждый день от жилых домов и предприятий в реку сливалось до 40 тысяч кубических метров неочищенных стоков.

Власти региона пытались убедить жителей, что ситуация не представляет опасности. Владимир Уйба 12 января отчитался, что в Воркуте возобновили хлорирование и «сточные воды больше не попадают в окружающую среду без очистки». После этого «Комитет спасения Печоры» несколько раз брал пробы в ручье, куда идут стоки с очистных сооружений, и на месте его впадения в реку Воркуту. Яйца гельминтов и сальмонелла, обнаруженные тогда в анализах, «передавали привет» главе Коми, врачу-гигиенисту, эпидемиологу и доктору медицинских наук. Вместе с колифагами и разными видами бактерий они засвидетельствовали – река загрязнена фекалиями.

За молчаливую природу вступился Следственный комитет Коми. 31 декабря прошлого года он возбудил уголовное дело по факту загрязнения рек (статья 250 УК РФ). Позже, в феврале, еще одно — о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (часть 1.1 статьи 293 УК РФ). В марте прокуратура установила: администрация Воркуты знала, что очистные сооружения требуют комплексной реконструкции. Но ответственность за это переложила на «Водоканал», хотя тот находился в стадии банкротства и не мог полноценно содержать очистные.

Спустя год виновных по уголовным делам так и не назвали. Ущерб водным биологическим ресурсам, как определила прокуратура Коми, из-за аварии составил более 11 млн рублей. А мэр Воркуты Ярослав Шапошников, не разобравшись с главными проблемами города – изношенным Усинским водоводом и очистными сооружениями, поспешил уехать на СВО.

Мэрия не хочет брать

Полгода мэрия Воркуты пыталась избавиться от обязанности заниматься «Водоканалом». В апреле Арбитражный суд Коми обязал администрацию принять обратно всю систему водоснабжения и водоотведения, которые были у обанкротившегося предприятия. Мэрия подала апелляцию. Но в июле Арбитражный апелляционный суд признал решение Арбитражного суда законным, а воркутинским чиновникам напомнил, что по федеральному закону водоснабжение и водоотведение относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Впрочем, учитывая, что в бюджете города расходы на «Водоканал» не планировались, его передачу перенесли на 2024 год. И сейчас предприятием-банкротом с долгом более 3 млрд рублей также занимается конкурсный управляющий.

Официально на очистных сооружениях давно все налажено. Но работники «Водоканала» на такие заверения только ухмыляются. По их словам, городскую канализацию по-настоящему очищают всего лишь от крупного мусора – камней, веток, пакетов.

Первичные отстойники, где должна оседать взвешенная органика, не запустили. После аварии перекрытия на них не восстановили, а возобновлять процесс не рискуют, чтобы избежать новых разрушений. Аэротенки, где органика в канализации удаляется с помощью аэробных бактерий, также не действуют. Сейчас они работают для отвода глаз: «съедать» органику в них некому. Микроорганизмы погибли при аварии, а новый активный ил с живыми бактериями так и не завезли. Песколовки, где оседают мелкие частицы (песок, окурки), бездействуют. Хлораторную установку включают только к приезду каких-нибудь комиссий. По словам сотрудников «Водоканала», канализация из Воркуты практически напрямую идет в реку. Это подтвердили несколько человек, но из опасений наказания они просили не называть себя.

Недобрые бактерии

Учитывая, что ни Роспотребнадзор, ни мэрия Воркуты публично давно не сообщали о качестве стоков, то «Комитет спасения Печоры» решил самостоятельно исследовать воду. В проведении анализов экологам финансовую помощь оказало отделение КПРФ в Коми. Активисты взяли на пробы сточные воды, сливаемые в ручей Параллельный, и отдали их в независимую лабораторию.

По словам Ивана Иванова, председателя «Комитета спасения Печоры», судя по анализам, вода стала лучше, но остается опасной для человека и рыб.

– По сравнению с теми анализами, которые мы брали в феврале, сейчас в стоках хотя бы нет яиц гельминтов и сальмонеллы. Тогда в реку сливалась сплошная черная вонючая жижа. И хотя вода выглядит чище, но и сейчас в ней есть вещества, которые прямо говорят о загрязнении фекалиями, – говорит Иван Иванов.

Например, аммонийный азот превышает норму, которая разрешена для водных объектов рыбохозяйственного значения, аж в 32 раза. Такая концентрация вещества вызывает отравление и гибель рыб.

Наличие обобщенных колиморфных бактерий (ОКБ) в воде само по себе показывает наличие фекалий в воде. В стоках, прошедших полную очистку, их вообще не должно быть. Но, по данным лаборатории, они имеются в сточных водах «Водоканала». А значит, при употреблении сырой воды или рыбы есть риск заразиться кишечными инфекциями.

Точно так же и количество колифагов – вирусов, поражающих бактерии кишечной палочки, – по нормам СанПиН в очищенных стоках равно нулю. Но в воркутинских стоках их обнаружилось более 350 БОЕ (бляшкообразующих единиц) на 100 мл. То есть в воде, сливаемой в реку, присутствуют опасные для человека энтеровирусы.

– Все это показывает, что очистные сооружения работают, не соблюдая нормы СанПиН, – заключает Иван Иванов. – Конечно, после впадения стоков в реки Уса и Воркута концентрация веществ начнет снижаться. Но станет ли безопасной вода для жителей Припечорья, для деревень и поселков, расположенных ниже по течению, сказать нельзя. 100-процентной гарантии безопасности нет, и оптимистичных заключений дать не можем.

Как справедливо отметил член «Комитета спасения Печоры», контролирующие органы ни разу не опубликовали мониторинг качества воды и о том, что происходит на «Водоканале», также публично не сообщали. О техногенной аварии власти региона постарались забыть, а о последствиях экологического ЧП – для северных рек и здоровья людей – умолчать. Лишь активисты и поддержавшее их отделение КПРФ Коми пытаются напомнить: ситуация с очисткой канализации в Воркуте катастрофична. И бездействие властей в этом случае похоже на экологический геноцид.

Светлана СЕЛИВАНОВА.