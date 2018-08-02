Читатели «Трибуны» высказывают свое отношение к предстоящему повышению пенсионного возраста

Как может правительство столь наплевательски относиться к своему народу, повышая пенсионный возраст? Устроиться на работу, особенно после 45, очень трудно. Вот и устраиваются люди где попало и на любых условиях, на «серую» зарплату.

Нынче многие идут в продавцы. В некоторых магазинах реально трудятся 4 продавца, а оформлен только один. И по всей стране такое! Лучше бы навели порядок. Из-за того, что власть недорабатывает, наши дети и внуки будут «отдуваться».

Посмотрите, сколько у нас чиновников, депутатов. Зарплаты у них ого-го! И пенсии тоже. Причем за результат своей работы депутаты не отвечают. Но сокращать, трогать их нельзя, у них — неприкосновенность.

Ольга ГАЛЕЕВА, п. Войвож, Сосногорский район.

Другого мнения придерживается сыктывкарец Анатолий ПОДОРОВ:

– Я не считаю, что повышение пенсионного возраста — это так плохо. У нас полно людей, которые рано выходят на пенсию. Например, работник полиции выходит в 45 лет. Этак Россия превратится в государство пенсионеров, которых будет некому кормить.

Возмущает цинизм

Зачем повышать пенсионный возраст в стране, где и так реальную пенсию заработать очень трудно? Работы нет. В селе проблемы с медицинским, социальным обслуживанием. Если поднимать пенсионный возраст, надо сначала полностью решить эти проблемы.

Ирина БАЖЕНОВА,

Усть-Вымский район.

Я сам пенсионер, и меня уже не коснется увеличение пенсионного возраста. Зато меня очень возмущает цинизм, с которым это делается. Этот вопрос решают люди, которые сами живут по другим законом, имеют другую (с нами не сравнимую) пенсию и существуют в других реалиях. Они не ездят в переполненном автобусе, не стоят в очередях в поликлинике, не страдают от того, что нет лекарств и повысили тарифы ЖКХ. Они не считают копейки от пенсии до пенсии, не мучаются от мыслей о том, как дать образование детям и где жить молодым.

Они вообще существуют словно бы на другой планете, в упор не видя нас. При этом диктуют правила и законы миллионам своих сограждан.

Алексей Николаевич,

г. Сыктывкар.

«Детям не светит»

На пенсию я вышла досрочно, мне еще и 50 лет не исполнилось, т. к. набрала 25 лет педстажа. Пенсия (пусть и небольшая) стала для меня спасением от нищеты. Я одна воспитала троих детей. Муж, лишившись работы в конце 90-х, запил. Потом уехал и погиб при невыясненных обстоятельствах. Я выживала как могла. Трудилась на полторы-две ставки, продавала картошку, подрабатывала летом. Много лет я не видела отпуска — не могла себе это позволить.

Пенсия помогла мне выбраться из нищеты. Первые пенсии я потратила на поездку в санаторий, где наконец поправила здоровье. Потом вылечила зубы и сделала протезирование. Занялась ремонтом. Свой дом мы с мужем построили почти 40 лет назад. Все эти годы дом не знал ремонта, его было не на что и некому делать. Прохудилась крыша, сгнили оконные рамы, печи совсем плохие. Год за годом я ремонтировала дом, откладывая на это пенсию. Помогала детям получить образование. На работе нагрузку постепенно снижала. Теперь у меня неполная ставка. А в 58 лет в первый раз съездила на море.

В селе считают, что моя семья живет хорошо. Еще бы — у меня постоянная работа! Дети тоже работают. Есть у них и семьи. Двое оформлены на «минималку», третья — вообще без оформления. Так что повышение пенсионного возраста им светит, а пенсия почти нет.

Т. А., Сысольский район.

Чем аукнется

Прокормить граждан, отдавших всю свою жизнь Родине, государство не в состоянии. Власть считает, что повышение пенсионного возраста возможно в связи с увеличением продолжительности жизни. Но по статистике 40% мужчин и 20% женщин не доживают до пенсии.

Пенсионеры со стажем помнят, что все предыдущие реформы, которые идут с 1993 года, сопровождались громкими обещаниями, но не улучшали жизнь простого человека. Серьезное увеличение пенсии, которое якобы последует за увеличением пенсионного возраста, никак не гарантировано — ни законом, ни действиями правительства. Например, за последние годы накопительная часть пенсии обесценивалась из-за инфляции, ее замораживали и т. д.

Очень тяжелая судьба ждет людей предпенсионного возраста, которые по какой-то причине потеряли работу. С другой стороны, вырастет и безработица среди молодых. Возникнет большой слой людей, которые не имеют ни работы, ни пенсии, ни зарплаты.

Наша ветеранская организация поселка Койдин выступает против повышения пенсионного возраста. Хотите пополнить бюджет — вводите прогрессивный налог.

Л. ЧЕРНИЧКИН,

пос. Койдин, Койгородский район.