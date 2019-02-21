Члены Совета при Президенте страны смогли увидеть, какого «монстра выпустили чиновники» в северных лесах

В минувший понедельник на станции Шиес, где неофициально ведется обустройство мегасвалки для московского мусора, прошел «День открытых дверей». В мероприятии участвовали представители Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и еще с полсотни чиновников, депутатов, общественников и журналистов из Архангельской области и Коми.

Вместо проекта – «мультик»

Предыстория этого визита такова. В ноябре прошлого года в Москве на заседании СПЧ обсуждалась ситуация со строительством на Шиесе мусорного полигона, финансируемого властями Москвы. Официально там идет как бы обустройство территории, которая до 2056 года находится в аренде у ОАО «Российские железные дороги» и на данный момент передана в субаренду ООО «Технопарк» (дочернее предприятие бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги», относящегося к департаменту жилищно-коммунального хозяйства). Тогда у членов СПЧ возникло много вопросов заказчику проекта, который не скрывал, что намерен реализовать на российском Севере проект стоимостью порядка 10,5 миллиарда рублей по утилизации восьми миллионов тонн брикетированного мусора.

На ноябрьском заседании СПЧ была достигнута договоренность, что помимо общих слов и оптимистичного мультипликационного ролика заказчики до конца года представят и сам проект. Но этого не случилось до сих пор. В СПЧ поняли – ждать бессмысленно, поэтому решили своими глазами посмотреть, что же делается на Шиесе и почему возмущение жителей Архангельской области и Коми выливается в массовые акции протеста.

Размах поражает

Без всяких разрешительных документов мегасвалку в районе Шиеса возводят уже седьмой месяц. Незаконно ведется масштабная вырубка леса. Здесь появились вертолетная площадка, двухэтажное общежитие, пробурено несколько скважин для пополнения запасов технической и питьевой воды. Площади, покрытые бетонными плитами, уже тянутся на километры, порядка 40 единиц тяжелой техники в круглосуточном режиме ведут строительные работы, обустраивается дорога для вывоза торфяно-болотных образований куда-то в Коми, прокладывается линия электропередачи…

У членов СПЧ при виде грандиозной стройки, вокруг которой сейчас возводят забор, а подъезды к ней перекрыты шестиметровыми воротами, появилось желание выслушать хоть какие-то комментарии. Однако ответственные за стройку лица, ее кураторы от правительства Москвы, проигнорировали приезд общественников. Неуважение, проявленное к людям, с которыми регулярно советуется Владимир Путин, похоже на некий вызов со стороны московских властей…

Отдуваться за всех пришлось министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Александру Ерулику. Впрочем, ничего нового он не сказал. Отделался дежурными ответами: «Здесь готовится площадка под линейный объект», «Линейные объекты имеют 28 видов…» и т.д. Кроме того, министр заявил, что уже проведена экспертиза почв и грунтов, вроде как признавшая возможность строительства на Шиесе промышленных объектов. Забавно, что эти слова прозвучали в нескольких сотнях метров от места, где на днях провалился в болото гусеничный экскаватор. Как говорится, природу не обманешь…

Кто ответит за беспредел?

Сославшись на занятость, господин Ерулик отказался ехать на следующую встречу – с жителями Урдомы. Он прекрасно понимал, чем это для него могло обернуться. Министр был в этом лесном поселке 29 января, когда организаторы свалки пытались «протащить» общественные слушания в поддержку мусорного полигона. Для этого из Котласа, Коряжмы и Сыктывкара подвезли массовку, которая за деньги изображала местных жителей.

На встрече в Урдоме местные жители «добрым словом» помянули и министра Ерулика, и правоохранителей, под прикрытием которых «мускулистая шпана» выкидывала из клуба урдомчан, пытавшихся сорвать позорную сходку. Причем среди них были местные депутаты, представители законной власти. В итоге этот отвратительный спектакль удалось сорвать, а его участники вынуждены были покидать зал через черный ход, дабы не нарваться на тумаки.

Выслушав эту историю и многие другие, когда власти явно и нагло попирали правовые устои государства в конкретном Ленском районе, заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров пообещал, что будет добиваться наказания высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые допустили беспредел. Впрочем, это мог быть и лишь естественный порыв души московского общественника. Слабо верится в то, что, например, будут привлечены к ответственности лица, взломавшие официальный сайт Урдомы и разместившие на нем совершенно другой градостроительный план поселения, устраивающий организаторов мегасвалки.

Вряд ли будут задеты и организаторы информационной войны в отношении противников «полигона смерти», которых обвиняют в том, что они якобы «отрабатывают деньги беглых олигархов из Литвы и Украины». От слов «мусорщики» переходят к откровенному запугиванию и шантажу активистов. Урдомчане привели конкретные примеры и фамилии тех, кто стоит за всеми этими безобразиями.

Уставшие от вранья

На встрече в поселке Мадмас (Усть-Вымский район) градус недовольства был еще выше. Ведь отсюда до будущей свалки всего 20 километров. На предложение членов СПЧ бороться со свалкой правовыми методами член правления «Комитета защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий заметил, что люди уже устали от вранья и замалчивания ситуации. Северяне в течение семи месяцев шлют обращения во все инстанции, но в ответ получают лишь отписки. Поэтому не стоит удивляться, что горит техника, спиливаются столбы линии электропередачи, в районе Шиеса звучат выстрелы…

Гости из Москвы, по их собственному признанию, приехали выслушать северян, а затем подготовить свои рекомендации. Но и от самих москвичей удалось узнать много интересного. Оказывается, в Москве и Московской области работают более 340 мусороперерабатывающих предприятий, причем их мощности не загружены. Столичные власти посчитали, что гораздо выгоднее отправлять свои отходы куда-нибудь подальше, чем заниматься их переработкой. Другой важный момент: уже есть прецедент, когда в Подмосковье под видом склада построили мусорную свалку. Ситуация похожа на ту, что происходит на Шиесе. Неслучайно ведь губернатор Архангельской области говорит не о завозе мусора, а о размещении некоего «товара» или «московского имущества».

Достучаться до Кремля

Во вторник московские гости провели заключительную встречу в Сыктывкаре. На ней они, в частности, попросили ученых из Коми научного центра помочь с данными по гидрологии почв на Шиесе. Известно, что эти данные собирались и систематизировались еще в 80-е годы прошлого столетия. Тогда тамошние болотистые места были признаны непригодными для возведения каких-либо промышленных объектов. За прошедшие десятилетия ситуация не изменилась.

По поводу бездействия правоохранителей и чиновников предельно откровенно высказался член правления «Комитета спасения Печоры» Николай Братенков: «Все знают, что происходит на Шиесе, количество нарушений там уже запредельное. Но ответственные лица ждут команды сверху. Ждут, что кто-то там даст отмашку, нажмет виртуальную кнопку…»

Также предельно точно высказался и руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко: «Корень проблем во лжи. Чиновники не понимают, какого монстра выпустили… Нельзя идти против мнения жителей Архангельской области и Коми».

Во всех встречах принял участие депутат Государственного Совета Коми, лидер региональных коммунистов Олег Михайлов. Он обратил внимание на два важных момента. Во-первых, практически уже исчерпаны все законные способы остановить строительство свалки. Поэтому народные волнения из социальных протестных акций неизбежно перерастают в политические. Во-вторых, северянам, которые своим трудом пополняют федеральный бюджет, которыми должна гордиться страна, почему-то отказывают в праве жить и работать на экологически безопасной территории. Причем делается это цинично, грубо, вызывающе.

В свою очередь члены СПЧ постоянно подчеркивали, что их структура не принимает решений, а только дает властям свои рекомендации. И далеко не факт, что к их мнению прислушаются в кремлевских кабинетах. Но они обещали довести до Кремля максимально объективную информацию.

Сергей МОРОХИН.