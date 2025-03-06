ЧП на шахте «Воркутинская» (Блиц от7 марта)

3 марта шахтеров экстренно вывели на поверхность. Ведутся работы по разгазированию лавы 912-й.

Газоаналитическая шахтная система «Микон» зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана. Работы в лаве были оперативно остановлены. Пострадавших нет. Ранее, напомним, Ростехнадзор приостановил горные работы на шахте «Заполярная-2», где из-за грубых нарушений требований безопасности возникла угроза жизни людей.

Игорь Дягилев уезжает из Коми

Чиновник освобожден от должности заместителя председателя правительства региона.

Соответствующие распоряжения 3 марта подписал врио главы Коми. И. Дягилев занимал эту должность 4 месяца – с 30 октября 2024 года, а ранее возглавлял Министерство здравоохранения Коми. Практически весь 2023 год он провел в зоне СВО, работая хирургом.

Лекарства для буренок

С 1 марта ветеринарные препараты будут отпускаться по рецепту.

Строго по рецепту будут отпускаться антибиотики, антигельминтные средства для сельскохозяйственных животных и гормонально-наркотические препараты. Отпуск ветаптеками препаратов без рецепта будет считаться грубым нарушением лицензионных требований. Штрафы за такое нарушение для юридических лиц составят до 200 тысяч рублей. Антигельминтные средства для домашних питомцев (кошек и собак) можно по-прежнему покупать без рецепта.

Все ветераны – «почетные»

Участники Великой Отечественной войны получат звание «Почетный гражданин города».

В Коми первыми поддержали эту президентскую инициативу депутаты столичного Совета. «Почетному гражданину Сыктывкара» за счет городского бюджета вручается разовая премия в сумме 10 тысяч рублей, а также установлена ежемесячная выплата в семь тысяч рублей. Фотографии награжденных появятся на стенде Почетных граждан Сыктывкара в фойе администрации города.

Фестиваль коми кухни

8 марта Торгово-промышленная палата Коми приглашает насладиться «НаРодной кухней».

Гостей праздника ждет знакомство с национальными кулинарными изысками коми, созданными на основе материалов гастрономической экспедиции в Прилузский район, проведенной в ноябре 2024 года. Среди участников экспедиции были опытные кулинары, преподаватели, ученые и представители туриндустрии. Они объехали ряд деревень и сел района, собирая уникальные рецепты коми кухни. Будут проведены мастер-классы от шеф-поваров, где можно узнать тонкости приготовления салата из сушеных грибов, пирогов из ржаной муки, паренчи и коми шанег.

И снова горькие вести

В ходе специальной военной операции погибли 11 военнослужащих из Коми.

Николай Потапов из села Корткерос, Андрей Гичев, Иван Лютоев, Александр Игнатов и Владимир Мингалев из Усть-Куломского района, Юрий Изъюров из села Ыб Сыктывдинского района, Иван Бабаков из Воркуты, Александр Панюшин из ухтинского поселка Ярега, Владимир Сичкарь из Сыктывкара, Дмитрий Власов из Инты, Сергей Бобылев из Вуктыла.

Беспилотники против огня

В правительстве Коми обсудили подготовку к пожароопасному сезону.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» республика получит федеральное финансирование в размере 51 млн рублей на приобретение 34 беспилотников для лесного надзора и тушения пожаров.

Наша сладкая жизнь

За 2024 год в Коми произвели 889 тонн кондитерских изделий.

По данным Комистата, на каждого жителя региона приходится примерно 1,2 килограмма сладких лакомств. Отметим, что в республике работает несколько крупных кондитерских производств, которые обеспечивают население разнообразными видами тортов и пирожных.

Ждите большой воды

Начало ледохода на реках региона ожидается раньше срока на 5-10 дней.

По информации Центра по гидрометеорологии Коми, при вскрытии на традиционных участках рек Печорского бассейна сохраняется вероятность образования заторов льда. Максимальный уровень воды во время весеннего половодья в бассейнах Вычегды и Мезени ожидается на 30-90 см ниже нормы, на реках Печорского бассейна – на 20-70 см. Подтопления могут охватить 93 населенных пункта. От «большой земли» могут быть отрезаны 177 населенных пунктов (свыше 32 тысяч жителей).

Инвалидам будет удобнее

С 14 марта «транспортное требование» можно будет обменять на место в купе.

Как сообщила министр труда, занятости и соцзащиты Коми Екатерина Грибкова, в настоящее время люди с ограниченными возможностями здоровья получали в органах соцзащиты для поездок на лечение специальные «талоны», которые в ж/д кассе обменивали на билет в плацкартном вагоне. С 14 марта инвалиды смогут брать бесплатный билет также в купейный вагон, специализированный для такой категории населения.

Мост строили с нарушениями

Генеральный директор ООО «Комистроймост» признан судом виновным в мошенничестве.

Госконтракт между Управлением автомобильных дорог Коми и ООО «Комистроймост» на выполнение работ по реконструкции моста через речку Тыбью на автодороге Ухта – Троицко-Печорск был заключен в 2020 году на сумму 155 млн рублей. Как выяснилось, по указанию руководства подрядной организации строители выполнили часть работ по реконструкции с нарушением проектной документации и в объеме, не соответствующем контракту. Этими действиями фигуранты нанесли республиканскому бюджету ущерб в размере 9,1 млн рублей. Обвиняемые получили условные сроки лишения свободы: гендиректор – три года, главный инженер – два.

За год – минус 600 тысяч

По уточненным данным, в 2024 году родилось 1,2 млн россиян, а умерло – 1,8 млн. Таким образом естественная убыль населения составила 600 тысяч человек.

Эта печальная тенденция сохраняется в России уже 8 лет, за это время естественная убыль населения перевалила за 4 млн человек. Что сопоставимо с числом жителей одной Башкирии (4,06 млн) или населением шести республик Коми (720 тысяч).