В советское время Удорский район гордился своим сельским хозяйством. Сегодня на стадии закрытия последнее профильное предприятие – ферма в селе Чернутьево.

Согласно официальной позиции Минсельхоза Коми, СПК колхоз «Чернутьевский» «оказался в сложном финансовом состоянии». Объем господдержки за период 2020-2024 годы сельхозпредприятию составил более 20,5 миллиона рублей. Причина ухудшения финансового состояния – отдаленность хозяйства, что «значительно увеличивает себестоимость продукции при транспортировке молока на рынки сбыта. А также нехватка специалистов…»

Минсельхоз докладывает, что предпринимались меры по поддержке хозяйства: проводились переговоры с кредиторами о возможности реструктуризации задолженности, оказывалась консультационная поддержка. Особое внимание было уделено решению проблем с энергоснабжением предприятия.

А между строк в этом докладе читается, что выход теперь один: буренок под нож или на продажу, а о сельском хозяйстве на Удоре придется забыть, как о страшном сне.

За тыщу верст молоко везут

В прошлом году я был в командировке в селе Большая Пысса Удорского района, которое находится примерно в 120 километрах от райцентра – села Кослан. Заглянул в местный магазинчик и ожидаемо на полках увидел молочную продукцию из Кировской и Вологодской областей, Сыктывкара. Не было только местной.

Заметим, что Чернутьево находится в 50 километрах от Кослана, поэтому заявление Минсельхоза по поводу больших дорожных расходов не выдерживает никакой критики. Почему товары из той же Вологодской области везти до Кослана выгодно (это без малого 1000 километров, да еще местами там бездорожье), а своя продукция приносит только убытки?

И еще одно наблюдение: в Кослане и поселке Усогорск ждут, когда привезут из Чернутьево «свое» молоко, потому что оно отличного качества, да и цена для отдаленной сельской глубинки приемлемая – чуть более 100 рублей за литровую бутыль (и это с наценкой магазина). Причем в самом Чернутьево молоко значительно дешевле, что делает его в условиях хронического безденежья большей части местных жителей важным социальным продуктом.

А сено откуда?

От Минсельхоза хотелось бы услышать другое. Например, почему в Чернутьево в прошлом году корма для буренок завозились из Усть-Вымского района? Получается, что есть основание говорить об очевидной бесхозяйственности и неэффективном использовании бюджетной субсидии?

Депутат Совета Удорского района Альберт Логинов нисколько не сомневается, что чиновники просто грамотно подводят некогда успешное предприятие в Чернутьево под закрытие. И еще он поделился одним нехорошим наблюдением: «Когда в Важгорте ликвидировали сельхозпредприятие, из Минсельхоза Коми пришла почетная грамота руководителю сельхозотдела Удорского района. Возможно, это было простое совпадение, поскольку документы готовятся заранее, но сам по себе этот факт – обидный…»

Кстати, в Важгорте был единственный в районе молокозавод, а вашкинское масло заслуженно считалось районным брендом. Ценились масло и вся молочная продукция из Большой Пыссы, там даже одно время держали стадо оленей. Но все это уже в прошлом.

Под гнетом бюрократии

Помимо прочих проблем, сельское хозяйство находится еще и под жестким бюрократическим прессом. К примеру, был такой случай в удорском хозяйстве: опрокинулась тележка с навозом, и на предприятие был выписан штраф за «порчу природы».

Кстати, это не единичный случай. В июне прошлого года Россельхознадзором было проведено целое расследование. Выяснилось, что на земельном участке под Сыктывкаром, принадлежащем сельхозпредприятию, на площади 50 тысяч кв. метров был вывален свежий навоз. И тут же последовали штрафные санкции…

Трудно работать в условиях, когда хозяйство обложено бюрократическими флажками. Подолгу в «Чернутьево» председатели не задерживаются. Три года назад бывший председатель колхоза Дмитрий Михайлович Лобанов поведал грустную историю сыктывкарскому журналисту Игорю Иванову: «…Осталось два трактора, которые нам еще в 2015-м отдало шефское предприятие. А теперь шефы нам не помогают, потому что мы как бы коммерсанты, должны зарабатывать сами. Да у меня даже плугов своих нет – берем у частников. Сеялок нету, да и полей тоже – ведь скотину нужно выгонять на пастбище, а его надо огораживать. Ни одно поле официально не оформлено – паспортов нет. Раньше их не требовали, и никто не придирался, а сейчас же каждый проверяющий смотрит. 15 гектаров мы садим многолеток – тимофеевку, клевер, еще 15 – однолеток, это горох, овес. Раньше на это субсидии получали, нынче их в два раза снизили. Я не думал, что дела в колхозе настолько плохи, когда меня два года назад председателем выбрали…

Но это же мы людям поставляем настоящее молоко, а не администрации. А там мне говорят, что есть «Пятерочка», так что никто с голода не умрет без вашего молока и масла. Сколько я за последние полгода ходил по кабинетам! Надо мной только смеялись: мол, дармоеды, сколько вам денег ни давай, толку нету. Кому мы нужны тут, на Севере, где урожай овощей то есть, то его нет – зона неустойчивого земледелия. Вот в Минсельхозе будто бы заинтересованы, чтоб мы жили. Но говорят: денег у нас нет, только советом можем помочь, держитесь как можете. А иной раз приходишь к начальнику, а он мне: «Кто ты такой, весь взмыленный бегаешь по кабинетам?! Денег у тебя нету, людей нету, техники нету, руководить ты не можешь… Почему не работаешь с кадрами?» «С какими кадрами? – спрашиваю. – Где они?»

Коми «стахановец»

Находясь в Чернутьево, я тоже хотел задать пару-тройку вопросов тогдашнему председателю Александру Делогу, но его не оказалось на месте. И вообще он человек занятой – одновременно на тот момент работал в нескольких организациях, помимо местного колхоза, еще возглавлял СПК «Княжпогостский» и молочный завод в Сыктывкаре. Вот такой был коми «стахановец». А сейчас в проблемном колхозе председательствует Александр Бутырев.

Поддержка, похожая на подачку

Похоже, Бутыреву и придется теперь закрывать колхоз. Пайщики уже приняли соответствующее решение, поскольку среднемесячный доход предприятия – около 200 тысяч рублей, а расходы – до полумиллиона.

Но откуда же взяться прибыли, если в сельское хозяйство вкладываются сущие крохи? В 10-12 раз меньше, чем в советские годы и перестроечные. Еще в девяностые годы депутаты Госсовета Коми приняли решение, согласно которому на сельское хозяйство должно было идти не менее 10 процентов от доходной части бюджета. То есть при нынешних реалиях поддержка должна была составлять более 10 миллиардов рублей, а она чуть больше 2 млрд рублей. А согласно закону Республики Коми «О республиканском бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», поддержка будет только снижаться: 2026 год – 2 млрд, 2027 год – 1,7 млрд рублей. Если нет денег, откуда взяться развитию?

Вопрос продовольственной безопасности

Кроме того, не будем забывать, что сельское хозяйство – это люди, которым нужна работа, а она во многих отдаленных населенных пунктах отсутствует в принципе (не считая бюджетную сферу). Люди вынуждены перебиваться случайными заработками, многие уезжают, становятся вахтовиками.

В 90-е депутаты Госсовета Коми поднимали вопрос о продовольственной безо-пасности региона. Потому что надеяться лишь на привозную продукция, как в случае с Удорским районом, нельзя. Ведь был уже в современной истории период, когда регионы вводили запретительные меры на свои продовольственные товары. Кто знает, как колесо истории повернется, как изменится наша жизнь.

А ведь когда-то Удора процветала…

В советское время в Удорском районе было восемь колхозов и совхозов, в которых имелось более 4600 голов крупного рогатого скота! В больших объемах выращивали картофель, свеклу, капусту… Продукция Удоры занимала призовые места в Москве на ВДНХ – Выставке достижений народного хозяйства.

Активно занимались сельским хозяйством в исправительно-трудовых учреждениях, где в подсобных хозяйствах держали крупный рогатый скот, птицу, свиней…

На территории района были свой молокозавод и мясокомбинат.

Теперь такие достижения сродни сказкам. Уж каким, тут пусть каждый решает сам.

Сергей МОРОХИН.