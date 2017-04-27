ЧП с грузовиками грозит реке Печоре экологической катастрофой

11 апреля на реке Сула (левый приток Печоры) под лед провалились два большегруза, следовавших из Усинска.

Река Сула — естественная граница между Коми и Ненецким автономным округом. Нерестовая река – лакомый «кусочек» для туристов, рыболовов и прочих искателей приключений. 11 апреля свои «приключения» здесь в полной мере получили два дальнобойщика. Грузовики следовали из Усинска на Северо-Новоборскую параметрическую скважину. Лед проломился, и обе машины за несколько минут полностью ушли под воду. Водилы успели выскочить из кабин и даже заснять аварию на видеокамеру телефона.



5 тыс. кг химреагентов поднято. Еще 3,5 тыс. кг остаются на дне.

Не надо раздувать скандал?

Ситуация получила огласку во многом благодаря жителю Нарьян-Мара Андрею Николаеву. На его страничке «ВКонтакте» появилось первое сообщение о ЧП, фото и видео с места происшествия: «На Суле буровики утопили два трала, один застрял, второй рядом проходил, и оба завалились». Благодаря соцсетям информация мгновенно расползлась по интернету. В своем комментарии к новости А. Николаев, к слову, положительно отозвался об эмчээсниках Коми. «В Коми каждая ледовая переправа как по учебнику – здесь тебе и знаки, и щиты с баграми да веревками, и наращивание льда и т.д. А в Ненецком округе единственную дорогу по льду между Нарьян-Маром и селом Тельвиска накатывают сами сельчане. На Суле машины «ползли» по льду на свой страх и риск. Никого не жалко: у подрядчика – субподрядчик, у того еще один – ИП из Печоры. Ни инструкций, ни безопасности — работа за еду, как и везде на Севере для простого населения в последние годы».

Но 13 апреля доверие к МЧС по Коми у местных жителей сильно пошатнулось. На ленте «Комиинформа» появилось опровержение информации, которая уже была очевидна для местных жителей: машины везли несколько тонн химреагента. Официальная версия МЧС по Коми звучала иначе: один трал вез глину, второй — трубы. Представители МЧС даже не выезжали на место аварии, но ведомственная пресс-служба уже объявила: «Угрозы окружающей среде нет». Та же реакция была и у Нарьян-Мара. Специальная комиссия, в которую вошли представители Департамента природных ресурсов и управления Росприроднадзора по НАО, побывала на месте ЧП, но прибыла туда поздно вечером и в темноте не увидела ни полыньи, ни мешков с реагентом. Несмотря на это, на интернет-ресурсах ведомства в тот же день появилось заявление: «В грузовиках отсутствует какой-либо опасный груз, о котором ранее в социальных сетях заявляли очевидцы».

Не надо врать!

Чиновники постоянно забывают, что жизнь изменилась. Любое вранье тут же будет «разбито» ушлыми пользователями сети. Глина, говорите? Вот вам: фото, на которых видны всплывшие в полынье упаковки с мешками, а на них красным по белому: буровой реагент ФХЛС-М. Отнюдь не безо-

пасный модифицированный препарат на основе лигносульфонатов. И ссылочка на результаты исследований Уфимского государственного нефтяного технического университета о том, что данный реагент показал высокое значение биостойкости. То есть время негативного воздействия на окружающую природную среду. А ведь в Сулу упал не один такой мешок! К тому же большегрузы были заправлены не воздухом. Или 200 литров соляры в нерестовую реку — это ничего страшного?

Прошла неделя. Вопрос о ЧП на Суле наконец-то звучит на расширенном совещании при губернаторе НАО. Руководитель Департамента природных ресурсов и экологии НАО Сергей Андриянов заявляет на нем: «Загрязнения вод реки Сула нефтепродуктами не выявлено». А в комментариях на странице Андрея Николаева ясно дает понять: без вас разберемся, нечего раздувать скандал.

— Я простой человек, не держусь за теплое место, не баллотируюсь в депутаты, не пытаюсь выслужиться перед хозяином, — отвечает чиновнику Николаев. — У меня нет резона подкладывать липу для таких же, как я, людей. Мне не нужны виноватые, уберите грязь!!! И больше вас ни о чем не просят люди. Северяне – терпеливые люди. Но это наша земля, мы здесь живем, и мы придерживаемся простой истины: поел – убери за собой».

19 апреля работники АО «Недра» (дочернее общество Росгеологии, которому принадлежит скважина) извлекли на лед более двухсот мешков с буровым компонентом.

20 апреля к решению вопроса о ЧП на Суле подключается первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин. За его подписью уходят письма в Росприроднадзор, прокурору Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры, в республиканский Комитет ГО и ЧС и в Управление МЧС России по Коми. «В случае непринятия экстренных мер по ликвидации инцидента высока вероятность в период весеннего половодья загрязнения химреагентами реки Печора, — отмечает он. — На территории Республики Коми близко расположенные к месту происшествия населенные пункты Леждуг (14 км), Ермица (19 км), Усть-Цильыа и Харьяга (13 км)».

Что дальше?

На сегодня определен владелец машин — ООО «Дон». По информации управления Росприроднадзора по НАО, именно это общество предварительно признано виновником произошедшей аварии, поскольку в его зоне ответственности также строительство и эксплуатация зимника на данном участке. На месте аварии распилен лед и подготовлена специальная полынья. 28 апреля при помощи водолазов, которые закрепят тросы, грузовики должны бульдозерами вытащить на берег. Кто и когда будет поднимать трубы, пока неизвестно. Вся операция, к слову, весьма дорогое удовольствие. Да и удовольствия-то никакого, одни убытки. Подрядчику, как минимум, на пару миллионов. А реке… Кто же скажет?

При этом главный вывод из этого ЧП, как и большинства других в нашей стране, это наша безумная, вечная и неистребимая вера в «авось». Авось пронесет, авось вывезет, авось само рассосется…

Лиля ВОВК.