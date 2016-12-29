Что будет с ценами в год Петуха?

«Многие надеялись, что потеплеет, а на самом деле подорожало». Эта тоскливая шутка будет актуальной и в 17-м году. С 1 января цены, которые и без того не стоят на месте (в отличие от зарплат и пенсий), совершат очередной рывок.

Алкоголь, сигареты и бензин

Повышение акцизных ставок в 2017 году ждет производителей спиртного. Это значит, что вырастут цены на импортное и отечественное шампанское, импортное вино, крепкий алкоголь.

Подорожают и сигареты. Повышение цен коснется, прежде всего, сигарет премиум-класса: пачка обойдется в среднем на 20-30 рублей дороже. Подакцизными станут и электронные сигареты — 40 рублей за один прибор.

С 1 января подорожают также дизельное топливо и бензин. По прогнозу — на 1,6 руб.

Водительские права

В новом году раскошелиться придется и автолюбителям. Госпошлина за оформление водительского удостоверения, которая сейчас составляет 2000 рублей, с 1 января 2017 года вырастет на целую тысячу – до 3000 рублей. Регистрация автомобиля обойдется в 1500 рублей вместо 500.

Оформление дачи

С 1 января 2017 года для оформления дачных строений недостаточно будет просто обратиться в МФЦ или Росреестр с документами на землю, членской книжкой, декларацией, указывающей параметры объекта, заявлением, паспортом и оплаченной пошлиной в 350 рублей.

Теперь придется также предоставлять технический план, разрабатываемый кадастровыми инженерами. Они будут определять площадь строения, его точные координаты и т.п. Такие услуги могут обойтись в 7-8 тысяч рублей. Поэтому, хотя пошлина и останется прежней, регистрация дачного домика и бани выльется в круглую сумму.

Автобусные билеты

По данным некоторых СМИ, в следующем году подорожает проезд в городских автобусах. Плата за проезд, вероятно, изменится не с 1 января, а позже. Увеличение тарифов связано с ростом цен на топливо, техническое обслуживание и другие услуги и оборудование.

В Сыктывкаре в последний раз повышение цены составило 3 рубля. Рост с 17 до 20 рублей произошел в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Услуги ЖКХ

Во втором полугодии произойдет традиционный рост тарифов на услуги ЖКХ. Предполагается, рост будет зависеть от уровня инфляции (по официальным прогнозам – 4,9%).

Жители нашей республики с тревогой наблюдают за ситуацией вокруг тарифа на капремонт, который предлагается повысить в два и даже в три раза — до 12-15 рублей за квадратный метр. Это вызвало ропот недовольства общественности.

Минстрой отклонил предложения об отсрочке повышения тарифа в связи с тем, что предыдущий размер взноса был установлен на период 2014-2016 годов и сейчас наступил срок его пересмотра. В данный момент документ находится на рассмотрении правительства Коми.

Масло и колеса

По прогнозам экспертов, в течение 2017 года цены на продукты питания вырастут на 7-15%, на лекарства — до 15-20%. Новые иномарки могут подорожать аж на четверть.

Самый скромный рост цен ожидается на рынке недвижимости — «всего» на 5-7%.

Взятки чиновникам

Любопытное явление — средний размер взятки в Коми тоже с каждым годом растет. По данным прокуратуры, средний размер взятки в Коми в текущем году составил 692 тысячи рублей.

В последние два года сообщений об арестах и судах за коррупционные преступления все больше. Как заявил прокурор Коми Сергей Бажутов, в регионе увеличилось число преступлений по фактам получения взятки в крупном и особо крупном размере (на 42%).