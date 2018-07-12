Что будет с тарифами и почему потребителям не возвращают украденные у них деньги?

На июньской сессии Госсовета РК депутаты поддержали проект закона о льготных тарифах на услуги ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, теплоэнергия). С 1 июля тарифы для предпринимателей и бюджетных учреждений увеличатся лишь на 4 процента (как и для населения).

Напомним, что первоначально тарифы предполагалось поднять сразу на 20-25%, что привело бы к катастрофическим последствиям для бизнеса.

Кормушка для вице-премьера

Республика Коми относится к так называемой неценовой зоне (в стране таковых — меньше десятка). В них нет оптового энергетического рынка, а существуют лишь разрозненные изолированные энергосистемы. Поэтому конкурентное рыночное ценообразование здесь считается невозможным.

Энергорынок в Коми можно условно разделить на две группы: крупный частный игрок «Т Плюс», а также ряд компаний, контролируемых республикой. Эти компании меньше, чем «Т Плюс», но именно они обслуживают в регионе львиную долю жилищно-коммунального хозяйства.

Статус «неценовой зоны» позволяет властям Коми ежегодно регулировать цены на тепло- и электроэнергию. Этим и занимается республиканская Служба по тарифам.

Право устанавливать свой тариф — это, конечно, благо для региона. Но с другой стороны, такая возможность создает и почву для коррупции. Это и происходило в Коми на протяжении многих лет, в течение которых бывший зампред правительства РК Константин Ромаданов являлся по сути хозяином «энергокормушки».

Как следует из материалов уголовного дела против бывшего главы Службы по тарифам Коми Ильи Первакова, чиновники устанавливали выгодные тарифы для подконтрольных Ромаданову компаний в энергетике и сфере ЖКХ. Перваков распределял минимальный тариф конкурентам, а максимально высокий давал компаниям, аффилированным с тогдашним вице-премьером Коми.

Фактически «коллегами по бизнесу» была создана коммунальная империя, на счетах которой оседали огромные деньги, взятые из карманов жителей республики.

Вот что происходило с ценами на тепловую энергию, которые устанавливались для разных компаний с 2007 по 2016 годы. По данным РЭК Коми, максимальный рост тарифа в республике за эти девять лет составлял 293 процента. При этом ООО «Тепловая компания» (принадлежала республиканской «Коми тепловой компании»), за этот период подняло цены на тепловую энергию для потребителей аж в 13 раз!

Палка о двух концах

После окончания следствия было много разговоров о том, что тарифы будут пересчитаны и население получит некую компенсацию. Был и другой вариант — «пропустить» следующее повышение тарифов, то есть оставить их на прежнем уровне, поскольку до сих пор они искусственно завышались.

Увы, ничего этого не произошло. Украденные у потребителей деньги никто возвращать не собирается. Более того, уже в прошлом году правительство Коми предложило «задрать» тарифы для предприятий сразу на четверть. Предприниматели были в шоке — начались трудные дебаты, переговоры. К счастью, здравый смысл возобладал — июльское повышение установлено на уровне официальной инфляции.

Но и это — палка о двух концах. Ведь данная льгота должна компенсироваться из бюджета — то есть за счет налогоплательщиков.

Если компании Ромаданова и его подельников в течение нескольких лет действительно завышали тарифы, значит, их было необходимо пересмотреть, а заодно и проверить, насколько они обоснованы уже на сегодняшний день.

В этой связи председатель совета Коми РО «Деловая Россия» и депутат Госсовета РК Сергей Артеев обратился в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) страны с просьбой проверить существующую в регионе систему тарифов на тепловую энергию в АО «Коми тепловая компания», установленную Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК.

Разбирательство шло долго, и буквально накануне июньской сессии Госсовета из ФАС России поступил многостраничный ответ, в котором анализируется работа правительства в целом и Минстроя республики в частности.

Схемы надо менять

Если вкратце, то ситуацию с регулированием тарифов в нашем регионе ФАС оценивает как крайне негативную.

Главная рекомендация антимонопольного ведомства заключается в том, что республике необходима срочная модернизация сферы теплоснабжения: в частности, укрупнение существующих компаний, их централизация, переход на газ, отказ от дорогостоящего дизеля и мазута, пересмотр схем их доставки от мест закупки до потребителя.

При этом ФАС не делает жестких выводов по поводу отмены ныне действующих в Коми тарифов. По мнению Сергея Артеева, это объясняется тем, что в противном случае пришлось бы отменять установленные тарифы не только в республике, но и в других неценовых зонах, а это чревато.

В то же время Управлению ФАС по Республике Коми предложено «принять соответствующие меры реагирования, сформировать доклад и направить его в Центральный аппарат ФАС России».

Но будут ли сделаны соответствующие выводы на местах — большой вопрос. Руководитель Министерства строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного хозяйства РК Сергей Двуреченский недавно отстранен от должности — как несправившийся с обязанностями, а его сменщик Андрей Крикуненко, лишь месяц проработавший в должности замминистра, еще плохо знает республику. Как скоро он займется наведением порядка в сфере энергопотребления и установки реальных тарифов — можно лишь предполагать.

Анатолий ПОЛЬКИН.