Что делать, если к вашим престарелым родственникам «постучался» старик Альцгеймер?

Эти горькие истории рассказали наши читатели. Беда у них одна — болезнь близкого человека, а история у каждого своя…

«Мы ее теряем!»

– Я не сразу понял, что мама больна. Но день за днем видел неприятные перемены в ней. Она, добрейшей души человек, которая никогда голос не повышала, мухи не обидела, становилась злой, мнительной, агрессивной, – рассказал 48-летний сыктывкарец. – Ее болезнь началась с провалов в памяти. Порой она не узнавала родственников, соседей. По вечерам, когда я возвращался с работы, она рассказывала, что к ней, когда нас нет, лазают воры, исчезли ее старые боты. А еще за ней следят. Наверно, хотят убить…

Сначала мы пытались успокоить ее, переубедить, но она не слышала, не понимала, мы не могли достучаться до ее сознания. Медики сказали, что у нее деменция (старческое слабоумие).

Я с ужасом видел, как мама «уходит». Внешне это была она, но на самом деле стала другим человеком. Она кричала на нас, рассказывала соседям, что мы крадем ее пенсию, не даем еды, издеваемся над ней. Но в моменты просветлений она вновь становилась обычным человеком, все понимала, плакала…

Ужас в том, что я не знал, как ей помочь. Злился, ругался, обижался, порой даже ненавидел ее, а потом корил себя за это. Ведь еще недавно это была моя добрая и ласковая мама…

Поступки ее не поддавались никакой логике. Она могла забыть на плите чайник, и он выкипал, едва не залив газовую горелку. Выйдя во двор, она не знала, как вернуться назад — все дома-панельки были для нее одинаковы.

Мы пытались запирать дверь — она обижалась: что это вы меня как собаку держите? Один раз она ушла и потерялась. Мы обнаружили ее через два дня на другом конце города. Людям, которые ее нашли, она назвала свою девичью фамилию, адрес не помнила.

Тяжелый недуг

Дементные больные постепенно теряют память, навыки самообслуживания. Заболевание развивается на фоне разрушения клеток головного мозга, этот процесс необратим. Последней стадией заболевания считается полный распад личности.

Престарелый больной родственник есть во многих семьях. Проблема эта нынче очень актуальна, но говорить об этом как-то не принято. Вряд ли кто-то захочет рассказывать, что больного надо кормить с ложки, убирать за ним фекалии, без конца стирать, следить за каждым его движением.

Число неизвестно

Точного числа больных деменцией в республике не назовет никто. Часть из них (те, кто уже имеют установленный диагноз — например, болезнь Альцгеймера) медикам известна. Но еще больше таких, кто на учете не стоит – родственники просто считают, что старик иногда «чудит», потому что уже «не в себе». Возраст…

Устроить в психоневрологический интернат такого больного можно. Как сообщили в региональном Министерстве труда, занятости и соцзащиты населения, очереди в интернаты нет. Тем не менее — устроить непросто. Прежде всего потому, что сбор всех документов и справок отнимет немало времени и сил.

Если больной не лишен дееспособности (а лишить можно исключительно по суду), то он должен сам (лично) написать заявление об устройстве в интернат. Но такие люди очень редко сами соглашаются туда идти. В силу болезни они не могут себя адекватно оценивать.

Если больной уже признан недееспособным, оформить его могут близкие (опекуны). Но далеко не каждый из них согласится отдать своего родного отца или мать в богоугодное заведение, учитывая то, что соседом его родственника может оказаться и бывший бомж, и рецидивист, совершавший убийства, и буйный алкаш. В интернатах таких немало.

Существуют и частные (коммерческие) интернаты. В них, конечно, публика более приличная и условия хорошие. Но и цена кусается — далеко не каждому по карману.

Семейная драма

Недавно наша газета рассказала о том, с какими трудностями приходится сталкиваться младшему персоналу психоневрологических интернатов, где не хватает кадров.

На публикацию откликнулась ухтинка Анна Аркадьевна. Она прислала в редакцию письмо под названием «Опека». Дело в том, что ее мама больна деменцией, а дочь является опекуном.

Ухтинка посмотрела на проблему с другой стороны. Любая опека — драма для семьи, убеждена она.

— В наше время человек, добровольно принимая такое решение, как опека, взваливает на себя тяжелую, порой непосильную ношу. Ему никто не помогает, опекунов нигде не учат.

Раньше вопросами опеки ведало Министерство соцзащиты, теперь они переданы на уровень муниципальных образований, а в целом курирует их Минобраз. (А интересны ли Минобразу старики?) Лечением, понятно, заняты медики. Межведомственность у нас всегда была проблемой. И если про детей под опекой говорят (аж три ведомства республики занимаются вопросами несовершеннолетних), то про стариков — никогда.

А как быть тем, в чьей семье есть человек с установленным диагнозом «деменция»? Где опекун и члены семьи больного должны получить квалифицированную помощь по общению и уходу за таким больным?

Анна Аркадьевна сейчас не работает. На что жить, если есть только пенсия матери и мизерное пособие по опеке? Пенсионный возраст подняли — как дочери дотянуть до пенсии?

— Мне не удалось получить информацию по самым простым вопросам: что делать опекуну, если он сам срочно госпитализирован? Как быть, если опекуну нужно уехать на время, а опекаемое лицо невозможно оставить в стационарном учреждении, поскольку там нет мест (увы, законы не предполагают права опекуну передать подопечного даже на время под присмотр другому физическому лицу). Когда я взяла свою мать под опеку, мне никто даже не рассказал про мои права и обязанности, — с горечью подытожила ухтинка.

«Садик» для стариков

Почему бы в наших специализированных интернатах не создать отделения пятидневного пребывания, с понедельника до пятницы? Своего рода «детсад» для стариков. Это был бы хороший выход для тех, кто хочет работать, приносить пользу обществу и не хотел бы оставлять своих родителей без домашнего тепла и уюта, предлагает в своем письме ухтинка.

Кстати, подобные «детские сады» в стране есть для детей-инвалидов психоневрологического профиля. Днем родители привозят туда ребенка, вечером забирают. Таким образом мама может работать, а с больным занимаются специалисты.

Людмила КУДРЯШОВА.

Мозг требует заботы и внимания

Здоровых стариков не бывает. Проблемы с памятью в преклонном возрасте неизбежны для всех. Но активное долголетие можно продлить, а угрозу деменции отодвинуть. Для этого надо следовать простым советам, которые «Трибуна» приводит ниже.

Визит к врачу. Только невропатолог, а при необходимости психиатр назначает медикаментозное лечение. Нарушения работы головного мозга достаточно эффективно лечатся с помощью холинергических препаратов, предотвращающих гибель нейронов. Есть целый ряд специальных лекарств, благотворно влияющих на кору головного мозга. «Таблетки для ума» надо принимать регулярно, с небольшими перерывами.

Рыбий жир и антиоксиданты растительного происхождения, в том числе содержащие гинкго, улучшают состояние мозга и сосудов. Полезны также настойки женьшеня, элеутерококка, лимонника и шиповника.

Правильное питание. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты и особенно ягоды. Так, стакан черники – эффективное средство для поддержания хорошей памяти. А самыми полезными, по данным ученых университета штата Массачусетс, являются обычные яблоки. В них содержится ацетилхолин – ценное вещество для питания мозговых клеток.

Активность мозга. Его нужно постоянно нагружать информацией. Общение, чтение газет и книг, разгадывание кроссвордов, ежедневное ведение дневника, просмотр фильмов и т.д. – все это, по мнению психиатров, позволяет престарелым людям сохранять мыслительные способности.

Движение. Недавние исследования ученых показывают, что физическая активность отодвигает старение мозга. 40-60 минут неспешной ходьбы в день на свежем воздухе (минимум – 7,5 тысячи шагов) снижают риск деменции, улучшают общее состояние организма.