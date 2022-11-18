Что делать с отходами? В центре внимания – вопросы обращения с ТКО

16 ноября в Госсовете Коми прошло рассмотрение госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». Об итогах ее реализации в текущем году и приоритетах на будущий проинформировала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.



Прежде всего, она отметила, что с 1 сентября 2022 года административные штрафы и платежи за негативное воздействие на окружающую среду будут направляться на природоохранные мероприятия, в том числе на ликвидацию бесхозных углеводородных скважин, шламонакопителей и несанкционированных свалок.

«До конца года перечень этих мероприятий должен быть утвержден, – подчеркнул председатель парламентского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Попов. – Мы очень рассчитываем, что при использовании средств будет применяться взвешенный комплексный подход, будут намечены конкретные цели».

Новый вектор

Особое внимание на рабочем совещании было уделено вопросам, связанным с обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам Екатерины Киселевич, определен новый вектор: снижение полигонного захоронения и создание инфраструктуры по обработке и утилизации отходов. Был проведен расчет количества образования отходов и остаточной вместимости полигонов. На основе новых данных определены объекты обработки, утилизации и размещения. В частности, такие объекты до конца 2024 года появятся в Сыктывкаре и Ухте. Это позволит обрабатывать 70 процентов образуемых отходов, отметила министр.

До 2030 года при действующих полигонах планируется также строительство мусоросортировочных комплексов в городах Воркута, Вуктыл, Печора, Усинск и Инта, а также в Ижемском и Удорском районах. Прорабатываются разные формы исполнения проектов, например, инвестиционные программы или концессионные соглашения.

Министр напомнила, что 11 ноября была утверждена дорожная карта по реализации инвестпроектов в сфере обращения с ТКО в Республике Коми. Соответствующие изменения будут внесены в региональную территориальную схему обращения с отходами, новая редакция которой будет принята до конца года.

Для формирования оптимальных потоков ТКО, а также снижения количества свалок нужны площадки временного хранения (перегрузочных станций) со сроком накопления отходов до 11 месяцев. Такие объекты очень важны для труднодоступных и удаленных населенных пунктов. Вместе с тем в действующем природоохранном законодательстве такие понятия, как «площадка временного хранения» и «перегрузочная станция», отсутствуют, как и требования к их обустройству. Екатерина Киселевич обратилась к депутатам за содействием в решении вопроса законодательного закрепления данных понятий.

В поисках вариантов

Председатель региональной Контрольно-счетной палаты Игорь Гурьев обратил внимание на недопустимо низкое освоение средств по строительству межпоселенческого полигона в Ижме. В 2021 году на него потратили 15 млн рублей, но после работы были остановлены и до сих пор не возобновлены. Более того, финансирование на продолжение строительства не заложено ни на 2023-й, ни на 2025 годы.

«Работы были остановлены из-за возникших трудностей: удорожание и увеличение объемов работ, ошибка в геодезии по грунтам, рост цен на топливо и строительные элементы. Контракт с подрядчиком был расторгнут. Требуется значительная доработка проектно-сметной документации. Завершить проект планируется в 2026 году», – пояснила ситуацию министр.

– Какие есть варианты решения проблемы с вывозом мусора в муниципалитетах, где нет полигонов и площадок временного хранения? – задал вопрос председатель Госсовета Коми Сергей Усачев.

Можно посмотреть, как зарекомендовала себя система «мультилифт» (подъемный механизм для мусоровозов, позволяющий перевозить большое количество отходов) в Усть-Куломском районе, предложила Е. Киселевич. При положительных результатах данный опыт можно распространить на другие труднодоступные территории и в перспективе вообще уйти от площадок временного накопления.

На заседании парламентарии отметили большую работу Комитета Коми по тарифам по регулированию тарифной политики в сфере обращения ТКО. «На 2023 год выходим без бюджетных расходов на компенсацию выпадающих доходов Регоператору – мы ушли от льготных тарифов, будут действовать только экономически обоснованные. Это принципиально важный вопрос», – подчеркнул Александр Попов.

Как сообщила и.о. председателя Комитета Анна Тюрнина, в текущем году ведомство проводило работу по замерам нормативов накопления ТКО, дополнительно дифференцировав их по категориям. «Размеры новых нормативов накопления ТКО меньше ранее применяемых, что, в свою очередь, повлияет на снижение платы за услугу по обращению с ТКО. Работа в данном направлении будет продолжена», – заверила А. Тюрнина.

Игорь ВОЛКОВ.