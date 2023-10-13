Что, кому и сколько? В Госсовете Коми началась работа над бюджетом будущей трехлетки

Парламентарии приступили к рассмотрению государственных программ в рамках подготовки проекта закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 и плановый период 2025-2026 годов».10 октября состоялось обсуждение госпрограммы «Развитие экономики и промышленности».

На брифинге перед заседанием председатель Госсовета Коми Сергей Усачев отметил важность этой процедуры как для исполнительной, так и для законодательной власти. В рамках этих мероприятий появится четкое представление, как будет формироваться бюджет на предстоящий период с учетом вызовов времени и насколько он будет синхронизирован с актуальными запросами жителей.

«Безусловно, мы будем добиваться выполнения всех социальных обязательств перед жителями республики, выплат положенных льгот, сохранения преференций. Важно определить приоритетные задачи, которые сегодня стоят не только перед крупными городами, но и глубинкой. Граждане хотят здесь жить, и мы должны обеспечить для этого все условия», – заявил спикер парламента.

«Мы традиционно начинаем слушания по бюджету с госпрограммы «Развитие экономики и промышленности», потому что она во многом является ключевой и направлена на обеспечение устойчивого экономического роста региона», – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

Несмотря на угрозы

Первый зампредседателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева рассказала о работе Правительства в 2023 году и результатах, которые были достигнуты, «несмотря на все вызовы и угрозы, возникающие в условиях активного санкционного давления со стороны недружественных стран».

По ее словам, региональный бюджет сегодня исполняется с профицитом. На текущий момент поступления по НДФЛ увеличились на 12%, по налогу на имущество организаций – почти на 10%. До конца года положительная динамика по ним сохранится.

В 2023 году были приняты дополнительные меры для поддержки предприятий легкой промышленности и сельского хозяйства. На всех системообразующих предприятиях стабильная ситуация. Число безработных с начала года снизилось более чем на 20%, а число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), напротив, выросло. В том числе активно развивается институт самозанятости.

Эльмира Ахмеева напомнила, что с 2021 года реализуется План диверсификации экономики Республики Коми. На сегодня в рамках плана уже завершена реализация 18 из 50 проектов, объем инвестиционных вложений составил более чем 19 млрд рублей.

По-прежнему приоритетным для правительства является выполнение всех социальных обязательств. 13,3 млрд рублей в этом году будет направлено на предоставление социальных выплат.

Малый бизнес, Арктика, инвестиции

С основным докладом по госпрограмме выступил зампредседателя правительства Коми – министр экономического развития и промышленности Евгений Пономаренко. Ключевыми задачами он обозначил поддержку субъектов МСП, создание условий для притока инвестиций, а также развитие Арктической зоны региона.

По словам докладчика, статус резидента Арктической зоны России получили уже 29 предприятий из Воркуты, Инты и Усинска в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, переработка, транспорт, строительство, туризм, медицина и социальная сфера, сельское хозяйство и пищевая промышленность с общим объемом заявленных инвестиций – порядка 2 миллиардов рублей, созданием 778 новых рабочих мест.

В перечне потенциальных резидентов АЗРФ зарегистрированы еще 67 организаций региона.

Общий объем финансирования госпрограммы «Развитие экономики и промышленности» на будущую трехлетку выглядит так: 1 млрд 679 млн – в 2024 году; 1 млрд 586 млн – в 2025-м; 541,4 млн – в 2026-м.

С 2024 года в структуру госпрограммы добавляется новое направление – въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми.

В ходе обсуждения госпрограммы прозвучало немало вопросов. Так, депутат Владимир Жариков попросил уточнить ситуацию с возможными потерями бюджета из-за реорганизации дочерних компаний «ЛУКОЙЛа» и в связи со сменой собственника предприятия «Монди СЛПК». Эльмира Ахмеева полностью исключила такую ситуацию. По ее словам, налоговая база и поступления, напротив, могут даже увеличиться. Продолжат действовать также и соглашения о соцпартнерстве.

В свою очередь Сергей Усачев задал вопрос: почему Коми – единственный в СЗФО субъект, который демонстрирует сокращение валового регионального продукта? «Основная структура ВРП республики завязана на добыче нефти и газа. В текущем году есть снижение, но в 2024 году ситуация стабилизируется, а далее намечен рост», – пояснил Е. Пономаренко.

Вице-спикер Госсовета Коми Сергей Артеев получил утвердительный ответ на вопрос, сохранятся ли меры поддержки для МСП. Председатель комитета по социальной политике

Надежда Дорофеева предложила правительству через Центр «Мой бизнес» теснее работать с предпринимателями сельских территорий. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин предложил использовать в Коми промышленную ипотеку, которая уже активно применяется в некоторых других субъектах РФ. Все прозвучавшие вопросы будут приняты во внимание, заверил Евгений Пономаренко.

Напомним, всего депутатам, как и в прошлом году, предстоит заслушать доклады профильных министерств и ведомств по 17-ти направлениям – строительству, здравоохранению, образованию, культуре, обеспечению правопорядка… На этой неделе помимо «Экономики» депутаты рассмотрели госпрограмму по развитию спорта и управлению государственным имуществом. За обсуждением можно наблюдать в прямой трансляции по интернету.

В первом чтении главный финансовый документ региона депутаты рассмотрят на сессии в ноябре.

Лиля ВОВК.